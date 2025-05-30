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Новини Корупція в Україні
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Троє близьких родичок екстопправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі, - Bihus.Info

Glacier Premium Apartments

Донька колишнього заступника міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Сергія Чеботаря замовила будівництво люксового готелю у Буковелі. У власності дружини Олексія Тахтая, теж ексзаступника Авакова, троє апартаментів  у готелі "Rest & Ski Spa Resort". Поряд із ними у котеджному містечку "Westhills" ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Оксана Чеботар є співвласницею компанії, яка замовила будівництво найбільшого в Україні готелю в центрі Буковелі - "Glacier Premium Apartments". Він претендує на звання найбільшого в УкраїніЗа оцінками видання Forbes він стане найбільшим готелем в Україні. За планом передбачено – 10 поверхів, на 810 апартаментів, спа на даху, спортзал та люксові бутіки. Замовником будівництва виступає компанія "Глейшер Хілл", яка була створена на початку повномасштабного вторгнення і співвласницею якої є Оксана Чеботар (33,30%).

Родина ще одного колишнього заступника Авакова – Олексія Тахтая теж має інтереси у Буковелі. У власності його дружини Марини трійка апартаментів, загальною площею 300 квадратних метрів у готелі "Rest & Ski Spa Resort". Крім них жінка має частку у компанії що займається, зокрема, сонячною енергетикою на Прикарпатті.

Олексій Тахтай за час роботи в МВС разом з Чеботарем засвітився у скандалі з продажем незаконно видобутого піску. Тоді правоохоронці відкрили провадження в якому фігурувало відео з кабінету Чеботаря, на якому посадовці обговорювали прибутки.

Наразі Тахтай підозрюваний у справі про розтрату майна у особливо великих розмірах.

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Поруч з апартаментами дружини Тахтая, у котеджному містечку "Westhills" ще трьома апартаментами володіє дружина ексзаступника Генерального прокурора Сергія Кізя.  Власницею 150 буковельських квадратних метрів Марина Кізь стала незадовго після звільнення чоловіка з органів, у 2020-му.

Сергій Кізь – роками працював у прокуратурі. А у 2019-му кілька місяців пробув на посаді заступника Генерального прокурора. За цей короткий період він, зокрема, закрив провадження щодо Ігоря Калєтніка, яке стосувалось диктаторських законів "16 січня", засвітився у зриві спецоперації НАБУ проти першої заступниці голови міграційної служби Діни Пімахової, та просив європейських партнерів зняти санкції з Андрія Портнова.

Після звільнення – практично одразу Кізь почав займатися бізнесом. Нині у колишнього заступника Генпрокурора 10 різнопрофільних компаній.

Усіх трьох згаданих у розслідуванні родичок колишніх топправоохоронців об’єднує спільний бізнес-партнер – франківський забудовник, постійний партнер курорту Буковель – Василь Кавлак. Саме з ним у партнерстві донька Сергія Чеботаря заснувала компанію, яка замовила будівництво готелю "Glacier Premium Apartments". А дружини Тахтая та Кізя обзавелися апартаментами в його готелях.

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Автор: 

Аваков Арсен (2190) корупція (4701) Чеботар (24) Кізь Сергій (3)


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Топ коментарі
+10
талановиті підпріємиці,заробили грошей на біляшах,з розумом вложили,тепер розслабляються.....життя вдалося,вчиться ніщеброди,пригодиться якщо виживите
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30.05.2025 10:13
+8
Конфіскувати, продати іноземцям, кошти від продажу - на розвиток війська.
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30.05.2025 10:14
+5
здивована, що люди цьому дивуються. Усі, хто займав якість керівні посади в структурі правоохоронних органів, тобто не тільки мвс - усі є корупціонери
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30.05.2025 10:26
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талановиті підпріємиці,заробили грошей на біляшах,з розумом вложили,тепер розслабляються.....життя вдалося,вчиться ніщеброди,пригодиться якщо виживите
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30.05.2025 10:13 Відповісти
Конфіскувати, продати іноземцям, кошти від продажу - на розвиток війська.
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30.05.2025 10:14 Відповісти
Як гуцули могли цим підорам злодійським віддати свою землю на грабунок? Де опришки подівалися, бо навіть багатьох акторів, що знімалися у новому фільмі про Олексу Довбуша зезюзя утилізував на неоголошеній війні.
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30.05.2025 10:18 Відповісти
Ну и что вы сделаете? Это новое дворянство, новая элита... Называйте как хотите.
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30.05.2025 10:26 Відповісти
Дворяни - це ті,що воювали - а це звичайні нувориші. Ну і назвати - це злодійкувате бидло - елітою???
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30.05.2025 10:42 Відповісти
Вы правы, но они себя таковыми считают.
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30.05.2025 12:24 Відповісти
здивована, що люди цьому дивуються. Усі, хто займав якість керівні посади в структурі правоохоронних органів, тобто не тільки мвс - усі є корупціонери
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30.05.2025 10:26 Відповісти
так, а шо тут протизаконного?
треба визвати, спитати, а звідки?
правда ж?
ага....
а хто це буде робити? дбр? набу? сбу? беб? їто там ще є? їх дохєріщааааа......
так то ж, їхні родичкі.
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30.05.2025 10:27 Відповісти
Приклад наслідків, гнилої правопохоронної системи, як і суддівської від портновщини!!
Сирійці, проводять дієву методику для виправлення такого стану справ у державі!
Усьо ж па домашньому, як і призначення послицею, інстукторшу по мінету!!? Так і у цьому випадку!?
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30.05.2025 10:28 Відповісти
Кому война а кому мать родна ,а для дурнів знову обирайте владу мародерів.
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30.05.2025 10:40 Відповісти
якщо програмємо війну-якраз ці апартаменти заберуть руцькіє кадирівці. Будуте...
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30.05.2025 11:02 Відповісти
А усіх хто проти - на фронт.
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30.05.2025 11:02 Відповісти
І не екс. Оті що зелені не екси володіють всі в Україні. Навіть життями громадян.
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30.05.2025 11:07 Відповісти
Мусора, прокурорські гарно нацарювали в свій час, повіджимали багато чого в багатьох людей... і ніхто не поніс покарання. Якісь терпіли. А час за портянкою відправляти...
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30.05.2025 11:12 Відповісти
Що тут скажеш мусор є мусор....
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30.05.2025 11:17 Відповісти
Гнидник цей аваеов розплодив мусорський ,а
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30.05.2025 11:41 Відповісти
 
 