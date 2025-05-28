Украина обязалась отменить "правки Лозового" не позднее 3 квартала 2025 года, – Минюст
Украина не позднее третьего квартала 2025 года обязана исправить проблемы, возникшие из-за так называемых "правок Лозового".
Об этом заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Банчук подчеркнул, что этот вопрос стал одним из обязательств Украины перед ЕС.
"Одна из дорожных карт (принятых правительством для начала переговоров о вступлении. - Ред.) предусматривает необходимость внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс... в том числе из-за отмены автоматического закрытия дел", - пояснил замминистра.
Банчук пояснил, что Украина взяла обязательства перед ЕС о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно пересмотра сроков досудебного расследования и "усиления ответственности прокуроров за нарушение права участников процесса на доступ к правосудию". Одним из элементов должна быть отмена автоматического закрытия дел о топ-коррупции.
"Сроком выполнения в дорожной карте (по вопросам верховенства права. - Ред.) установлен третий квартал 2025 года", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А паралельно "вирощувати молодняк" європейського штибу.
==========
Механізмом примусу ******** рабів до праці на прихованого рабовласника є міф про державу. ******** раб вважає, що працює на державу, але насправді раб працює на псевдодержаву, позаяк гроші раба надходять в кишеню рабовласників, а поняття держави використовується, щоб затуманити мізки рабів, щоб раби не ставили зайвих запитань типу: чому раби працюють все життя і залишаються завжди бідними? І чому раби не мають частки прибутку? І кому конкретно перераховуються гроші, виплачені рабами у вигляді податків?
Механізмом прихованого примусу рабів є механізм інфляції. Зростання цін при відсутності росту зарплати раба забезпечує приховане непомітне пограбування рабів. Таким чином, ******** раб зубожіє все більше і більше.
РАБАМ ЗБРОЯ ЗАБОРОНЕНА.
На виборах того покидька виборці обрали? Обрали. А могли розбити молотками макітри і Лозовому і тому скотиняці, що включив його в список? Могли.
Що ж пішло не так? І коли?