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Фонд Андрія Матюхи підтримує розвиток інклюзивного спортивного простору для дітей

Новини компаній

У травні на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського відбувся благодійний аукціон "Купи лот від Легенд українського спорту, щоб діти-сироти мали футбольне поле". Подія пройшла за підтримки Фонду Андрія Матюхи, який надав допомогу в організації лотів та онлайн-трансляції заходу для меценатів.

матюха

Підтримка ініціативи Фондом Андрія Матюхи

Фонд Андрія Матюхи допоміг організувати цінні лоти для аукціону та трансляцію заходу для меценатів. Мета ініціативи — зібрати кошти на будівництво футбольного поля та інклюзивного спортивного майданчика на території Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям у Житомирі. Цей проєкт дозволить займатися спортом не тільки вихованцям будинку дитини, а й близько 6 тисячам дітей регіону.

Фонд Андрія Матюхи. Допомога дітям та інклюзивний спорт

Серед лотів були представлені унікальні речі з автографами відомих українських спортсменів, зокрема:

  • футболки гравців збірної України;
  • м’ячі з підписами зірок національної команди;
  • боксерські рукавички від відомих чемпіонів;
  • кросівок від тенісиста і військовослужбовця;
  • колекційна монета від чемпіона світу з боксу.

Фонд Андрія Матюхи. Допомога дітям та інклюзивний спорт
Фонд Андрія Матюхи. Допомога дітям та інклюзивний спорт

Фонд Андрія Матюхи системно підтримує проєкти у сферах спорту, освіти, медицини, а також ініціативи для ветеранів і заходи зі зміцнення обороноздатності країни. Такі дії є частиною довгострокової стратегії розвитку українських громад.

Автор: 

благодійність (573) спорт (1627)


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