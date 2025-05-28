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Новини
19 093 28

Швейцарія дозволила продаж Leopard Німеччині, але заборонила їх реекспорт в Україну

Швейцарія заборонила Німеччині перепродавати Україні Leopard 1 A5

Федеральний уряд Швейцарії дозволив компанії Ruag MRO Holding продати 71 бойовий танк Leopard 1 A5 Німеччині. Водночас Швейцарія заборонила їхній реекспорт до України.

Про це пише Swissinfo, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі танки перебувають в Італії - їх вона купила у 2016 році. Загалом оборонна компанія Ruag володіє 96 такими машинами.

У 2023 році швейцарський уряд відмовив у дозволі на продаж через занепокоєння, що танки можуть бути передані Україні, яка перебуває в умовах повномасштабної війни. Це пояснюється тим, що відповідно до законодавства Швейцарії, постачання озброєння до країн у стані війни заборонене.

Після звернення компанії Ruag до Державного секретаріату з економічних питань щодо ліцензії на експорт, уряд офіційно заявив, що така ліцензія не є необхідною у цьому випадку. 

Як пише ЗМІ, Німеччина належить до країн, яким можна продавати військові матеріали без додаткового дозволу. Однак уряд Швейцарії заборонив реекспорт танків до України. Відповідні обмеження продиктовані принципом нейтралітету, якого Швейцарія дотримується у своїй зовнішній політиці.

Читайте також: Німецькі танки Leopard 2 стали неефективними на фронті в Україні, - The Telegraph

Автор: 

Німеччина (7449) танк (2080) Швейцарія (868) Leopard (140)


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Топ коментарі
+24
Це ще бариги на людському горі. Нейтральні хранителі золотих коронок вбитих в'язнів нацистських концтаборів.
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28.05.2025 17:07
+10
Хай не брешуть. Ніякої війни нема. Москалі самі кажуть, що в них СВО, а не війна. Тому продаж озброєнь - без обмежень.
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28.05.2025 17:01
+10
Так и запишем, если на Швейцарию нападут то зеркально соблюдать нейтралитет.
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28.05.2025 17:05
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Символічно, але практично неважливо.
Поки на полі бою домінують дрони, танки - лише мішені, як на фронті, так і в тилу.
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28.05.2025 17:01 Відповісти
Ну, як шо використовувати в капонірі як ДВТ наприклад на ротному опорнику то може буде і не погано. Але для розвітку успіху вони потрібні. Взагалі чім більше і різнгмантінійша зброя тім краще. Я не кажу про венігрет для зампотеха а взагалі.
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28.05.2025 17:04 Відповісти
Хай не брешуть. Ніякої війни нема. Москалі самі кажуть, що в них СВО, а не війна. Тому продаж озброєнь - без обмежень.
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28.05.2025 17:01 Відповісти
А що, в швейцарські банки кладуть гроші із забороною швейцарським банкірам видавати їх як кредити Рашці чи щось на них купувати у неї?
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28.05.2025 17:03 Відповісти
Так и запишем, если на Швейцарию нападут то зеркально соблюдать нейтралитет.
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28.05.2025 17:05 Відповісти
Це ще бариги на людському горі. Нейтральні хранителі золотих коронок вбитих в'язнів нацистських концтаборів.
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28.05.2025 17:07 Відповісти
в чем барыжничество? В том что не продают ?
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28.05.2025 17:50 Відповісти
Что не продают? Может внимательнее прочитаете?
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28.05.2025 17:54 Відповісти
Помню скандал в 1997 году когда швейцарских гномов спалили на уничтожении тысяч документов на банковские вклады погибших евреев.И здал их охранник банка спятавший одну из папок которые утилизировали честные банкиры..
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28.05.2025 18:34 Відповісти
В Швейцарії послицею горбатиться Вєнєдіктова - 100% прокурорша нашего Зю.
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28.05.2025 17:09 Відповісти
Вона мабуть ще в траурі за Портновим ходить...
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28.05.2025 17:14 Відповісти
Швейцарія списала в минулому роць 90 (!) зенітно-ракетних комплексів РАПІРА. Це трохи застаріла техніка, але справна, і ще років 20 могла попрацювати. Комплекс ідеален проти БПЛА, КАБ, гелікоптерів, крилатих ракет. Швейцарія його нам пропонувала через третю країну, але кловани від нього відмовились.
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28.05.2025 17:14 Відповісти
Оминути цю заборону дуже легко- приварити зверху мангал і змінити назву.
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28.05.2025 17:11 Відповісти
Цей танк має екстремально слабку броню.
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28.05.2025 17:14 Відповісти
Германия покупает у Швейцарии свой устаревший металлолом. Печально.
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28.05.2025 17:17 Відповісти
Федеральний уряд Швейцарії дозволив компанії Ruag MRO Holding продати 71 бойовий танк Leopard 1 A5 Німеччині.Швейцарія заборонила їхній реекспорт до України.
Німеччина продає танки третей стороні , а ті Україні .....
Все ж написано у статті.

Тайвань у минулому році таки "непрямо передав" Україні певну кількість ракет до комплексів MIM-23 Hawk. При цьому заявлялось, що у Тайваню в запасі було до 900 зенітних ракет цього типу.
Загалом наша країна отримала аж 15 батарей MIM-23 Hawk.
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28.05.2025 17:52 Відповісти
Швейцорія просто любить брати плату золотими коронками а в України їх немає
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28.05.2025 17:19 Відповісти
Да ладно, в начале войны швейцарцы так гордились, всем рассказывали как "впервые в истории нарушили свой нейтралитет". Нацисты могли их расстрелять, а банки разграбить.
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28.05.2025 17:24 Відповісти
Они ради Украины "впервые в истории" нарушили нейтралитет. А вы все равно недовольны.
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28.05.2025 17:26 Відповісти
можліво те еврейскі золоти зуби,котри досіх десь у швейцарскіх банках вігризлі в тіх "людей" залішкі совесті....немае **** слів..
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28.05.2025 17:51 Відповісти
То на хрєна вони Німеччини, якщо таки умови!!! Користуйтеся самі!!!
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28.05.2025 18:29 Відповісти
Так Германия свои передаст, а эти себе на баланс возьмут
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28.05.2025 19:14 Відповісти
Германії танки Леопард1 потрібні як собаці п'ята нога. Звісно що ці танки, не відомими шляхами, з'являться в Україні
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28.05.2025 19:29 Відповісти
А хто хто у нас посол в швейцарії?Правильно-венедіктова!Ща вірну службу єрмаку в капіталістичну країну заслана!!!
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28.05.2025 19:58 Відповісти
Навіщо самій Німеччині старі танки??
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28.05.2025 20:29 Відповісти
Розумний хід. Німеччина передасть нам свої леопарди, а Швейцарські залишить собі, а Швейцарія залишиться нейтральною).
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28.05.2025 20:50 Відповісти
Це - в ідеалі ... але навряд чи ...
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28.05.2025 23:11 Відповісти
Які ж вони сцикливі!!!🤡🥳🤗🤪🤣
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28.05.2025 21:18 Відповісти
 
 