Украина и Финляндия создают Коалицию укрытий
Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Планируется привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", подписание состоялось при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Финляндской Республики Петтера Орпо в среду в Киеве.
Как будет действовать Коалиция укрытий?
"Приоритетной темой сегодняшней встречи является партнерство в развитии сети объектов гражданской защиты. Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий... Ставим перед собой четкие цели - координировать усилия партнеров по строительству укрытий, обмениваться лучшими практиками в этой сфере, создавать и поддерживать механизмы финансирования для возведения объектов гражданской защиты", - заявил Шмыгаль на брифинге по результатам подписания.
По его словам, один из таких инструментов может быть основан Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.
Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина имеет более 62 тыс. укрытий, но нужно больше, а также ряд действующих объектов нуждаются в модернизации.
Сколько укрытий планируют построить
По его словам, цель правительства до 2027 года построить 2,3 тыс. гражданской защиты, а до 2030 года еще дополнительная 3 тыс.
"Для этого нужны значительные средства. Мы рассчитываем за счет деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий", - подчеркнул Шмыгаль.
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буде ЗСУ - буде й Україна !
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Мабуть без інфарктів не обійдеться. Але це буде капець цієї наївної "коаліції".
З української сторони ніхто з сорому чомусь не згорів....
Цікаво, хто в ОП генерує ці дебільні кейси...
правда Україні таких далекобійних ракет ніхто не дасть! вигідніше будувати "укриття"....
а москалі потім "укриття" все-одно ***********, то й можна буде по другому колу будувати "укриття". але вже за 28 млрд. євро!