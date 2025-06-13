Организовали авиационный удар по Путивлю в Сумской области в 2022 году: будут судить 5 генералов и 2 полковников армии РФ

Сумская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 5 генералов и 2 полковников командного состава Западного военного округа и военно-воздушных сил ВС РФ по факту совершения военных преступлений.

Об этом сообщила Сумская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Спланировали удар по Путивлю

Обвиняемые спланировали авиаудар по Путивлю с использованием экспериментального авиационного вооружения - управляемой планирующей авиационной бомбы 1500 кг, которая предназначена для поражения особо важных объектов высокой степени значения и применяется по целям, координаты которых известны заранее.

Боевая часть бомбы - фугасно-бетонобойная - массой более тонны, что обеспечивает пробивание железобетонных преград толщиной несколько метров.

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Место поражения находилось под защитой международного гуманитарного права, поскольку ни одного военного объекта рядом не было, поэтому враг использовал территорию Сумщины как полигон для испытания новейших средств авиационного поражения.

Досудебное расследование завершено УСБУ.

СБУ заочно сообщила о подозрении 5 генералам РФ, которые командовали первым ударом сверхтяжелой бомбы по агрокомплексу на территории Путивльской громады Сумской области в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности собрала доказательную базу на военных преступников РФ, которые в мае 2022 года отдали приказ ударить по гражданской инфраструктуре Сумской области управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б.