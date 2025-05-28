Украина обязалась отменить "правки Лозового" не позднее 3 квартала 2025 года, – Минюст

Украина не позднее третьего квартала 2025 года обязана исправить проблемы, возникшие из-за так называемых "правок Лозового".

Об этом заявил заместитель министра юстиции Александр Банчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Банчук подчеркнул, что этот вопрос стал одним из обязательств Украины перед ЕС.

"Одна из дорожных карт (принятых правительством для начала переговоров о вступлении. - Ред.) предусматривает необходимость внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс... в том числе из-за отмены автоматического закрытия дел", - пояснил замминистра.

Банчук пояснил, что Украина взяла обязательства перед ЕС о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно пересмотра сроков досудебного расследования и "усиления ответственности прокуроров за нарушение права участников процесса на доступ к правосудию". Одним из элементов должна быть отмена автоматического закрытия дел о топ-коррупции.

"Сроком выполнения в дорожной карте (по вопросам верховенства права. - Ред.) установлен третий квартал 2025 года", - отметил он.

Также читайте: ОП снова продвигает законопроект о фейковой отмене "правок Лозового", - ЦПК