РФ тестирует свои военные дроны в Казахстане

В Казахстане подтвердили, что Россия испытывает свои беспилотники на территории Западно-Казахстанской области.

Об этом пишет издание "Курсив", передает Цензор.НЕТ.

Так, первый заместитель министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов комментировал информацию о падении беспилотников на территории Западно-Казахстанской области.

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По его словам, большинство из них прилетело с российского испытательного полигона.

"Более 90% БПЛА, которые нашли на территории ЗКО, находятся в пределах испытательного полигона 926-летнего главного испытательного центра России. Они имеют место, это их полигон. Воздушное пространство над полигоном используется испытательным центром", - пояснил он.

На вопрос, кто именно запускал беспилотники, заместитель министра ответил прямо, что это Россия.

За два месяца на западе Казахстана упали четыре беспилотных летательных аппарата. Их фрагменты находят далеко от населенных пунктов.

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