Оккупанты из артиллерии ударили по Купянску: пострадали три женщины, повреждены дома. ФОТОрепортаж
Днем вторника, 20 мая, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска Харьковской области. В результате вражеских обстрелов три женщины получили острую реакцию на стресс.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, вражеский обстрел произошел ориентировочно в 12:00.
"Три женщины в возрасте 73, 69 и 55 лет испытали острую реакцию на стресс. В городе разрушены и повреждены жилые дома", - рассказали в прокуратуре.
Сейчас правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими оккупантами. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль