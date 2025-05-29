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Бойцы 33-й ОМБр уничтожают штурмовую группу оккупантов в селе Богатырь в Донецкой области. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов со штурмовой группой оккупантов в селе Богатырь Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские штурмовики попытались закрепиться в здании на частном дворе. На записи видно, как двое бойцов после боя демонстрируют через камеру беспилотника украинский флаг.
"Богатырь, Донецкая область. Воины 33-й отдельной механизированной бригады зачищают жилую застройку от россиян, которые пытаются закрепиться. Заявления оккупантов о полном захвате населенного пункта не соответствуют действительности", - отмечается в комментарии к записи.
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Шмигаль, з верещучкою та купою держСекретарів, сподіваємося, вживають дієвих заходів щодо ЗАВЧАСНОГО забезпечення Захисників України усим НЕОБХІДНИМ, сидячи рівненько та у темненькому одязі, на шоу від РНБОУ - СТАВКА!??!?
Героям слава!