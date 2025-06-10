Уничтожение российской колонны из четырех бронемашин во время попытки механизированного штурма. ВИДЕО
Бойцы батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отбили попытку механизированного штурма и уничтожили колонну армии РФ из четырех бронемашин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Яркие кадры отражения механизированного штурма российской колонны бронетехники от воинов батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж", - отмечается в комментарии к записи.
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+10 Nika Vesela
показать весь комментарий10.06.2025 13:19 Ответить Ссылка
+6 Lawrence Smith
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+5 Валерий К #448385
показать весь комментарий10.06.2025 13:23 Ответить Ссылка
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где правая нога ? ******* ?
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