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Новини Скасування правок Лозового
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Україна зобов’язалася скасувати "правки Лозового" не пізніше 3 кварталу 2025 року, – Мін’юст

переговори з ЄС про вступ

Україна не пізніше третього кварталу 2025 року зобов'язана виправити проблеми, що виникли через так звані "правки Лозового".

Про це заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Європейську правду.

Банчук підкреслив, що це питання стало одним із зобов'язань України перед ЄС.

"Одна з дорожніх карт (ухвалених урядом для початку переговорів про вступ. – Ред.) передбачає потребу внести зміни до Кримінального процесуального кодексу… у тому числі через скасування автоматичного закриття справ", – пояснив заступник міністра.

Банчук пояснив, що Україна взяла зобов'язання перед ЄС щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо перегляду строків досудового розслідування та "посилення відповідальності прокурорів за порушення права учасників процесу на доступ до правосуддя". Одним з елементів має бути скасування автоматичного закриття справ про топкорупцію.

"Строком виконання у дорожній карті (з питань верховенства права. – Ред.) встановлений третій квартал 2025 року", – зауважив він.

Також читайте: ОП знову просуває законопроєкт про фейкове скасування "правок Лозового", - ЦПК

Автор: 

Мін’юст (1602) поправки (82) членство в ЄС (1290) Банчук Олександр (7)


