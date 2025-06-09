За сутки на фронте 159 боестолкновений. На 11 направлениях отбиты атаки врага, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 159 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском, Новопавловском, Торецком, Лиманском направлениях и в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 83 авиаудара, в том числе сбросил 142 управляемые бомбы. Кроме этого, совершил 5661 обстрел, из них 131 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3139 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Слатино Харьковской области; Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Зализнычное Запорожской области; Казацкое Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степной Новоселовки, Глушковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в сторону Чернещины, Торского, Серебрянского леса.

На Северском направлении в течение дня враг совершил четыре штурма на позиции наших подразделений у Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боевых столкновений неподалеку Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак вблизи Дачного, Делиевки, Торецка и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Променя, Новосергиевки, Алексеевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Ровнополь, Новоселка, Новополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили три вражеские атаки в сторону Новоандреевки и Павловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 13 авиационных ударов с применением 25 управляемых бомб, а также совершил 215 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийские системы, командно-наблюдательный пункт, пункт управления БпЛА и станцию РЭБ российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 970 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 167 БпЛА оперативно-тактического уровня, 123 автомобиля и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

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