Швейцария разрешила продажу Leopard Германии, но запретила их реэкспорт в Украину

Федеральное правительство Швейцарии разрешило компании Ruag MRO Holding продать 71 боевой танк Leopard 1 A5 Германии. В то же время Швейцария запретила их реэкспорт в Украину.

Об этом пишет Swissinfo, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сейчас танки находятся в Италии - их она купила в 2016 году. В целом оборонная компания Ruag владеет 96 такими машинами.

В 2023 году швейцарское правительство отказало в разрешении на продажу из-за беспокойства, что танки могут быть переданы Украине, которая находится в условиях полномасштабной войны. Это объясняется тем, что в соответствии с законодательством Швейцарии, поставки вооружения в страны в состоянии войны запрещены.

После обращения компании Ruag в Государственный секретариат по экономическим вопросам относительно лицензии на экспорт, правительство официально заявило, что такая лицензия не является необходимой в этом случае.

Как пишет СМИ, Германия относится к странам, которым можно продавать военные материалы без дополнительного разрешения. Однако правительство Швейцарии запретило реэкспорт танков в Украину. Соответствующие ограничения продиктованы принципом нейтралитета, которого Швейцария придерживается в своей внешней политике.

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