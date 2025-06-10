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Оператори дронів 110-ї бригади тероборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град". ВIДЕО
Оператори дронів із 110-ї окремої бригади територіальної оборони знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. На записі помітні неконтрольовані пуски ракет та вибух установки.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар10.06.2025 12:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
zloj pens #587166
показати весь коментар10.06.2025 13:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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