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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Оператори дронів 110-ї бригади тероборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО

Оператори дронів із 110-ї окремої бригади територіальної оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі помітні неконтрольовані пуски ракет та вибух установки. 

Також дивіться: Російська РСЗВ БМ-21 "Град" з повним боєкомплектом злітає у повітря на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17854) знищення (7586) техніка (1858) РСЗВ (214) тероборона (386)


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Добре..
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10.06.2025 12:45 Відповісти
Супер!!!Слава ЗСУ!!!Смерть окупантам!
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10.06.2025 13:30 Відповісти
 
 