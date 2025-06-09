ЄС продовжить фінансування безпекових проєктів в Україні до 2027 року, - Міноборони

Європейський Союз продовжить фінансування проєктів у сфері безпеки та оборони в Україні щонайменше до 2027 року.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

За словами Чуркіна, попри розмови про можливе перемир’я, Росія готується до ще більшої війни, нарощуючи мобілізаційні ресурси, виробництво озброєнь і кількість далекобійних ракет. Він також звернув увагу на зміцнення співпраці РФ з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм. У зв’язку з цим, наголосив заступник міністра, Україна та її європейські партнери мають розвивати оборонну кооперацію у відповідь на зростання загроз.

У свою чергу, Бенедікта фон Сехерр-Тосс підтвердила, що Євросоюз продовжує цілеспрямовану підтримку України у секторі безпеки, зокрема у рамках підготовки Збройних сил України на території країн-членів ЄС та інвестування в оборонну промисловість.

Крім того, сторони обговорили адаптацію навчальних програм під реальні потреби ЗСУ. Згадали також про діяльність Офісу оборонних інновацій ЄС в Україні, який функціонує з минулого року та допомагає швидко погоджувати спільні ініціативи і координувати розвиток оборонної співпраці.

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