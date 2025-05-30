Троє близьких родичок екстопправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі, - Bihus.Info

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря замовила будівництво люксового готелю у Буковелі. У власності дружини Олексія Тахтая, теж ексзаступника Авакова, троє апартаментів у готелі "Rest & Ski Spa Resort". Поряд із ними у котеджному містечку "Westhills" ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Оксана Чеботар є співвласницею компанії, яка замовила будівництво найбільшого в Україні готелю в центрі Буковелі - "Glacier Premium Apartments". Він претендує на звання найбільшого в Україні. За оцінками видання Forbes він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові бутіки. Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,30%).

Родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини трійка апартаментів, загальною площею 300 квадратних метрів у готелі "Rest & Ski Spa Resort". Крім них жінка має частку у компанії що займається, зокрема, сонячною енергетикою на Прикарпатті.

Олексій Тахтай за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з продажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Наразі Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах.

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Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку "Westhills" ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя. Власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020-му.

Сергій Кізь – роками працював у прокуратурі. А у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів "16 січня", засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова.

Після звільнення – практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника Генпрокурора 10 різнопрофільних компаній.

Усіх трьох згаданих у розслідуванні родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю "Glacier Premium Apartments". А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях.

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