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Новости Бои на востоке Украины
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Бойцы 33-й ОМБр уничтожают штурмовую группу оккупантов в селе Богатырь в Донецкой области. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты боя украинских воинов со штурмовой группой оккупантов в селе Богатырь Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские штурмовики попытались закрепиться в здании на частном дворе. На записи видно, как двое бойцов после боя демонстрируют через камеру беспилотника украинский флаг.

"Богатырь, Донецкая область. Воины 33-й отдельной механизированной бригады зачищают жилую застройку от россиян, которые пытаются закрепиться. Заявления оккупантов о полном захвате населенного пункта не соответствуют действительности", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите: Более 60 вражеских атак отражено на Покровском направлении, горячо возле Константинополя и Богатиря, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

армия РФ (19592) уничтожение (7171) Донецкая область (9929) бой (178) Волновахский район (265) Богатырь (20)


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Важка і щоденна, робота Захисників України, зовсім не те, що Оманським кагалом з ОПУ, теліпати язиками про саміти міру-мір, у мандрах по Світу!!!
Шмигаль, з верещучкою та купою держСекретарів, сподіваємося, вживають дієвих заходів щодо ЗАВЧАСНОГО забезпечення Захисників України усим НЕОБХІДНИМ, сидячи рівненько та у темненькому одязі, на шоу від РНБОУ - СТАВКА!??!?
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29.05.2025 13:10 Ответить
Смерть свинособакам...
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29.05.2025 13:10 Ответить
Слава Героям!
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29.05.2025 13:16 Ответить
Смерть окупантам!
Героям слава!
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29.05.2025 13:39 Ответить
 
 