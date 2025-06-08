Росіяни атакували дроном кіоск у Старому Салтові: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Харківщина вчергове зазнала російських ударів: постраждали четверо людей

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Старий Салтів

За даними слідства, 8 червня вдень у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий безпілотник, тип якого наразі встановлюється, поцілив у кіоск. Медики надають необхідну допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку.

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Купʼянськ-Вузловий

Крім того, вчора орієнтовно о 21:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранено 45-річного чоловіка. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків. За попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-1500.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік