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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Росіяни атакували дроном кіоск у Старому Салтові: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Харківщина вчергове зазнала російських ударів: постраждали четверо людей

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Старий Салтів

За даними слідства, 8 червня вдень у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий безпілотник, тип якого наразі встановлюється, поцілив у кіоск. Медики надають необхідну допомогу двом жінкам віком 41 та 59 років, а також 76-річному чоловіку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили КАБами по житловому сектору Куп’янщини: одна людина загинула, четверо зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Обстріл кіоска у Старому Салтові 8 червня
Обстріл кіоска у Старому Салтові 8 червня
Обстріл кіоска у Старому Салтові 8 червня
Обстріл кіоска у Старому Салтові 8 червня

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Купʼянськ-Вузловий

Крім того, вчора орієнтовно о 21:20 збройні сили рф завдали авіаційного удару по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранено 45-річного чоловіка. У населеному пункті пошкоджено щонайменше 50 житлових будинків. За попередніми даними, російська армія застосувала ФАБ-1500.

Нагадаємо, вчора, 7 червня, у селищі Старий Салтів Чугуївського району ворожий БпЛА поцілив у землю між магазином та церквою. Пошкоджено авто. Отримали поранення дві жінки віком 46 та 52 років і чоловік

Автор: 

Харківська область (1098) Куп’янський район (245) Чугуївський район (138) Куп’янськ-Вузловий (10) Старий Салтів (2)


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В киоске был штаб НАТО 🤔
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08.06.2025 16:21 Відповісти
це типу, 95 квартал підйобує?
суми, луцьк, тернопіль, харків, київ.....!
багато загиблих!!!
цивільних загиблих!!!
чекаємо на вечірній гундосик?
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08.06.2025 16:25 Відповісти
Кіоски після операції "павутина" внесених в чорний список, як кошмар для ху...ла. Тварюки ху... лостану в дії.
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08.06.2025 16:29 Відповісти
 
 