Організували авіаційний удар по Путивлю на Сумщині у 2022 році: судитимуть 5 генералів та 2 полковників армії РФ

Сумська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно 5 генералів та 2 полковників командного складу Західного військового округу та військово-повітряних сил ЗС РФ за фактом вчинення воєнних злочинів.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Спланували удар по Путивлю

Обвинувачені спланували авіаудар по Путивлю з використанням експериментального авіаційного озброєння – керованої планеруючої авіаційної бомби 1500 кг, яка призначена для ураження особливо важливих об’єктів високого ступеня значення і застосовується по цілях, координати яких відомі заздалегідь.

Бойова частина бомби – фугасно-бетонобійна - масою понад тонну, що забезпечує пробивання залізобетонних перешкод товщиною декілька метрів.

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Місце ураження знаходилось під захистом міжнародного гуманітарного права, оскільки жодного військового об’єкта поруч не було, відтак ворог використав територію Сумщини як полігон для випробовування новітніх засобів авіаційного ураження.

Досудове розслідування завершено УСБУ.

СБУ заочно повідомила про підозру 5 генералам РФ, які командували першим ударом надважкої бомби по агрокомплексу на території Путивльської громади Сумщини у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки зібрала доказову базу на воєнних злочинців РФ, які у травні 2022 року віддали наказ ударити по цивільній інфраструктурі Сумської області керованою авіабомбою типу УПАБ-1500Б.