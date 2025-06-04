Зеленский в День памяти детей, погибших в результате российской агрессии: Мир не должен простить эту страшную боль. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский и День памяти детей, погибших в результате российско-украинской войны, призвал привлечь Россию к ответственности.

Об этом глава государства сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Этих детей убила Россия своей войной. Мальчики и девочки, чьи жизни оборвались из-за российских ударов и обстрелов, из-за боевых действий, которых Украина не хотела ни секунды, но от которых защищается уже на протяжении лет.



Именно 4 июня мы чтим память всех таких детей. Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще предстоит установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", - говорится в сообщении.

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Президент подчеркнул, что мир не должен забыть и простить РФ эту страшную боль и такую агрессию.

"В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира - всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира - ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир", - подытожил он.

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