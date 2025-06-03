Як обрати лікувально-столову воду: поради лікаря

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Лікувально-столова вода — це не просто спосіб втамувати спрагу, а природне джерело мінералів, яке може мати позитивний вплив на здоров’я при регулярному вживанні. Проте, аби така вода справді була корисною, важливо правильно обирати її за складом.

Як інформує Цензор.НЕТ, на це звертає увагу Галина Анохіна, заслужена лікарка України, професорка кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії НУОЗУ імені П. Л. Шупика у матеріалі УП. Вона радить звертати увагу не лише на етикетку та бренд, а перш за все — на вміст мінералів.

Як приклад, фахівчиня наводить природну мінеральну лікувально-столову хлоридну натрієву воду "AQUA Миргород" DETOX, яка має помірний рівень мінералізації (2,5–3,2 г/л) і містить ключові мікроелементи: кальцій, магній, натрій, калій, хлориди, гідрокарбонати та сульфати.

Натрій (Na) — регулює водно-сольовий баланс, підтримує артеріальний тиск і м’язову активність. Його дефіцит викликає слабкість, нудоту, порушення свідомості.



Хлор (Cl) та гідрокарбонати (HCO₃⁻) — відповідають за кислотно-лужну рівновагу, травлення, газообмін.



Калій (K) — впливає на роботу серця, нервової системи, допомагає регулювати артеріальний тиск.



Магній (Mg) — необхідний для роботи мозку, енергетичного обміну, знижує ризик каменів у нирках.

За словами Галини Анохіної, така вода може бути щоденним інструментом профілактики мінерального дефіциту, підтримувати функції печінки, нирок і шлунково-кишкового тракту. Особливо вона корисна у періоди стресу, фізичних навантажень, дієт або підвищених втрат рідини (наприклад, при інтоксикації чи захворюваннях ШКТ).

"Природна мінеральна вода "AQUA Миргород" DETOX, яка містить всі вищезгадані елементи, може бути одним із найкращих виборів для тих, хто хоче піклуватися про організм щодня. Це природна, збалансована, безпечна вода, яку рекомендують провідні фахівці", — підсумовує професорка.

Нагадаємо, що завод АQUA Миргород почав функціонувати у 2024 році після зміни власника. На сьогодні компанія випускає кілька продуктів: лікувально-столову хлоридно-натрієву воду "AQUA Миргород" DETOX (має лікарські рекомендації до вживання при похміллі, після фізичних навантажень, для полегшення травлення та покращення роботи жовчного), воду з вітаміном D3, а також газовану та негазовану воду Still та Sparkling.