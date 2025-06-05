РФ тестує свої військові дрони у Казахстані

У Казахстані підтвердили, що Росія випробовує свої безпілотники на території Західно-Казахстанської області.

Про це пише видання "Курсив", передає Цензор.НЕТ.

Так, перший заступник міністра оборони Казахстану Султан Камалетдінов коментував інформацію щодо падіння безпілотників на території Західно-Казахстанської області.

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За його словами, більшість із них прилетіла з російського випробувального полігону.

"Понад 90% БПЛА, які знайшли на території ЗКО, знаходяться в межах випробувального полігону 926 головного льотного випробувального центру Росії. Вони мають місце, це їхній полігон. Повітряний простір над полігоном використовується випробувальним центром", - пояснив він.

На запитання, хто саме запускав безпілотники, заступник міністра відповів прямо, що це Росія.

За два місяці на заході Казахстану впали чотири безпілотні літальні апарати. Їхні фрагменти знаходять далеко від населених пунктів.

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