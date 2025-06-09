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Новости Гарантии безопасности от НАТО
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ЕС продолжит финансирование проектов в сфере безопасности в Украине до 2027 года, - Минобороны

Украина и ЕС

Европейский Союз продолжит финансирование проектов в сфере безопасности и обороны в Украине как минимум до 2027 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

По словам Чуркина, несмотря на разговоры о возможном перемирии, Россия готовится к еще большей войне, наращивая мобилизационные ресурсы, производство вооружений и количество дальнобойных ракет. Он также обратил внимание на укрепление сотрудничества РФ с Ираном, Северной Кореей и Китаем. В связи с этим, подчеркнул замминистра, Украина и ее европейские партнеры должны развивать оборонную кооперацию в ответ на рост угроз.

В свою очередь, Бенедикта фон Сехерр-Тосс подтвердила, что Евросоюз продолжает целенаправленную поддержку Украины в секторе безопасности, в частности в рамках подготовки Вооруженных сил Украины на территории стран-членов ЕС и инвестирования в оборонную промышленность.

Кроме того, стороны обсудили адаптацию учебных программ под реальные потребности ВСУ. Вспомнили также о деятельности Офиса оборонных инноваций ЕС в Украине, который функционирует с прошлого года и помогает быстро согласовывать совместные инициативы и координировать развитие оборонного сотрудничества.

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Автор: 

Минобороны (9425) оборона (5238) Евросоюз (17274)


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09.06.2025 12:00 Ответить
 
 