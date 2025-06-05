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Новини Падіння російського дрона в Казахстані
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РФ тестує свої військові дрони у Казахстані

Росія тестує дрони у Казахстані. В Астані підтвердили

У Казахстані підтвердили, що Росія випробовує свої безпілотники  на території Західно-Казахстанської області.

Про це пише видання "Курсив", передає Цензор.НЕТ.

Так, перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов коментував інформацію щодо падіння безпілотників на території Західно-Казахстанської області.

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За його словами, більшість із них прилетіла з російського випробувального полігону.

"Понад 90% БПЛА, які знайшли на території ЗКО, знаходяться в межах випробувального полігону 926 головного льотного випробувального центру Росії. Вони мають місце, це їхній полігон. Повітряний простір над полігоном використовується випробувальним центром", - пояснив він.

На запитання, хто саме запускав безпілотники, заступник міністра відповів прямо, що це Росія.

За два місяці на заході Казахстану впали чотири безпілотні літальні апарати. Їхні фрагменти знаходять далеко від населених пунктів.

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Автор: 

безпілотник (4326) Казахстан (874) росія (66021) дрони (4892)


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Тобто - у рф є полігон на території Казахстану???
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05.06.2025 15:19 Відповісти
Так. І навіть космодром там є.
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05.06.2025 15:22 Відповісти
Чому нема цілющих санкцій на казахів ?!
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05.06.2025 15:51 Відповісти
кацапи спецом використовують цей полігон та його склади у казахстані ще з 23-го року, бо точно знають, що Україна по території казахстану дальніми засобами не битиме
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05.06.2025 15:38 Відповісти
Ну хто ще має світли наміри президента Токаєва ??? Хто говорив що офіційний Казахстан не підтримує русню??? Токаєв така ж сама гніда як і ***** тільки дуже хітре, не вже було не зрозуміло вже давно коли токаєв кожного року їздить на парад до мацкви .... 😡😡😡
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05.06.2025 15:45 Відповісти
Токаєв це прокладка ***** , вже всі напевно забули як токаєв просив ***** у 2021 року ввести свої війська проти свого народу Казахстана ! ! Коли він та його. Опрічникі вбивали своїх громадян Казахстану просто за те що люди виходили на вулиці.... Токаєв це такій Янукович тільки більш жорсткий...
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05.06.2025 15:48 Відповісти
якби не Китай, який вжЕ вважає Казахстан майже своїм, то кацапи у Казахстані були би ще активніші, до бєзобразія..
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05.06.2025 16:01 Відповісти
Влада Казахстану таким чином є поплічниками руzкава рєйха та сприяє геноциду народу України...
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05.06.2025 16:55 Відповісти
 
 