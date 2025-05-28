Україна зобов’язалася скасувати "правки Лозового" не пізніше 3 кварталу 2025 року, – Мін’юст

Україна не пізніше третього кварталу 2025 року зобов'язана виправити проблеми, що виникли через так звані "правки Лозового".

Про це заявив заступник міністра юстиції Олександр Банчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Банчук підкреслив, що це питання стало одним із зобов'язань України перед ЄС.

"Одна з дорожніх карт (ухвалених урядом для початку переговорів про вступ. – Ред.) передбачає потребу внести зміни до Кримінального процесуального кодексу… у тому числі через скасування автоматичного закриття справ", – пояснив заступник міністра.

Банчук пояснив, що Україна взяла зобов'язання перед ЄС щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо перегляду строків досудового розслідування та "посилення відповідальності прокурорів за порушення права учасників процесу на доступ до правосуддя". Одним з елементів має бути скасування автоматичного закриття справ про топкорупцію.

"Строком виконання у дорожній карті (з питань верховенства права. – Ред.) встановлений третій квартал 2025 року", – зауважив він.

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