Похоронные компании в России с начала года заработали рекордные $500 миллионов

Российские потери на фронте в развязанной РФ полномасштабной войне против Украины вызвали бум на рынке похоронных услуг. Так, в январе-апреле текущего года похоронные компании в России заработали 39,5 млрд руб., что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Текущие темпы роста российской похоронной отрасли вызваны как инфляцией, достигшей к концу апреля 10,23% в годовом выражении, так и увеличением смертности. Согласно Росстату, в январе-апреле этого года умерло 662,7 тыс. человек, что на 4,5% больше по сравнению с прошлым годом.

Крупные игроки на рынке похоронных услуг в России вынуждены поднимать цены в пределах инфляции, а фирмы-однодневки наоборот демпингуют. В январе-марте 2024 года по всей России было зарегистрировано 195 новых организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ритуальных услуг. При этом в крупных регионах значительная часть рынка по-прежнему в серой зоне.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на гробы из картона, поскольку они существенно дешевле деревянных. Такой гроб будет стоить 1,5-6 тыс. руб, тогда как на классический вариант придется потратить около 8 тыс. руб. При этом существуют и "люксовые" модели стоимостью 200 тыс. руб.

До того сообщалось, что жители России снизили расходы на погребение родственников из-за сильного подорожания ритуальных услуг в связи с войной против Украины. Это привело к росту спроса на кремацию, поскольку она обходится дешевле захоронения в могилу.