РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12233 посетителя онлайн
Новости Убийство детей
997 17

Зеленский в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии: Мир не должен простить эту страшную боль. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны, призвал привлечь Россию к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Этих детей убила Россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже на протяжении лет.

Именно 4 июня мы чтим память всех таких детей. Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще предстоит установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", - говорится в сообщении.

Смотрите: Российский дрон "охотился" на ребенка в Херсоне: это террор против самых уязвимых, - Лубинец. ВИДЕО

Президент подчеркнул, что мир не должен забыть и простить РФ эту страшную боль и такую агрессию.

"В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира - всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира - ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир", - подытожил он.

Читайте: МИД запустил международную пасхальную кампанию, чтобы напомнить миру о более 20 тысячах украинских детей, которых принудительно вывезла РФ

Автор: 

дети (6569) Зеленский Владимир (20835) дети войны (87)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Пуйло і його зазомбований терористичний народ вбив багато українських дітей, їх мам, зробив багатьох їх каліками, зруйнував їх будинки, школи, виші. Прощення за ці злочини кацапу не буде ніколи. Але як тобі спиться Боневтіке Потужно-Брехливий, коли в цьому є і твоя вина, бо не підготовка до війни, призначення на важливі посади ворогів України, витрата грошей замість ППО, ракет, дронів на асфальт, розмінування, відведення наших військ і брехня, що нападу не буде? Цим особисто ти зробив задачу по вбивству дітей легчою, відкриваючи йому ворота.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:11 Ответить
+14
хто в лютому 2022-го закликав з телевізора на всю країну - війни не буде, не треба панікувати, виїзжати, скоро травень і будуть шашличкии. А скільки дітей спаслись би якщо заздалегідь їх було би евакуйовано???
показать весь комментарий
04.06.2025 11:34 Ответить
+13
Цинічна потвора...😡
показать весь комментарий
04.06.2025 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цинічна потвора...😡
показать весь комментарий
04.06.2025 10:58 Ответить
Ваш прутін.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:01 Ответить
Yuriy Рися
@YSamar2n
·
2 черв.
Чи виграв би зараз вибори кандидат,тезами якого:
-треба просто перестать стрілять;
-какая разніца на каком язикє ми разґоваріваєм і як вулиці називаємо;
- "..уважаємий Владимир Владмирович, росія і Україна дійсно брацькі народи,я могу умолять вас на коленях.."
В 2019 виграв..
показать весь комментарий
04.06.2025 11:32 Ответить
краще і не скажеш, цинічна брехлива потвора
показать весь комментарий
04.06.2025 11:22 Ответить
світу байдуже на життя дітей, бо світ хвилюється за ресурси і перерозподіл ринків збуту, зайнятий збитками і прибутками від торгових воєн. Насправді життя в Україні мало кого турбує за кордоном.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:05 Ответить
Пуйло і його зазомбований терористичний народ вбив багато українських дітей, їх мам, зробив багатьох їх каліками, зруйнував їх будинки, школи, виші. Прощення за ці злочини кацапу не буде ніколи. Але як тобі спиться Боневтіке Потужно-Брехливий, коли в цьому є і твоя вина, бо не підготовка до війни, призначення на важливі посади ворогів України, витрата грошей замість ППО, ракет, дронів на асфальт, розмінування, відведення наших військ і брехня, що нападу не буде? Цим особисто ти зробив задачу по вбивству дітей легчою, відкриваючи йому ворота.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:11 Ответить
показать весь комментарий
04.06.2025 11:30 Ответить
Головне для влади повишення окладів і зарплат керівникам офісу президента, прокуратурі, поліції і військово-цивільній адміністрації, яка в основному складається із кадрів слуг часів януковича.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:33 Ответить
Охреніли вкрай! Може потрібно скоротити всьому державному, силовому, суддівському та ОПешному аппарату, а не воїнам, що захищали їз статки на війні! 🤬
показать весь комментарий
04.06.2025 12:04 Ответить
хто в лютому 2022-го закликав з телевізора на всю країну - війни не буде, не треба панікувати, виїзжати, скоро травень і будуть шашличкии. А скільки дітей спаслись би якщо заздалегідь їх було би евакуйовано???
показать весь комментарий
04.06.2025 11:34 Ответить
ця ******** влада знала вже за добу, що підори будуть проривати кордон і найвеличніший не дав команду розгорнути війська, скоритив армію саме на кордонах країни - це зрада стовідсоткова. А Маріуполь, Буча, Ірпінь, Мотижин, Мощун, Херсонська область, Запорізька область!!!! це біль всього українського народу. він повинен бути в Гаазі разом з ******.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:46 Ответить
Гаага для міжнародних злочинців. А блазень хрипатий хіба міжнародний? Там він герой, Черчілль всраний, завдяки рікам української крові. Ту потвору судити треба у Бучі, в Ізюмі, у Маріуполі, Херсоні. Стільки горя наробила мерзота обдовбана саме українському народу, що можна порівняти тільки з Голодомором, з якого падло ржало.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:38 Ответить
Краще Зе,розкажи ,що все це наслідки твоєї недолугої компанії з 5-6 менеджерів+ти,як недолугий невіглас який взявся не за свою справу з нульовим запасом знань.
показать весь комментарий
04.06.2025 11:47 Ответить
Слова, слова, немов вуаль ...
показать весь комментарий
04.06.2025 12:23 Ответить
Ще хтось вірить тому, що п-ть цей організм?
показать весь комментарий
04.06.2025 13:27 Ответить
Зелене уобище, твоя віна в цих смертях!!!!
показать весь комментарий
04.06.2025 13:32 Ответить
Лицемер как и его все соплеменники по миру. На детей гойских ему наплевать, главное имидж и клики.
показать весь комментарий
04.06.2025 13:46 Ответить
 
 