Зеленский в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии: Мир не должен простить эту страшную боль. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский и День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны, призвал привлечь Россию к ответственности.
Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Этих детей убила Россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже на протяжении лет.
Именно 4 июня мы чтим память всех таких детей. Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще предстоит установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", - говорится в сообщении.
Президент подчеркнул, что мир не должен забыть и простить РФ эту страшную боль и такую агрессию.
"В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира - всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира - ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир", - подытожил он.
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@YSamar2n
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2 черв.
Чи виграв би зараз вибори кандидат,тезами якого:
-треба просто перестать стрілять;
-какая разніца на каком язикє ми разґоваріваєм і як вулиці називаємо;
- "..уважаємий Владимир Владмирович, росія і Україна дійсно брацькі народи,я могу умолять вас на коленях.."
В 2019 виграв..