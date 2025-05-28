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Новости Отмена правок Лозового
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Украина обязалась отменить "правки Лозового" не позднее 3 квартала 2025 года, – Минюст

переговоры с ЕС о вступлении

Украина не позднее третьего квартала 2025 года обязана исправить проблемы, возникшие из-за так называемых "правок Лозового".

Об этом заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Банчук подчеркнул, что этот вопрос стал одним из обязательств Украины перед ЕС.

"Одна из дорожных карт (принятых правительством для начала переговоров о вступлении. - Ред.) предусматривает необходимость внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс... в том числе из-за отмены автоматического закрытия дел", - пояснил замминистра.

Банчук пояснил, что Украина взяла обязательства перед ЕС о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно пересмотра сроков досудебного расследования и "усиления ответственности прокуроров за нарушение права участников процесса на доступ к правосудию". Одним из элементов должна быть отмена автоматического закрытия дел о топ-коррупции.

"Сроком выполнения в дорожной карте (по вопросам верховенства права. - Ред.) установлен третий квартал 2025 года", - отметил он.

Также читайте: ОП снова продвигает законопроект о фейковой отмене "правок Лозового", - ЦПК

Автор: 

Минюст (1755) поправки (104) членство в ЕС (1049) Банчук Александр (7)


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Топ комментарии
+7
А коли скасують так званий "закон савченко"? Дуже вдало його застосовують. Підозрюваний, поки йде слідство, ще не злочинець, має багато вольностей в СІЗО, ще й строк год за два йде. Потім відсидить половину того шо дійно отримав і гуляй на свободу.
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28.05.2025 19:50
+6
Всіх суддів звільнити без права поновлення, скопіювати кримінальний кодекс розвинутих країн, признеачити іноземних фахівців і карати, карати, карати (злочинців).
А паралельно "вирощувати молодняк" європейського штибу.
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28.05.2025 20:01
+5
Сто раз печатал и давно и не только на этом форуме. Вообще то стоило сразу провести только одну реформу, эту---судебно-правовую! Остальное бы утрясла рыночная экономика. НО! Но например в Хорватии на это ушло 15 лет. Сразу абсолютно всех убрали, вчистую. И набрали с ЕС. И сразу же отправили учится своих молодых выпускников в юр-вузы мира. В ЕС почти всех. Через 5 лет вернулись первые, а потом каждый год прибывали последующие, так как посылали учится каждый год 10 лет. Они то и меняли нанятых. Но это Хорватия. 1/10 Украины. За индустрию молчу. Всё просрали мы в своё время. Во время войны реформ не проводят. И в догон. К сожалению спасёт только внешнее управление на всех уровнях власти и экономики. Срочный переход на государственный капитализм. Так поступил де Голь с 1945 по 65гг. Потом с аукционов всё пошло в частные руки. 20 лет востанавливалась экономика от войны. Так иногда делают и в мирное время. Но в малых странах. Или нас ждёт крах.
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28.05.2025 20:39
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Правила форума Совет форумчан
Якось дивно все це....за звичай виконуючи хоч якісь зобов'язань України перед ЄС влада піднімає для населення тарифи і збільшує штрафи .тарифи та мита....шось підозріло
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28.05.2025 19:42 Ответить
А що Лозовий, цілувальник рук пристарілих регіональщиць? Понесе покарання? Як ця потвора живе?
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28.05.2025 19:49 Ответить
Слуги героїчно вирішують проблему яку ж самі і створили
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28.05.2025 19:49 Ответить
Эти правки были приняты в 2017 году. Попробуйте читать мат.часть. Или вы на Петра Алексеевича наехать решили?)))
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28.05.2025 20:32 Ответить
Не багато людей знают еоли їх приймали і для чого, но є прислів'я- народ в нас розумний, да пам'ять погана.
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28.05.2025 21:10 Ответить
Думаю, это тролль обыкновенный. Ибо для того чтобы адекватно быть против чего-либо, следует знать хоть что-то об объекте своего негативного отношения.
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28.05.2025 23:23 Ответить
А коли скасують так званий "закон савченко"? Дуже вдало його застосовують. Підозрюваний, поки йде слідство, ще не злочинець, має багато вольностей в СІЗО, ще й строк год за два йде. Потім відсидить половину того шо дійно отримав і гуляй на свободу.
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28.05.2025 19:50 Ответить
Це якраз, навпаки європейський закон, що випливає з захисту прав людини. Бо коли невинна людина сидить за гратами роками навіть без звинувачень, то це теж не комільфо.
