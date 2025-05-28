Зеленский прибыл в Германию: встретится с Мерцем и Штайнмайером. ВИДЕО+ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 мая, посетил Германию.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня он встретится с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом. Главная тема переговоров - поддержка Украины и усилия по прекращению огня.
Также в планах украинского президента встречи с представителями немецкого бизнеса и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
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+4 Тиха Вода #607592
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+3 Serhiy Talatynnik
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+1 G.I. Jane 777
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Каву в Криму попив.
Парад на 9 травня в Мацкві "налякав".
Тепер можна і Німеччину відвідати.
Але у випадку міжнародного візиту зеленський не представляє себе. В таких випадках Зеленський - представляє український народ і Україну!