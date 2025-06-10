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Уничтожение российской колонны из четырех бронемашин во время попытки механизированного штурма. ВИДЕО

Бойцы батальона "Сила Свободы" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж" отбили попытку механизированного штурма и уничтожили колонну армии РФ из четырех бронемашин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Яркие кадры отражения механизированного штурма российской колонны бронетехники от воинов батальона "Сила Свободи" 4-й бригады Нацгвардии "Рубіж", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Операторы дронов 110-й бригады теробороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) танк (2276) уничтожение (7273) БТР (366) бой (183)


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Топ комментарии
+10
Дякую ЗСУ!
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10.06.2025 13:19 Ответить
+6
Вот так бы и заканчивалась любая атака кацапов, если бы хватало вооружения всех видов.
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10.06.2025 13:27 Ответить
+5
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10.06.2025 13:23 Ответить
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Дякую ЗСУ!
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10.06.2025 13:19 Ответить
наші хлопці винайшли новий рід військ у кацапів - танко-космічєскіє війська

.
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10.06.2025 13:26 Ответить
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10.06.2025 13:23 Ответить
"Жить стало лучше, но мало" (Джугашвилли)
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10.06.2025 13:42 Ответить
я не понял, солдат, смирно !

где правая нога ? ******* ?

.
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10.06.2025 13:45 Ответить
Вот так бы и заканчивалась любая атака кацапов, если бы хватало вооружения всех видов.
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10.06.2025 13:27 Ответить
Слава ЗСУ!!!Смерть ворогам!
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10.06.2025 13:34 Ответить
звиздец.. там и костей не осталось....
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10.06.2025 13:40 Ответить
еге ж, і в мобільний крематорій возити нікого не треба - набрав жменьку із того танка і прівєт на родіну в целофановом кулькє
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10.06.2025 13:47 Ответить
Переглядаючи за компом такі відео аж подих перехоплює. В той же час приходить усвідомлення, як же дається хлопцям та дивчатам все це. Дякуємо рідні. Нехай всі земні та позаземні сили Вас оберігають.
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10.06.2025 13:42 Ответить
Кобздон в пеклі має аншлаг. Супер.
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10.06.2025 14:05 Ответить
Феєрично! Супер!
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10.06.2025 14:22 Ответить
Чудова якість як для роботи ЗСУ, так і для відео. Слава ЗСУ. Слава Україні.
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10.06.2025 14:23 Ответить
Другого слова, кроме '*************' сюда не найти.
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10.06.2025 14:54 Ответить
Знищення живої сили противника, має бути наївищим пріоритетом. Знищення техніки, теж важливе, але не на стільки.
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10.06.2025 15:05 Ответить
 
 