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28.05.2025 20:06 Ответить
Так треба тоді строки скоротити слідства та тримання під вартою. Не можете доказати виновність, відпускайте. Я теж знаю випадки, коли затягують процес слідства та судового процесу, щоб під цим соусом скоротити відбування покарання.
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28.05.2025 20:12 Ответить
Всіх суддів звільнити без права поновлення, скопіювати кримінальний кодекс розвинутих країн, признеачити іноземних фахівців і карати, карати, карати (злочинців).
А паралельно "вирощувати молодняк" європейського штибу.
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28.05.2025 20:01 Ответить
Сто раз печатал и давно и не только на этом форуме. Вообще то стоило сразу провести только одну реформу, эту---судебно-правовую! Остальное бы утрясла рыночная экономика. НО! Но например в Хорватии на это ушло 15 лет. Сразу абсолютно всех убрали, вчистую. И набрали с ЕС. И сразу же отправили учится своих молодых выпускников в юр-вузы мира. В ЕС почти всех. Через 5 лет вернулись первые, а потом каждый год прибывали последующие, так как посылали учится каждый год 10 лет. Они то и меняли нанятых. Но это Хорватия. 1/10 Украины. За индустрию молчу. Всё просрали мы в своё время. Во время войны реформ не проводят. И в догон. К сожалению спасёт только внешнее управление на всех уровнях власти и экономики. Срочный переход на государственный капитализм. Так поступил де Голь с 1945 по 65гг. Потом с аукционов всё пошло в частные руки. 20 лет востанавливалась экономика от войны. Так иногда делают и в мирное время. Но в малых странах. Или нас ждёт крах.
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28.05.2025 20:39 Ответить
Первый шаг ввести английский вторым языком после украинского 50/50
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28.05.2025 20:55 Ответить
Первым делом надо было собрать всех министров образования начиная с 91 г и именно вот за это что ни одна тварь из них это не сделала этого---и руки отрубить по плечи! И конечно следовало в школе начальной и ещё один иняз факультативно вводить. И если выпускник два языка знал и сдавал выпускной по ним экзамен---так таких только на бюджет на любой факультет и любой по выбору вуз страны. Так бы мозги сберегли для нации. И ещё есть куча способов. Но и здесь всё просрали! Чемпионы мира по высоте куч гамна мы! Ну ведь так.
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28.05.2025 21:58 Ответить
Фокус не вдався. Фокусник був п'яним.
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28.05.2025 20:02 Ответить
Невже?? Мабуть усі провадження,які були цікаві вже закрили. Що буде робити ГБР?? Невже схема - занести у ЄРДР, потягнути....,а потім закрити справу через 1.5 року рухне?? А,як тоді мільйонні статки родичів слідчих та прокурорів? Ех,немає більш Портнова...
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28.05.2025 20:35 Ответить
О як. Будівництво тоталітарної держави під патронатом зеленського. Як тільки відмінять, то людину можна буде пожиттєво тримати у СІЗО за вигаданою підозрою. Хоча Червінського з Марченко також довго тримали, але це публічні особи. А скільки зараз чаліться у СІЗО звичайних людей за критику зеленського і його шобли за вигаданими звинуваченнями одному прокурору відомо. До речі, тарифи на все і на пальне також підняли нібито на вимогу ЄС, але у нас піпл локшину хаває, піпл думає що він вільний. Немає краще рабів, які думають, що вони вільні.
==========
Механізмом примусу ******** рабів до праці на прихованого рабовласника є міф про державу. ******** раб вважає, що працює на державу, але насправді раб працює на псевдодержаву, позаяк гроші раба надходять в кишеню рабовласників, а поняття держави використовується, щоб затуманити мізки рабів, щоб раби не ставили зайвих запитань типу: чому раби працюють все життя і залишаються завжди бідними? І чому раби не мають частки прибутку? І кому конкретно перераховуються гроші, виплачені рабами у вигляді податків?

Механізмом прихованого примусу рабів є механізм інфляції. Зростання цін при відсутності росту зарплати раба забезпечує приховане непомітне пограбування рабів. Таким чином, ******** раб зубожіє все більше і більше.

РАБАМ ЗБРОЯ ЗАБОРОНЕНА.
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28.05.2025 20:50 Ответить
Лозовий- то покидьок, це зрозуміло. Але ж парламент проголосував за оті правки ? Проголосував. Гарант конституції вето не наклав? Не наклав.
На виборах того покидька виборці обрали? Обрали. А могли розбити молотками макітри і Лозовому і тому скотиняці, що включив його в список? Могли.
Що ж пішло не так? І коли?
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28.05.2025 21:01 Ответить
За це, зокрема, гаранта і прокотили, але наступний виявився не краще.
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28.05.2025 21:16 Ответить
 
 