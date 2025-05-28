РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12165 посетителей онлайн
Новости Зарубежные визиты Зеленского
1 834 12

Зеленский прибыл в Германию: встретится с Мерцем и Штайнмайером. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, посетил Германию.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский прибыл в Германию

Сегодня он встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Главная тема переговоров - поддержка Украины и усилия по прекращению огня.

Также в планах украинского президента встречи с представителями немецкого бизнеса и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild

Автор: 

Германия (7043) Зеленский Владимир (20742)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Шашличку на травневі свята поїв.
Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:33
+3
Дай гроші дай дай…. Грошиків дайте. Бо вже немає шо ******* .
показать весь комментарий
28.05.2025 12:34
+1
Хоч би не наляпав дурні .. тут немає телемарафону, ніхто вову вже облизувати не буде.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шашличку на травневі свята поїв.
Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:33 Ответить
Дай гроші дай дай…. Грошиків дайте. Бо вже немає шо ******* .
показать весь комментарий
28.05.2025 12:34 Ответить
Йди на рашен паблік, там твій висір зайде
показать весь комментарий
28.05.2025 12:46 Ответить
Можеш аргументувати обратне тому що написала ця людина,чи тобі аби гавкнути?
показать весь комментарий
28.05.2025 17:43 Ответить
Він вже сьогодні про 30 міліардів для запуску оборонної програми згадував,напевне буде у німців просити.
показать весь комментарий
28.05.2025 17:41 Ответить
Хоч би не наляпав дурні .. тут немає телемарафону, ніхто вову вже облизувати не буде.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:41 Ответить
Штайнмаєйр - еталонна кацапська шлюха..
показать весь комментарий
28.05.2025 12:46 Ответить
Фрау шмеркель не забудь відвідати та ще якусь медальку дати.
показать весь комментарий
28.05.2025 12:47 Ответить
Запрошення на концерт кобзона
показать весь комментарий
28.05.2025 13:51 Ответить
Недолідор устроїв собі відпочинок
показать весь комментарий
28.05.2025 14:27 Ответить
Тоді треба чекати ракетного та шахедного удару по Україні,так завжди,як клоун на гастролях за кордоном, відразу удари по Україні.
показать весь комментарий
28.05.2025 17:44 Ответить
Пояснення для марґіналів. Зеленський - це рідкісна гнида!!!
Але у випадку міжнародного візиту зеленський не представляє себе. В таких випадках Зеленський - представляє український народ і Україну!
показать весь комментарий
28.05.2025 17:55 Ответить
 
 