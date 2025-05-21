Оккупанты ударили КАБами по жилому сектору Купянщины: один человек погиб, четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Днем среды, 21 мая, российские захватчики нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины. Предварительно, один человек погиб и еще четыре получили ранения.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара КАБами по поселку Купянск-Узловой разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Один человек погиб и еще четыре пострадали.

Также оккупанты ударили по Купянску, в результате чего произошли пожары: горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и сарай с дровами.

К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС.

