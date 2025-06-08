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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Россияне атаковали дроном киоск в Старом Салтове: ранены три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковщина в очередной раз подверглась российским ударам: пострадали четыре человека

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Старый Салтов

По данным следствия, 8 июня днем в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский беспилотник, тип которого сейчас устанавливается, попал в киоск. Медики оказывают необходимую помощь двум женщинам в возрасте 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.

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Обстрел киоска в Старом Салтове 8 июня
Обстрел киоска в Старом Салтове 8 июня
Обстрел киоска в Старом Салтове 8 июня
Обстрел киоска в Старом Салтове 8 июня

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Купянск-Узловой

Кроме того, вчера ориентировочно в 21:20 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по поселку Купянск-Узловой. Ранен 45-летний мужчина. В населенном пункте повреждено не менее 50 жилых домов. По предварительным данным, российская армия применила ФАБ-1500.

Напомним, вчера, 7 июня, в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский БпЛА попа л в землю между магазином и церковью. Повреждено авто. Получили ранения две женщины в возрасте 46 и 52 лет и мужчина

Автор: 

Харьковская область (1089) Купянский район (244) Чугуевский район (136) Куп’янськ-Вузловий (11) Старый Салтов (2)


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В киоске был штаб НАТО 🤔
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08.06.2025 16:21 Ответить
це типу, 95 квартал підйобує?
суми, луцьк, тернопіль, харків, київ.....!
багато загиблих!!!
цивільних загиблих!!!
чекаємо на вечірній гундосик?
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08.06.2025 16:25 Ответить
Кіоски після операції "павутина" внесених в чорний список, як кошмар для ху...ла. Тварюки ху... лостану в дії.
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08.06.2025 16:29 Ответить
 
 