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Топ коментарі
+7
А коли скасують так званий "закон савченко"? Дуже вдало його застосовують. Підозрюваний, поки йде слідство, ще не злочинець, має багато вольностей в СІЗО, ще й строк год за два йде. Потім відсидить половину того шо дійно отримав і гуляй на свободу.
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28.05.2025 19:50
+6
Всіх суддів звільнити без права поновлення, скопіювати кримінальний кодекс розвинутих країн, признеачити іноземних фахівців і карати, карати, карати (злочинців).
А паралельно "вирощувати молодняк" європейського штибу.
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28.05.2025 20:01
+5
Сто раз печатал и давно и не только на этом форуме. Вообще то стоило сразу провести только одну реформу, эту---судебно-правовую! Остальное бы утрясла рыночная экономика. НО! Но например в Хорватии на это ушло 15 лет. Сразу абсолютно всех убрали, вчистую. И набрали с ЕС. И сразу же отправили учится своих молодых выпускников в юр-вузы мира. В ЕС почти всех. Через 5 лет вернулись первые, а потом каждый год прибывали последующие, так как посылали учится каждый год 10 лет. Они то и меняли нанятых. Но это Хорватия. 1/10 Украины. За индустрию молчу. Всё просрали мы в своё время. Во время войны реформ не проводят. И в догон. К сожалению спасёт только внешнее управление на всех уровнях власти и экономики. Срочный переход на государственный капитализм. Так поступил де Голь с 1945 по 65гг. Потом с аукционов всё пошло в частные руки. 20 лет востанавливалась экономика от войны. Так иногда делают и в мирное время. Но в малых странах. Или нас ждёт крах.
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28.05.2025 20:39
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Якось дивно все це....за звичай виконуючи хоч якісь зобов'язань України перед ЄС влада піднімає для населення тарифи і збільшує штрафи .тарифи та мита....шось підозріло
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28.05.2025 19:42 Відповісти
А що Лозовий, цілувальник рук пристарілих регіональщиць? Понесе покарання? Як ця потвора живе?
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28.05.2025 19:49 Відповісти
Слуги героїчно вирішують проблему яку ж самі і створили
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28.05.2025 19:49 Відповісти
Эти правки были приняты в 2017 году. Попробуйте читать мат.часть. Или вы на Петра Алексеевича наехать решили?)))
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28.05.2025 20:32 Відповісти
Не багато людей знают еоли їх приймали і для чого, но є прислів'я- народ в нас розумний, да пам'ять погана.
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28.05.2025 21:10 Відповісти
Думаю, это тролль обыкновенный. Ибо для того чтобы адекватно быть против чего-либо, следует знать хоть что-то об объекте своего негативного отношения.
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28.05.2025 23:23 Відповісти
А коли скасують так званий "закон савченко"? Дуже вдало його застосовують. Підозрюваний, поки йде слідство, ще не злочинець, має багато вольностей в СІЗО, ще й строк год за два йде. Потім відсидить половину того шо дійно отримав і гуляй на свободу.
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28.05.2025 19:50 Відповісти
Це якраз, навпаки європейський закон, що випливає з захисту прав людини. Бо коли невинна людина сидить за гратами роками навіть без звинувачень, то це теж не комільфо.
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28.05.2025 20:06 Відповісти
Так треба тоді строки скоротити слідства та тримання під вартою. Не можете доказати виновність, відпускайте. Я теж знаю випадки, коли затягують процес слідства та судового процесу, щоб під цим соусом скоротити відбування покарання.
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28.05.2025 20:12 Відповісти
Всіх суддів звільнити без права поновлення, скопіювати кримінальний кодекс розвинутих країн, признеачити іноземних фахівців і карати, карати, карати (злочинців).
А паралельно "вирощувати молодняк" європейського штибу.
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28.05.2025 20:01 Відповісти
Сто раз печатал и давно и не только на этом форуме. Вообще то стоило сразу провести только одну реформу, эту---судебно-правовую! Остальное бы утрясла рыночная экономика. НО! Но например в Хорватии на это ушло 15 лет. Сразу абсолютно всех убрали, вчистую. И набрали с ЕС. И сразу же отправили учится своих молодых выпускников в юр-вузы мира. В ЕС почти всех. Через 5 лет вернулись первые, а потом каждый год прибывали последующие, так как посылали учится каждый год 10 лет. Они то и меняли нанятых. Но это Хорватия. 1/10 Украины. За индустрию молчу. Всё просрали мы в своё время. Во время войны реформ не проводят. И в догон. К сожалению спасёт только внешнее управление на всех уровнях власти и экономики. Срочный переход на государственный капитализм. Так поступил де Голь с 1945 по 65гг. Потом с аукционов всё пошло в частные руки. 20 лет востанавливалась экономика от войны. Так иногда делают и в мирное время. Но в малых странах. Или нас ждёт крах.
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28.05.2025 20:39 Відповісти
Первый шаг ввести английский вторым языком после украинского 50/50
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28.05.2025 20:55 Відповісти
Первым делом надо было собрать всех министров образования начиная с 91 г и именно вот за это что ни одна тварь из них это не сделала этого---и руки отрубить по плечи! И конечно следовало в школе начальной и ещё один иняз факультативно вводить. И если выпускник два языка знал и сдавал выпускной по ним экзамен---так таких только на бюджет на любой факультет и любой по выбору вуз страны. Так бы мозги сберегли для нации. И ещё есть куча способов. Но и здесь всё просрали! Чемпионы мира по высоте куч гамна мы! Ну ведь так.
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28.05.2025 21:58 Відповісти
Фокус не вдався. Фокусник був п'яним.
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28.05.2025 20:02 Відповісти
Невже?? Мабуть усі провадження,які були цікаві вже закрили. Що буде робити ГБР?? Невже схема - занести у ЄРДР, потягнути....,а потім закрити справу через 1.5 року рухне?? А,як тоді мільйонні статки родичів слідчих та прокурорів? Ех,немає більш Портнова...
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28.05.2025 20:35 Відповісти
О як. Будівництво тоталітарної держави під патронатом зеленського. Як тільки відмінять, то людину можна буде пожиттєво тримати у СІЗО за вигаданою підозрою. Хоча Червінського з Марченко також довго тримали, але це публічні особи. А скільки зараз чаліться у СІЗО звичайних людей за критику зеленського і його шобли за вигаданими звинуваченнями одному прокурору відомо. До речі, тарифи на все і на пальне також підняли нібито на вимогу ЄС, але у нас піпл локшину хаває, піпл думає що він вільний. Немає краще рабів, які думають, що вони вільні.
==========
Механізмом примусу ******** рабів до праці на прихованого рабовласника є міф про державу. ******** раб вважає, що працює на державу, але насправді раб працює на псевдодержаву, позаяк гроші раба надходять в кишеню рабовласників, а поняття держави використовується, щоб затуманити мізки рабів, щоб раби не ставили зайвих запитань типу: чому раби працюють все життя і залишаються завжди бідними? І чому раби не мають частки прибутку? І кому конкретно перераховуються гроші, виплачені рабами у вигляді податків?

Механізмом прихованого примусу рабів є механізм інфляції. Зростання цін при відсутності росту зарплати раба забезпечує приховане непомітне пограбування рабів. Таким чином, ******** раб зубожіє все більше і більше.

РАБАМ ЗБРОЯ ЗАБОРОНЕНА.
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28.05.2025 20:50 Відповісти
Лозовий- то покидьок, це зрозуміло. Але ж парламент проголосував за оті правки ? Проголосував. Гарант конституції вето не наклав? Не наклав.
На виборах того покидька виборці обрали? Обрали. А могли розбити молотками макітри і Лозовому і тому скотиняці, що включив його в список? Могли.
Що ж пішло не так? І коли?
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28.05.2025 21:01 Відповісти
За це, зокрема, гаранта і прокотили, але наступний виявився не краще.
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28.05.2025 21:16 Відповісти
 
 