Россияне атаковали дроном киоск в Старом Салтове: ранены три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Харьковщина в очередной раз подверглась российским ударам: пострадали четыре человека

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Старый Салтов

По данным следствия, 8 июня днем в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский беспилотник, тип которого сейчас устанавливается, попал в киоск. Медики оказывают необходимую помощь двум женщинам в возрасте 41 и 59 лет, а также 76-летнему мужчине.

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Купянск-Узловой

Кроме того, вчера ориентировочно в 21:20 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по поселку Купянск-Узловой. Ранен 45-летний мужчина. В населенном пункте повреждено не менее 50 жилых домов. По предварительным данным, российская армия применила ФАБ-1500.

Напомним, вчера, 7 июня, в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский БпЛА попа л в землю между магазином и церковью. Повреждено авто. Получили ранения две женщины в возрасте 46 и 52 лет и мужчина