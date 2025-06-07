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Новости Атака дронов на Харьковщину
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Россияне атаковали дроном Старый Салтов в Харьковской области: трое раненых

харківщина

7 июня на Чугуевщине в результате удара российского БпЛА пострадали три человека

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, 7 июня около 13:00 в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский БпЛА попал в землю между магазином и церковью. Повреждено авто. Получили ранения две женщины в возрасте 46 и 52 лет и мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу", - рассказали в ведомстве.

По предварительным данным правоохранителей, российская армия применила БпЛА "Ланцет".

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Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, 23 мая в поселке Старый Салтов в результате российского обстрела пострадали мужчины 45 и 47 лет.

Автор: 

ранение (3396) дроны (4107) Харьковская область (1083) Чугуевский район (135) Старый Салтов (1)


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"Росіяни"? 😡
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07.06.2025 16:18 Ответить
 
 