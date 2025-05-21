Оккупанты ударили КАБами по жилому сектору Купянщины: один человек погиб, четверо получили ранения. ФОТОрепортаж
Днем среды, 21 мая, российские захватчики нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины. Предварительно, один человек погиб и еще четыре получили ранения.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.
В результате российского удара КАБами по поселку Купянск-Узловой разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Один человек погиб и еще четыре пострадали.
Также оккупанты ударили по Купянску, в результате чего произошли пожары: горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и сарай с дровами.
К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС.
Чи ти бажаєш відкрити очі трамбу? венсу? шольцу? мерцу?? та іншім "союзникам"???
Марна справа. Вони тебе тут не читають