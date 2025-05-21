РУС
Оккупанты ударили КАБами по жилому сектору Купянщины: один человек погиб, четверо получили ранения. ФОТОрепортаж

Днем среды, 21 мая, российские захватчики нанесли удары КАБами и РСЗО по жилому сектору Купянщины. Предварительно, один человек погиб и еще четыре получили ранения.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковщины, информирует Цензор.НЕТ.

В результате российского удара КАБами по поселку Купянск-Узловой разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Один человек погиб и еще четыре пострадали.

Также оккупанты ударили по Купянску, в результате чего произошли пожары: горели жилой дом, хозяйственная постройка, гараж и сарай с дровами.

К ликвидации последствий ударов привлекали 3 отделения пожарно-спасательной службы и медицинский расчет ГСЧС.

обстрел (29164) Харьковская область (1498) Купянский район (365) Купянск (742) Куп’янськ-Вузловий (13)
Ось такий він "русский мир" і злочина варварська рашиська орда ,що б ви виздихали виродки разом з терористом путіном.
21.05.2025 17:32 Ответить
Чого ти скиглиш з ранку до ночі??? Оде й теж, день в день!!! Нема ніякого перемирья і не було!! Стули пельку та не скавчи, бо кацапня, читаючи такі висєри, починає щє більше сцяться кип'ятком від радостів
21.05.2025 17:55 Ответить
До чого тут очі?? Тутешні читачі й так розуміють хто таке КУЙло та його шайка. Тільки основна масса не скиглить як ти.

Чи ти бажаєш відкрити очі трамбу? венсу? шольцу? мерцу?? та іншім "союзникам"???
Марна справа. Вони тебе тут не читають
