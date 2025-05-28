Швейцария разрешила продажу Leopard Германии, но запретила их реэкспорт в Украину
Федеральное правительство Швейцарии разрешило компании Ruag MRO Holding продать 71 боевой танк Leopard 1 A5 Германии. В то же время Швейцария запретила их реэкспорт в Украину.
Об этом пишет Swissinfo, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что сейчас танки находятся в Италии - их она купила в 2016 году. В целом оборонная компания Ruag владеет 96 такими машинами.
В 2023 году швейцарское правительство отказало в разрешении на продажу из-за беспокойства, что танки могут быть переданы Украине, которая находится в условиях полномасштабной войны. Это объясняется тем, что в соответствии с законодательством Швейцарии, поставки вооружения в страны в состоянии войны запрещены.
После обращения компании Ruag в Государственный секретариат по экономическим вопросам относительно лицензии на экспорт, правительство официально заявило, что такая лицензия не является необходимой в этом случае.
Как пишет СМИ, Германия относится к странам, которым можно продавать военные материалы без дополнительного разрешения. Однако правительство Швейцарии запретило реэкспорт танков в Украину. Соответствующие ограничения продиктованы принципом нейтралитета, которого Швейцария придерживается в своей внешней политике.
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Поки на полі бою домінують дрони, танки - лише мішені, як на фронті, так і в тилу.
Німеччина продає танки третей стороні , а ті Україні .....
Все ж написано у статті.
Тайвань у минулому році таки "непрямо передав" Україні певну кількість ракет до комплексів MIM-23 Hawk. При цьому заявлялось, що у Тайваню в запасі було до 900 зенітних ракет цього типу.
Загалом наша країна отримала аж 15 батарей MIM-23 Hawk.