Росіяни атакували дроном Старий Салтів на Харківщині: троє поранених

7 червня на Чугуївщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні", - розповіли у відомстві.

За попередніми даними правоохоронців, російська армія застосувала БпЛА "Ланцет".

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Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, 23 травня у селищі Старий Салтів унаслідок російського обстрілу постраждали чоловіки 45 і 47 років.