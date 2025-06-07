Россияне атаковали дроном Старый Салтов в Харьковской области: трое раненых
7 июня на Чугуевщине в результате удара российского БпЛА пострадали три человека
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"По данным следствия, 7 июня около 13:00 в поселке Старый Салтов Чугуевского района вражеский БпЛА попал в землю между магазином и церковью. Повреждено авто. Получили ранения две женщины в возрасте 46 и 52 лет и мужчина. Пострадавших госпитализировали в больницу", - рассказали в ведомстве.
По предварительным данным правоохранителей, российская армия применила БпЛА "Ланцет".
Начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как сообщалось, 23 мая в поселке Старый Салтов в результате российского обстрела пострадали мужчины 45 и 47 лет.
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