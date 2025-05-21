Окупанти вдарили КАБами по житловому сектору Куп’янщини: одна людина загинула, четверо зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Вдень середи, 21 травня, російські загарбники завдали ударів КАБами та РСЗВ по житловому сектору Куп'янщини. Попередньо, одна людина загинула та ще чотири зазнали поранень.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ДСНС Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок російського удару КАБами по селищу Куп'янськ-Вузловий зруйновано під'їзд триповерхового житлового будинку. Одна людина загинула та ще чотири постраждали.
Також окупанти вдарили по Куп’янську, внаслідок чого сталися пожежі: горіли житловий будинок, господарча споруда, гараж та дровник.
До ліквідації наслідків ударів залучали 3 відділення пожежно-рятувальної служби та медичний розрахунок ДСНС.
Чи ти бажаєш відкрити очі трамбу? венсу? шольцу? мерцу?? та іншім "союзникам"???
Марна справа. Вони тебе тут не читають