Как выбрать лечебно-столовую воду: советы врача

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Лечебно-столовая вода - это не просто способ утолить жажду, а природный источник минералов, который может оказать положительное влияние на здоровье при регулярном употреблении. Однако, чтобы такая вода действительно была полезной, важно правильно выбирать ее по составу.

Как информирует Цензор.НЕТ, на это обращает внимание Галина Анохина, заслуженный врач Украины, профессор кафедры гастроэнтерологии, диетологии и эндоскопии НУОЗУ имени П. Л. Шупика в материале УП. Она советует обращать внимание не только на этикетку и бренд, а прежде всего - на содержание минералов.

В качестве примера, специалист приводит природную минеральную лечебно-столовую хлоридную натриевую воду "AQUA Миргород" DETOX, которая имеет умеренный уровень минерализации (2,5-3,2 г/л) и содержит ключевые микроэлементы: кальций, магний, натрий, калий, хлориды, гидрокарбонаты и сульфаты.

Натрий (Na) - регулирует водно-солевой баланс, поддерживает артериальное давление и мышечную активность. Его дефицит вызывает слабость, тошноту, нарушение сознания.



Хлор (Cl) и гидрокарбонаты (HCO₃-) - отвечают за кислотно-щелочное равновесие, пищеварение, газообмен.



Калий (K) - влияет на работу сердца, нервной системы, помогает регулировать артериальное давление.



Магний (Mg) - необходим для работы мозга, энергетического обмена, снижает риск камней в почках.

По словам Галины Анохиной, такая вода может быть ежедневным инструментом профилактики минерального дефицита, поддерживать функции печени, почек и желудочно-кишечного тракта. Особенно она полезна в периоды стресса, физических нагрузок, диет или повышенных потерь жидкости (например, при интоксикации или заболеваниях ЖКТ).

"Природная минеральная вода "AQUA Миргород" DETOX, которая содержит все вышеупомянутые элементы, может быть одним из лучших выборов для тех, кто хочет заботиться об организме ежедневно. Это естественная, сбалансированная, безопасная вода, которую рекомендуют ведущие специалисты", - заключает профессор.

Напомним, что завод АQUA Миргород начал функционировать в 2024 году после смены собственника. На сегодня компания выпускает несколько продуктов: лечебно-столовую хлоридно-натриевую воду "AQUA Миргород" DETOX (имеет врачебные рекомендации к употреблению при похмелье, после физических нагрузок, для облегчения пищеварения и улучшения работы желчного), воду с витамином D3, а также газированную и негазированную воду Still и Sparkling.