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Новости Падение российского дрона в Казахстане
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РФ тестирует свои военные дроны в Казахстане

Россия тестирует дроны в Казахстане. В Астане подтвердили

В Казахстане подтвердили, что Россия испытывает свои беспилотники на территории Западно-Казахстанской области.

Об этом пишет издание "Курсив", передает Цензор.НЕТ.

Так, первый заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов комментировал информацию о падении беспилотников на территории Западно-Казахстанской области.

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По его словам, большинство из них прилетело с российского испытательного полигона.

"Более 90% БПЛА, которые нашли на территории ЗКО, находятся в пределах испытательного полигона 926-летнего главного испытательного центра России. Они имеют место, это их полигон. Воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром", - пояснил он.

На вопрос, кто именно запускал беспилотники, заместитель министра ответил прямо, что это Россия.

За два месяца на западе Казахстана упали четыре беспилотных летательных аппарата. Их фрагменты находят далеко от населенных пунктов.

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Автор: 

беспилотник (3755) Казахстан (781) россия (96157) дроны (4098)


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Тобто - у рф є полігон на території Казахстану???
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05.06.2025 15:19 Ответить
Так. І навіть космодром там є.
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05.06.2025 15:22 Ответить
Чому нема цілющих санкцій на казахів ?!
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05.06.2025 15:51 Ответить
кацапи спецом використовують цей полігон та його склади у казахстані ще з 23-го року, бо точно знають, що Україна по території казахстану дальніми засобами не битиме
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05.06.2025 15:38 Ответить
Ну хто ще має світли наміри президента Токаєва ??? Хто говорив що офіційний Казахстан не підтримує русню??? Токаєв така ж сама гніда як і ***** тільки дуже хітре, не вже було не зрозуміло вже давно коли токаєв кожного року їздить на парад до мацкви .... 😡😡😡
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05.06.2025 15:45 Ответить
Токаєв це прокладка ***** , вже всі напевно забули як токаєв просив ***** у 2021 року ввести свої війська проти свого народу Казахстана ! ! Коли він та його. Опрічникі вбивали своїх громадян Казахстану просто за те що люди виходили на вулиці.... Токаєв це такій Янукович тільки більш жорсткий...
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05.06.2025 15:48 Ответить
якби не Китай, який вжЕ вважає Казахстан майже своїм, то кацапи у Казахстані були би ще активніші, до бєзобразія..
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05.06.2025 16:01 Ответить
Влада Казахстану таким чином є поплічниками руzкава рєйха та сприяє геноциду народу України...
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05.06.2025 16:55 Ответить
 
 