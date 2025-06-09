Войска РФ обстреляли 9 населенных пунктов Харьковской области: 7 пострадавших, повреждены дома и детский лагерь. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 8 июня 2025 года, вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрелов пострадали 7 человек.

В поселке Старый Салтов пострадали 76-летний и 19-летний мужчины и женщины 41 и 59 лет; в г. Купянск ранена 75-летняя женщина; в с. Подолы Куриловской громады пострадал 66-летний мужчина. В с. Мартовое Печенежской громады на неизвестном взрывном устройстве подорвался 79-летний мужчина.

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По данным Синегубова, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

22 неуправляемые авиационные ракеты;

18 КАБ;

6 БпЛА типа "Герань-2";

4 БпЛА (тип устанавливается);

1 БпЛА типа "Молния".

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден частный дом;

в Чугуевском районе повреждены 3 частных дома, магазин, предприятие, 5 автомобилей;

в Богодуховском районе повреждены 2 административных здания, 3 многоквартирных дома, 2 частных дома, СТО, магазин, 7 автомобилей;

в Харьковском районе повреждена территория детского лагеря.





