Три близкие родственницы экс-топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле

Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря заказала строительство люксового отеля в Буковеле. В собственности жены Алексея Тахтая, тоже экс-заместителя Авакова, трое апартаментов в отеле "Rest & Ski Spa Resort". Рядом с ними в коттеджном городке "Westhills" еще тремя апартаментами владеет жена экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Оксана Чеботарь является совладелицей компании, которая заказала строительство крупнейшего в Украине отеля в центре Буковели - "Glacier Premium Apartments". Он претендует на звание крупнейшего в Украине. По оценкам издания Forbes он станет крупнейшим отелем в Украине. По плану предусмотрено - 10 этажей, на 810 апартаментов, спа на крыше, спортзал и люксовые бутики. Заказчиком строительства выступает компания "Глейшер Хилл", которая была создана в начале полномасштабного вторжения и совладелицей которой является Оксана Чеботарь (33,30%).

Семья еще одного бывшего заместителя Авакова - Алексея Тахтая тоже имеет интересы в Буковеле. В собственности его жены Марины тройка апартаментов, общей площадью 300 квадратных метров в отеле "Rest & Ski Spa Resort". Кроме них женщина имеет долю в компании занимающейся, в частности, солнечной энергетикой на Прикарпатье.

Алексей Тахтай за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали прибыли.

Сейчас Тахтай подозреваемый по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.

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Рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке "Westhills" еще тремя апартаментами владеет жена экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя. Владелицей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала вскоре после увольнения мужа из органов, в 2020-м.

Сергей Кизь - годами работал в прокуратуре. А в 2019-м несколько месяцев пробыл в должности заместителя Генерального прокурора. За этот короткий период он, в частности, закрыл производство в отношении Игоря Калетника, которое касалось диктаторских законов "16 января", засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова.

После увольнения - практически сразу Кизь начал заниматься бизнесом. Сейчас у бывшего заместителя Генпрокурора 10 разнопрофильных компаний.

Всех трех упомянутых в расследовании родственниц бывших топ-правоохранителей объединяет общий бизнес-партнер - франковский застройщик, постоянный партнер курорта Буковель - Василий Кавлак. Именно с ним в партнерстве дочь Сергея Чеботаря основала компанию, которая заказала строительство отеля "Glacier Premium Apartments". А жены Тахтая и Кизя обзавелись апартаментами в его отелях.

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