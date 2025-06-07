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Новини Атака дронів на Харківщину
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Росіяни атакували дроном Старий Салтів на Харківщині: троє поранених

харківщина

7 червня на Чугуївщині внаслідок удару російського БпЛА постраждали троє людей

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, 7 червня близько 13:00 у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік. Потерпілих госпіталізували до лікарні", - розповіли у відомстві.

За попередніми даними правоохоронців, російська армія застосувала БпЛА "Ланцет".

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Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, 23 травня у селищі Старий Салтів унаслідок російського обстрілу постраждали чоловіки 45 і 47 років.

Автор: 

поранення (2815) дрони (4903) Харківська область (1092) Чугуївський район (137) Старий Салтів (1)


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"Росіяни"? 😡
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07.06.2025 16:18 Відповісти
 
 