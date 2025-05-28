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Новости Коалиция укрытий
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Украина и Финляндия создают Коалицию укрытий

Коалиция укрытий

Украина и Финляндия подписали совместное заявление о создании Коалиции укрытий. Планируется привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", подписание состоялось при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и премьер-министра Финляндской Республики Петтера Орпо в среду в Киеве.

Как будет действовать Коалиция укрытий?

"Приоритетной темой сегодняшней встречи является партнерство в развитии сети объектов гражданской защиты. Украина и Финляндия начинают Коалицию укрытий... Ставим перед собой четкие цели - координировать усилия партнеров по строительству укрытий, обмениваться лучшими практиками в этой сфере, создавать и поддерживать механизмы финансирования для возведения объектов гражданской защиты", - заявил Шмыгаль на брифинге по результатам подписания.

По его словам, один из таких инструментов может быть основан Европейским Союзом в рамках программы Ukraine Facility.

Шмыгаль заявил, что на сегодня Украина имеет более 62 тыс. укрытий, но нужно больше, а также ряд действующих объектов нуждаются в модернизации.

Сколько укрытий планируют построить

По его словам, цель правительства до 2027 года построить 2,3 тыс. гражданской защиты, а до 2030 года еще дополнительная 3 тыс.

"Для этого нужны значительные средства. Мы рассчитываем за счет деятельности коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на развитие укрытий", - подчеркнул Шмыгаль.

Автор: 

Финляндия (981) укрытие (133)


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Топ комментарии
+11
Тут можна буде добре "прибарахліцца" ! Хватить і внукам і правнукам !... А коаліція "охочих" вже всьо ?.. Щось давно не чути.
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28.05.2025 20:28
+11
На заміну саммітів прийшла епоха коаліцій.

Цікаво, хто в ОП генерує ці дебільні кейси...
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28.05.2025 20:29
+9
Міліард коаліцій. ЛИше союзник у РФ - КНДР це війська і ********** ешалонами. А в нас коаліції зато
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28.05.2025 20:26
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Міліард коаліцій. ЛИше союзник у РФ - КНДР це війська і ********** ешалонами. А в нас коаліції зато
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28.05.2025 20:26 Ответить
найкраще укриття - бліндаж для українського Воїна

буде ЗСУ - буде й Україна !

.
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28.05.2025 20:44 Ответить
Дебелий ти тут на цензорі собі бліндаж вирив🤣🤣🤣
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28.05.2025 20:49 Ответить
Тут таких "героїв" повно..і чим далі від фронту тим непримеренніші
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28.05.2025 21:20 Ответить
Можна тільки уявити собі як заклинить фінів, коли вони побачать "результат" цієї "коаліції укриттів".
Мабуть без інфарктів не обійдеться. Але це буде капець цієї наївної "коаліції".
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28.05.2025 20:28 Ответить
Будуть хитрожопі зелені фінам барабани в укриття втридорога продавати.
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28.05.2025 21:43 Ответить
Спробую знайти матеріал про те, як поляки виділили 30 млн.дол. на облаштування прикордонного пропускного пункту. Наші найпорядніші держслужбовці вкрали усі гроші і мали нахабність полякам показати яму, що заросла травою, вартістю тридцять мільйонів доларів. Поляки охреніли - і потім скзали у приватній бесіді: "нашим українським друзям гроші в руки давати не можна".
З української сторони ніхто з сорому чомусь не згорів....
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28.05.2025 22:05 Ответить
Тут можна буде добре "прибарахліцца" ! Хватить і внукам і правнукам !... А коаліція "охочих" вже всьо ?.. Щось давно не чути.
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28.05.2025 20:28 Ответить
На заміну саммітів прийшла епоха коаліцій.

Цікаво, хто в ОП генерує ці дебільні кейси...
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28.05.2025 20:29 Ответить
Шапито какое то с этими "коалициями"
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28.05.2025 20:30 Ответить
До коаліції давачів по зубах путіну Україна колись доживе?
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28.05.2025 20:33 Ответить
краще б ви на ці гроші ракет наклепали та літаків накупили то й укриття не знадобились би, тільки ж там не дуже вкрадеш, а на укриттях - бери скільки хочеш, хто ж перевірить. дебіли бл...
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28.05.2025 20:33 Ответить
Коаліція потужних,коаліція укриттів,коаліція безсмертних... Ворог запускає балістику,а у відповідь пуляємо" коаліціями".
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28.05.2025 20:34 Ответить
Фінляндія ,- це дуже круто. У ніх під земні города. а нам потрібні заводи, а також укриття .
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28.05.2025 20:34 Ответить
ЗЕоені 3,14дораси-крадії фортифікацію вже "понастроїли", гниди шоб вас всіх земля не прийняла та отригнула
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28.05.2025 20:38 Ответить
Оруэллу було б де черпати натхнення.
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28.05.2025 20:42 Ответить
шмигаль знайшов нове місце де можна "нашморгати" грошиськів
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28.05.2025 20:43 Ответить
"Тут мне, Петька, карта и поперла..." (с)
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28.05.2025 20:54 Ответить
за 14 млрд. євро (ВЕЛИЧЕЗНІ ГРОШІ) можна в НОЛЬ розбомбити всі москальські заводи, які виробляють ракети і дрони, від яких ніби-то люди мають ховатись в цих "укриттях"! можна декілька раз в НОЛЬ це все розбомбити.....

правда Україні таких далекобійних ракет ніхто не дасть! вигідніше будувати "укриття"....
а москалі потім "укриття" все-одно ***********, то й можна буде по другому колу будувати "укриття". але вже за 28 млрд. євро!
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28.05.2025 20:57 Ответить
Надважливп справа тому, що в цьому плані в нас ніх.... не зроблено взагалі!
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28.05.2025 21:18 Ответить
Триста еврейцев, вы уже ******* всех и не только в Украине.
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28.05.2025 21:36 Ответить
коли буде коаліція ідей?
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28.05.2025 21:37 Ответить
Зеленскій у відповідь вдарить "Коаліцією потужно охочих до укриттів"
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28.05.2025 22:57 Ответить
 
 