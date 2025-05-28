Зеленский прибыл в Германию: встретится с Мерцем и Штайнмайером. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, посетил Германию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня он встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Главная тема переговоров - поддержка Украины и усилия по прекращению огня.

Также в планах украинского президента встречи с представителями немецкого бизнеса и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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