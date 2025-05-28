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Новини Коаліція укриттів
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Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів

Коаліція укриттів

Україна і Фінляндія підписали спільну заяву про започаткування Коаліції укриттів. Планується залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", підписання відбулося за участі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і прем’єр-міністра Фінляндської Республіки Петтера Орпо в середу в Києві.

Як діятиме Коаліція укриттів?

"Пріоритетною темою сьогоднішньої зустрічі є партнерство в розбудові мережі об'єктів цивільного захисту. Україна і Фінляндія започатковують Коаліцію укриттів… Ставимо перед собою чіткі цілі - координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів, обмінюватися найкращими практиками в цій сфері, створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об'єктів цивільного захисту", - заявив Шмигаль на брифінгу за результатами підписання.

За його словами, один із таких інструментів може бути започаткований Європейським Союзом у рамках програми Ukraine Facility.

Шмигаль заявив, що станом на сьогодні Україна має понад 62 тис. укриттів, але потрібно більше, а також низка чинних об'єктів потребують модернізації.

Скільки укриттів планують побудувати

За його словами, мета уряду до 2027 року побудувати 2,3 тис. цивільного захисту, а до 2030 року ще додаткова 3 тис.

"Для цього потрібні значні кошти. Ми розраховуємо за рахунок діяльності коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

Фінляндія (1327) укриття (305)


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Топ коментарі
+11
Тут можна буде добре "прибарахліцца" ! Хватить і внукам і правнукам !... А коаліція "охочих" вже всьо ?.. Щось давно не чути.
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28.05.2025 20:28
+11
На заміну саммітів прийшла епоха коаліцій.

Цікаво, хто в ОП генерує ці дебільні кейси...
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28.05.2025 20:29
+9
Міліард коаліцій. ЛИше союзник у РФ - КНДР це війська і ********** ешалонами. А в нас коаліції зато
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28.05.2025 20:26
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Міліард коаліцій. ЛИше союзник у РФ - КНДР це війська і ********** ешалонами. А в нас коаліції зато
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28.05.2025 20:26 Відповісти
найкраще укриття - бліндаж для українського Воїна

буде ЗСУ - буде й Україна !

.
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28.05.2025 20:44 Відповісти
Дебелий ти тут на цензорі собі бліндаж вирив🤣🤣🤣
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28.05.2025 20:49 Відповісти
Тут таких "героїв" повно..і чим далі від фронту тим непримеренніші
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28.05.2025 21:20 Відповісти
Можна тільки уявити собі як заклинить фінів, коли вони побачать "результат" цієї "коаліції укриттів".
Мабуть без інфарктів не обійдеться. Але це буде капець цієї наївної "коаліції".
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28.05.2025 20:28 Відповісти
Будуть хитрожопі зелені фінам барабани в укриття втридорога продавати.
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28.05.2025 21:43 Відповісти
Спробую знайти матеріал про те, як поляки виділили 30 млн.дол. на облаштування прикордонного пропускного пункту. Наші найпорядніші держслужбовці вкрали усі гроші і мали нахабність полякам показати яму, що заросла травою, вартістю тридцять мільйонів доларів. Поляки охреніли - і потім скзали у приватній бесіді: "нашим українським друзям гроші в руки давати не можна".
З української сторони ніхто з сорому чомусь не згорів....
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28.05.2025 22:05 Відповісти
Тут можна буде добре "прибарахліцца" ! Хватить і внукам і правнукам !... А коаліція "охочих" вже всьо ?.. Щось давно не чути.
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28.05.2025 20:28 Відповісти
На заміну саммітів прийшла епоха коаліцій.

Цікаво, хто в ОП генерує ці дебільні кейси...
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28.05.2025 20:29 Відповісти
Шапито какое то с этими "коалициями"
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28.05.2025 20:30 Відповісти
До коаліції давачів по зубах путіну Україна колись доживе?
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28.05.2025 20:33 Відповісти
краще б ви на ці гроші ракет наклепали та літаків накупили то й укриття не знадобились би, тільки ж там не дуже вкрадеш, а на укриттях - бери скільки хочеш, хто ж перевірить. дебіли бл...
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28.05.2025 20:33 Відповісти
Коаліція потужних,коаліція укриттів,коаліція безсмертних... Ворог запускає балістику,а у відповідь пуляємо" коаліціями".
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28.05.2025 20:34 Відповісти
Фінляндія ,- це дуже круто. У ніх під земні города. а нам потрібні заводи, а також укриття .
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28.05.2025 20:34 Відповісти
ЗЕоені 3,14дораси-крадії фортифікацію вже "понастроїли", гниди шоб вас всіх земля не прийняла та отригнула
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28.05.2025 20:38 Відповісти
Оруэллу було б де черпати натхнення.
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28.05.2025 20:42 Відповісти
шмигаль знайшов нове місце де можна "нашморгати" грошиськів
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28.05.2025 20:43 Відповісти
"Тут мне, Петька, карта и поперла..." (с)
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28.05.2025 20:54 Відповісти
за 14 млрд. євро (ВЕЛИЧЕЗНІ ГРОШІ) можна в НОЛЬ розбомбити всі москальські заводи, які виробляють ракети і дрони, від яких ніби-то люди мають ховатись в цих "укриттях"! можна декілька раз в НОЛЬ це все розбомбити.....

правда Україні таких далекобійних ракет ніхто не дасть! вигідніше будувати "укриття"....
а москалі потім "укриття" все-одно ***********, то й можна буде по другому колу будувати "укриття". але вже за 28 млрд. євро!
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28.05.2025 20:57 Відповісти
Надважливп справа тому, що в цьому плані в нас ніх.... не зроблено взагалі!
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28.05.2025 21:18 Відповісти
Триста еврейцев, вы уже ******* всех и не только в Украине.
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28.05.2025 21:36 Відповісти
коли буде коаліція ідей?
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28.05.2025 21:37 Відповісти
Зеленскій у відповідь вдарить "Коаліцією потужно охочих до укриттів"
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28.05.2025 22:57 Відповісти
 
 