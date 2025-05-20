Окупанти з артилерії вдарили по Куп’янську: постраждали три жінки, пошкоджені будинки. ФОТОрепортаж

Вдень вівторка, 20 травня, російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Купʼянська Харківської області. Внаслідок ворожих обстрілів три жінки зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, ворожий обстріл стався орієнтовно о 12:00.

"Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - розповіли у прокуратурі.

Наразі правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені російськими окупантами. Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

