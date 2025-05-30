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Новости Коррупция в Украине
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Три близкие родственницы экс-топ-правоохранителей владеют апартаментами в Буковеле

Glacier Premium Apartments

Дочь бывшего заместителя министра внутренних дел Арсена Авакова Сергея Чеботаря заказала строительство люксового отеля в Буковеле. В собственности жены Алексея Тахтая, тоже экс-заместителя Авакова, трое апартаментов в отеле "Rest & Ski Spa Resort". Рядом с ними в коттеджном городке "Westhills" еще тремя апартаментами владеет жена экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Оксана Чеботарь является совладелицей компании, которая заказала строительство крупнейшего в Украине отеля в центре Буковели - "Glacier Premium Apartments". Он претендует на звание крупнейшего в Украине. По оценкам издания Forbes он станет крупнейшим отелем в Украине. По плану предусмотрено - 10 этажей, на 810 апартаментов, спа на крыше, спортзал и люксовые бутики. Заказчиком строительства выступает компания "Глейшер Хилл", которая была создана в начале полномасштабного вторжения и совладелицей которой является Оксана Чеботарь (33,30%).

Семья еще одного бывшего заместителя Авакова - Алексея Тахтая тоже имеет интересы в Буковеле. В собственности его жены Марины тройка апартаментов, общей площадью 300 квадратных метров в отеле "Rest & Ski Spa Resort". Кроме них женщина имеет долю в компании занимающейся, в частности, солнечной энергетикой на Прикарпатье.

Алексей Тахтай за время работы в МВД вместе с Чеботарем засветился в скандале с продажей незаконно добытого песка. Тогда правоохранители открыли производство в котором фигурировало видео из кабинета Чеботаря, на котором чиновники обсуждали прибыли.

Сейчас Тахтай подозреваемый по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.

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Рядом с апартаментами жены Тахтая, в коттеджном городке "Westhills" еще тремя апартаментами владеет жена экс-заместителя Генерального прокурора Сергея Кизя. Владелицей 150 буковельских квадратных метров Марина Кизь стала вскоре после увольнения мужа из органов, в 2020-м.

Сергей Кизь - годами работал в прокуратуре. А в 2019-м несколько месяцев пробыл в должности заместителя Генерального прокурора. За этот короткий период он, в частности, закрыл производство в отношении Игоря Калетника, которое касалось диктаторских законов "16 января", засветился в срыве спецоперации НАБУ против первого заместителя главы миграционной службы Дины Пимаховой, и просил европейских партнеров снять санкции с Андрея Портнова.

После увольнения - практически сразу Кизь начал заниматься бизнесом. Сейчас у бывшего заместителя Генпрокурора 10 разнопрофильных компаний.

Всех трех упомянутых в расследовании родственниц бывших топ-правоохранителей объединяет общий бизнес-партнер - франковский застройщик, постоянный партнер курорта Буковель - Василий Кавлак. Именно с ним в партнерстве дочь Сергея Чеботаря основала компанию, которая заказала строительство отеля "Glacier Premium Apartments". А жены Тахтая и Кизя обзавелись апартаментами в его отелях.

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) коррупция (8571) Чеботарь Сергей (37) Кизь Сергей (3)


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Топ комментарии
+9
талановиті підпріємиці,заробили грошей на біляшах,з розумом вложили,тепер розслабляються.....життя вдалося,вчиться ніщеброди,пригодиться якщо виживите
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30.05.2025 10:13
+7
Конфіскувати, продати іноземцям, кошти від продажу - на розвиток війська.
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30.05.2025 10:14
+4
здивована, що люди цьому дивуються. Усі, хто займав якість керівні посади в структурі правоохоронних органів, тобто не тільки мвс - усі є корупціонери
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30.05.2025 10:26
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Правила форума Совет форумчан
талановиті підпріємиці,заробили грошей на біляшах,з розумом вложили,тепер розслабляються.....життя вдалося,вчиться ніщеброди,пригодиться якщо виживите
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30.05.2025 10:13 Ответить
Конфіскувати, продати іноземцям, кошти від продажу - на розвиток війська.
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30.05.2025 10:14 Ответить
Як гуцули могли цим підорам злодійським віддати свою землю на грабунок? Де опришки подівалися, бо навіть багатьох акторів, що знімалися у новому фільмі про Олексу Довбуша зезюзя утилізував на неоголошеній війні.
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30.05.2025 10:18 Ответить
Ну и что вы сделаете? Это новое дворянство, новая элита... Называйте как хотите.
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30.05.2025 10:26 Ответить
Дворяни - це ті,що воювали - а це звичайні нувориші. Ну і назвати - це злодійкувате бидло - елітою???
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30.05.2025 10:42 Ответить
здивована, що люди цьому дивуються. Усі, хто займав якість керівні посади в структурі правоохоронних органів, тобто не тільки мвс - усі є корупціонери
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30.05.2025 10:26 Ответить
так, а шо тут протизаконного?
треба визвати, спитати, а звідки?
правда ж?
ага....
а хто це буде робити? дбр? набу? сбу? беб? їто там ще є? їх дохєріщааааа......
так то ж, їхні родичкі.
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30.05.2025 10:27 Ответить
Приклад наслідків, гнилої правопохоронної системи, як і суддівської від портновщини!!
Сирійці, проводять дієву методику для виправлення такого стану справ у державі!
Усьо ж па домашньому, як і призначення послицею, інстукторшу по мінету!!? Так і у цьому випадку!?
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30.05.2025 10:28 Ответить
Кому война а кому мать родна ,а для дурнів знову обирайте владу мародерів.
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30.05.2025 10:40 Ответить
якщо програмємо війну-якраз ці апартаменти заберуть руцькіє кадирівці. Будуте...
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30.05.2025 11:02 Ответить
А усіх хто проти - на фронт.
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30.05.2025 11:02 Ответить
І не екс. Оті що зелені не екси володіють всі в Україні. Навіть життями громадян.
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30.05.2025 11:07 Ответить
Мусора, прокурорські гарно нацарювали в свій час, повіджимали багато чого в багатьох людей... і ніхто не поніс покарання. Якісь терпіли. А час за портянкою відправляти...
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30.05.2025 11:12 Ответить
 
 