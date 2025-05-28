Швейцарія дозволила продаж Leopard Німеччині, але заборонила їх реекспорт в Україну

Федеральний уряд Швейцарії дозволив компанії Ruag MRO Holding продати 71 бойовий танк Leopard 1 A5 Німеччині. Водночас Швейцарія заборонила їхній реекспорт до України.

Про це пише Swissinfo, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що наразі танки перебувають в Італії - їх вона купила у 2016 році. Загалом оборонна компанія Ruag володіє 96 такими машинами.

У 2023 році швейцарський уряд відмовив у дозволі на продаж через занепокоєння, що танки можуть бути передані Україні, яка перебуває в умовах повномасштабної війни. Це пояснюється тим, що відповідно до законодавства Швейцарії, постачання озброєння до країн у стані війни заборонене.

Після звернення компанії Ruag до Державного секретаріату з економічних питань щодо ліцензії на експорт, уряд офіційно заявив, що така ліцензія не є необхідною у цьому випадку.

Як пише ЗМІ, Німеччина належить до країн, яким можна продавати військові матеріали без додаткового дозволу. Однак уряд Швейцарії заборонив реекспорт танків до України. Відповідні обмеження продиктовані принципом нейтралітету, якого Швейцарія дотримується у своїй зовнішній політиці.

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