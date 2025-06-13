РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11555 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины Дела СБУ против военных РФ
714 8

Организовали авиационный удар по Путивлю в Сумской области в 2022 году: будут судить 5 генералов и 2 полковников армии РФ

прокуратура, сумщина

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 5 генералов и 2 полковников командного состава Западного военного округа и военно-воздушных сил ВС РФ по факту совершения военных преступлений.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Спланировали удар по Путивлю

Обвиняемые спланировали авиаудар по Путивлю с использованием экспериментального авиационного вооружения - управляемой планирующей авиационной бомбы 1500 кг, которая предназначена для поражения особо важных объектов высокой степени значения и применяется по целям, координаты которых известны заранее.

Боевая часть бомбы - фугасно-бетонобойная - массой более тонны, что обеспечивает пробивание железобетонных преград толщиной несколько метров.

Также читайте: Рашисты атаковали Путивльскую громаду на Сумщине: без света 185 населенных пунктов двух районов

Место поражения находилось под защитой международного гуманитарного права, поскольку ни одного военного объекта рядом не было, поэтому враг использовал территорию Сумщины как полигон для испытания новейших средств авиационного поражения.

Досудебное расследование завершено УСБУ.

СБУ заочно сообщила о подозрении 5 генералам РФ, которые командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по агрокомплексу на территории Путивльской громады Сумской области в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала доказательную базу на военных преступников РФ, которые в мае 2022 года отдали приказ ударить по гражданской инфраструктуре Сумской области управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б.

Автор: 

армия РФ (19738) обстрел (27972) Сумская область (3347) подозрение (505) Конотопский район (18) Путивль (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да чего их судить, на самокаты скотов и пусть едут на суд Божий.
показать весь комментарий
13.06.2025 12:46 Ответить
Ду судитимуть,в Путивлі чи в Києві?
показать весь комментарий
13.06.2025 12:52 Ответить
Судитимуть в пеклі
показать весь комментарий
13.06.2025 12:54 Ответить
Знову заочно???😡 Їм від цього ні холодно ні жарко....😡
показать весь комментарий
13.06.2025 12:53 Ответить
Кацапським генералам потрібно готуватися на концерт Кабиздоха і
білі таПучки
показать весь комментарий
13.06.2025 12:53 Ответить
Пішов відлік до самоката.
показать весь комментарий
13.06.2025 13:02 Ответить
СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, Джерело: https://censor.net/ua/n3557726
показать весь комментарий
13.06.2025 14:06 Ответить
 
 