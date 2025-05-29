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Фонд Андрея Матюхи поддерживает развитие инклюзивного спортивного пространства для детей.

Новости компаний

В мае на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского состоялся благотворительный аукцион "Купи лот от Легенд украинского спорта, чтобы дети-сироты имели футбольное поле". Событие прошло при поддержке Фонда Андрея Матюхи, который оказал помощь в организации лотов и онлайн-трансляции мероприятия для меценатов.

матюха

Поддержка инициативы Фондом Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи помог организовать ценные лоты для аукциона и трансляцию мероприятия для меценатов. Цель инициативы - собрать средства на строительство футбольного поля и инклюзивной спортивной площадки на территории Центра медицинской реабилитации и паллиативной помощи детям в Житомире. Этот проект позволит заниматься спортом не только воспитанникам дома ребенка, но и около 6 тысячам детей региона.

Фонд Андрея Матюхи. Помощь детям и инклюзивный спорт

Среди лотов были представлены уникальные вещи с автографами известных украинских спортсменов, в частности:

  • футболки игроков сборной Украины;
  • мячи с подписями звезд национальной команды;
  • боксерские перчатки от известных чемпионов;
  • кроссовок от теннисиста и военнослужащего;
  • коллекционная монета от чемпиона мира по боксу.

Фонд Андрея Матюхи. Помощь детям и инклюзивный спорт
Фонд Андрея Матюхи. Помощь детям и инклюзивный спорт

Фонд Андрея Матюхи системно поддерживает проекты в сферах спорта, образования, медицины, а также инициативы для ветеранов и мероприятия по укреплению обороноспособности страны. Такие действия являются частью долгосрочной стратегии развития украинских громад.

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