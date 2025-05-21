УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10807 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Куп’янщини
498 4

Окупанти вдарили КАБами по житловому сектору Куп’янщини: одна людина загинула, четверо зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Вдень середи, 21 травня, російські загарбники завдали ударів КАБами та РСЗВ по житловому сектору Куп'янщини. Попередньо, одна людина загинула та ще чотири зазнали поранень.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Куп'янщини

Внаслідок російського удару КАБами по селищу Куп'янськ-Вузловий зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. Одна людина загинула та ще чотири постраждали.

обстріли Куп'янщини

Також окупанти вдарили по Куп’янську, внаслідок чого сталися пожежі: горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.

обстріли Куп'янщини

До ліквідації наслідків ударів залучали 3 відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС.

обстріли Куп'янщини

обстріли Куп'янщини

обстріли Куп'янщини

обстріли Куп'янщини

Дивіться також: Окупанти з артилерії вдарили по Куп’янську: постраждали три жінки, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30490) Харківська область (1523) Куп’янський район (363) Куп’янськ (867) Куп’янськ-Вузловий (13)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось такий він "русский мир" і злочина варварська рашиська орда ,що б ви виздихали виродки разом з терористом путіном.
показати весь коментар
21.05.2025 17:32 Відповісти
Чого ти скиглиш з ранку до ночі??? Оде й теж, день в день!!! Нема ніякого перемирья і не було!! Стули пельку та не скавчи, бо кацапня, читаючи такі висєри, починає щє більше сцяться кип'ятком від радостів
показати весь коментар
21.05.2025 17:55 Відповісти
До чого тут очі?? Тутешні читачі й так розуміють хто таке КУЙло та його шайка. Тільки основна масса не скиглить як ти.

Чи ти бажаєш відкрити очі трамбу? венсу? шольцу? мерцу?? та іншім "союзникам"???
Марна справа. Вони тебе тут не читають
показати весь коментар
21.05.2025 18:36 Відповісти
 
 