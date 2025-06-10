Операторы дронов 110-й бригады теробороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". ВИДЕО
Операторы дронов из 110-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи заметны неконтролируемые пуски ракет и взрыв установки.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий10.06.2025 12:45 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
zloj pens #587166
показать весь комментарий10.06.2025 13:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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