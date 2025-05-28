Украина и Финляндия создают Коалицию укрытий

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Планируется привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", подписание состоялось при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Финляндской Республики Петтера Орпо в среду в Киеве.

Как будет действовать Коалиция укрытий?

"Приоритетной темой сегодняшней встречи является партнерство в развитии сети объектов гражданской защиты. Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий... Ставим перед собой четкие цели - координировать усилия партнеров по строительству укрытий, обмениваться лучшими практиками в этой сфере, создавать и поддерживать механизмы финансирования для возведения объектов гражданской защиты", - заявил Шмыгаль на брифинге по результатам подписания.

По его словам, один из таких инструментов может быть основан Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина имеет более 62 тыс. укрытий, но нужно больше, а также ряд действующих объектов нуждаются в модернизации.

Сколько укрытий планируют построить

По его словам, цель правительства до 2027 года построить 2,3 тыс. гражданской защиты, а до 2030 года еще дополнительная 3 тыс.

"Для этого нужны значительные средства. Мы рассчитываем за счет деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий", - подчеркнул Шмыгаль.