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Швейцария разрешила продажу Leopard Германии, но запретила их реэкспорт в Украину

Швейцария запретила Германии перепродавать Украине Leopard 1 A5

Федеральное правительство Швейцарии разрешило компании Ruag MRO Holding продать 71 боевой танк Leopard 1 A5 Германии. В то же время Швейцария запретила их реэкспорт в Украину.

Об этом пишет Swissinfo, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас танки находятся в Италии - их она купила в 2016 году. В целом оборонная компания Ruag владеет 96 такими машинами.

В 2023 году швейцарское правительство отказало в разрешении на продажу из-за беспокойства, что танки могут быть переданы Украине, которая находится в условиях полномасштабной войны. Это объясняется тем, что в соответствии с законодательством Швейцарии, поставки вооружения в страны в состоянии войны запрещены.

После обращения компании Ruag в Государственный секретариат по экономическим вопросам относительно лицензии на экспорт, правительство официально заявило, что такая лицензия не является необходимой в этом случае.

Как пишет СМИ, Германия относится к странам, которым можно продавать военные материалы без дополнительного разрешения. Однако правительство Швейцарии запретило реэкспорт танков в Украину. Соответствующие ограничения продиктованы принципом нейтралитета, которого Швейцария придерживается в своей внешней политике.

Читайте также: Немецкие танки Leopard 2 стали неэффективными на фронте в Украине, - The Telegraph

Автор: 

Германия (7043) танк (2269) Швейцария (616) Leopard (115)


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Топ комментарии
+24
Це ще бариги на людському горі. Нейтральні хранителі золотих коронок вбитих в'язнів нацистських концтаборів.
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28.05.2025 17:07
+10
Хай не брешуть. Ніякої війни нема. Москалі самі кажуть, що в них СВО, а не війна. Тому продаж озброєнь - без обмежень.
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28.05.2025 17:01
+10
Так и запишем, если на Швейцарию нападут то зеркально соблюдать нейтралитет.
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28.05.2025 17:05
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Символічно, але практично неважливо.
Поки на полі бою домінують дрони, танки - лише мішені, як на фронті, так і в тилу.
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28.05.2025 17:01 Ответить
Ну, як шо використовувати в капонірі як ДВТ наприклад на ротному опорнику то може буде і не погано. Але для розвітку успіху вони потрібні. Взагалі чім більше і різнгмантінійша зброя тім краще. Я не кажу про венігрет для зампотеха а взагалі.
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28.05.2025 17:04 Ответить
Хай не брешуть. Ніякої війни нема. Москалі самі кажуть, що в них СВО, а не війна. Тому продаж озброєнь - без обмежень.
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28.05.2025 17:01 Ответить
А що, в швейцарські банки кладуть гроші із забороною швейцарським банкірам видавати їх як кредити Рашці чи щось на них купувати у неї?
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28.05.2025 17:03 Ответить
Так и запишем, если на Швейцарию нападут то зеркально соблюдать нейтралитет.
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28.05.2025 17:05 Ответить
Це ще бариги на людському горі. Нейтральні хранителі золотих коронок вбитих в'язнів нацистських концтаборів.
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28.05.2025 17:07 Ответить
в чем барыжничество? В том что не продают ?
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28.05.2025 17:50 Ответить
Что не продают? Может внимательнее прочитаете?
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28.05.2025 17:54 Ответить
Помню скандал в 1997 году когда швейцарских гномов спалили на уничтожении тысяч документов на банковские вклады погибших евреев.И здал их охранник банка спятавший одну из папок которые утилизировали честные банкиры..
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28.05.2025 18:34 Ответить
В Швейцарії послицею горбатиться Вєнєдіктова - 100% прокурорша нашего Зю.
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28.05.2025 17:09 Ответить
Вона мабуть ще в траурі за Портновим ходить...
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28.05.2025 17:14 Ответить
Швейцарія списала в минулому роць 90 (!) зенітно-ракетних комплексів РАПІРА. Це трохи застаріла техніка, але справна, і ще років 20 могла попрацювати. Комплекс ідеален проти БПЛА, КАБ, гелікоптерів, крилатих ракет. Швейцарія його нам пропонувала через третю країну, але кловани від нього відмовились.
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28.05.2025 17:14 Ответить
Оминути цю заборону дуже легко- приварити зверху мангал і змінити назву.
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28.05.2025 17:11 Ответить
Цей танк має екстремально слабку броню.
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28.05.2025 17:14 Ответить
Германия покупает у Швейцарии свой устаревший металлолом. Печально.
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28.05.2025 17:17 Ответить
Федеральний уряд Швейцарії дозволив компанії Ruag MRO Holding продати 71 бойовий танк Leopard 1 A5 Німеччині.Швейцарія заборонила їхній реекспорт до України.
Німеччина продає танки третей стороні , а ті Україні .....
Все ж написано у статті.

Тайвань у минулому році таки "непрямо передав" Україні певну кількість ракет до комплексів MIM-23 Hawk. При цьому заявлялось, що у Тайваню в запасі було до 900 зенітних ракет цього типу.
Загалом наша країна отримала аж 15 батарей MIM-23 Hawk.
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28.05.2025 17:52 Ответить
Швейцорія просто любить брати плату золотими коронками а в України їх немає
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28.05.2025 17:19 Ответить
Да ладно, в начале войны швейцарцы так гордились, всем рассказывали как "впервые в истории нарушили свой нейтралитет". Нацисты могли их расстрелять, а банки разграбить.
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28.05.2025 17:24 Ответить
Они ради Украины "впервые в истории" нарушили нейтралитет. А вы все равно недовольны.
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28.05.2025 17:26 Ответить
можліво те еврейскі золоти зуби,котри досіх десь у швейцарскіх банках вігризлі в тіх "людей" залішкі совесті....немае **** слів..
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28.05.2025 17:51 Ответить
То на хрєна вони Німеччини, якщо таки умови!!! Користуйтеся самі!!!
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28.05.2025 18:29 Ответить
Так Германия свои передаст, а эти себе на баланс возьмут
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28.05.2025 19:14 Ответить
Германії танки Леопард1 потрібні як собаці п'ята нога. Звісно що ці танки, не відомими шляхами, з'являться в Україні
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28.05.2025 19:29 Ответить
А хто хто у нас посол в швейцарії?Правильно-венедіктова!Ща вірну службу єрмаку в капіталістичну країну заслана!!!
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28.05.2025 19:58 Ответить
Навіщо самій Німеччині старі танки??
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28.05.2025 20:29 Ответить
Розумний хід. Німеччина передасть нам свої леопарди, а Швейцарські залишить собі, а Швейцарія залишиться нейтральною).
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28.05.2025 20:50 Ответить
Це - в ідеалі ... але навряд чи ...
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28.05.2025 23:11 Ответить
Які ж вони сцикливі!!!🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:18 Ответить
 
 