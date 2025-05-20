РУС
Оккупанты из артиллерии ударили по Купянску: пострадали три женщины, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Днем вторника, 20 мая, российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел Купянска Харьковской области. В результате вражеских обстрелов три женщины получили острую реакцию на стресс.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

обстрелы Харьковщины

По данным следствия, вражеский обстрел произошел ориентировочно в 12:00.

обстрелы Харьковщины

"Три женщины в возрасте 73, 69 и 55 лет испытали острую реакцию на стресс. В городе разрушены и повреждены жилые дома", - рассказали в прокуратуре.

обстрелы Харьковщины

Сейчас правоохранители документируют военные преступления, совершенные российскими оккупантами. Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Россияне атаковали Шевченковский район Харькова беспилотником

обстрел (29155) Харьковская область (1493) Купянский район (363) Купянск (741)
