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Операторы дронов 110-й бригады теробороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО

Операторы дронов из 110-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи заметны неконтролируемые пуски ракет и взрыв установки.

Также смотрите: Российская РСЗО БМ-21 "Град" с полным боекомплектом взлетает в воздух на Курщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) техника (1753) РСЗО (201) тероборона (340)


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Добре..
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10.06.2025 12:45 Ответить
Супер!!!Слава ЗСУ!!!Смерть окупантам!
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10.06.2025 13:30 Ответить
 
 