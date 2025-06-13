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Новости Центр рекрутинга
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Во Львове теперь работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Сегодня, 13 июня 2025 года, знаковое событие произошло во Львове. В городе открыл свое представительство 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Инициатором этого выступил начальник Центра, подполковник Руслан Фурдило. Отныне жители города и его гости имеют возможность узнавать о вариантах мобилизации, открытые вакансии во всех бригадах Сухопутных войск, в том числе и для подписания контракта, у специалистов 1 центра рекрутинга, которые будут работать на Центральном железнодорожном вокзале города Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Содействие гражданам и поддержка в их желании вступить в ряды Сил обороны Украины всегда является для нас приоритетом, - сообщил подполковник Руслан Фурдило на открытии львовского представительства, - учитывая тот факт, что раньше для оформления документов, в том числе и для прохождения ВВК и тестов, потенциальным рекрутам нужно было приезжать к нам в Киев, тратя время и лишние средства, мной было принято решение облегчить им этот путь. Открыв свой хаб в славном городе Льва, мы сможем значительно упростить приобщение к подразделениям Сухопутных войск ВСУ не только для львовян, но и всех украинцев, живущих в западной части нашей страны. Ведь добраться до Львова им будет значительно проще, чем ехать в Киев".

Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ открыли во Львове

Теперь все услуги, которые предоставляет 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, можно получить в удобном стационарном рекрутинговом пункте, который будет работать на железнодорожном вокзале в ежедневном формате, кроме воскресенья, - с 8 утра до шести часов вечера по будням и до 14:00 в субботу.

Что же предлагает 1 центр рекрутинга?

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это относительно молодое подразделение, которое начало работу только в прошлом году. Однако под руководством Руслана Фурдила за этот короткий период смогло достичь уже значительных результатов и заслуженно получить уважение и узнаваемость как среди гражданского населения, так и военнослужащих. Ведь значительное количество вчерашних гражданских попало в ряды Сухопутных войск именно благодаря 1 центру, а потому советуют его теперь своим друзьям и коллегам. Преимуществ центра множество, среди них и высокий уровень обслуживания, и квалифицированная команда бойцов с боевым опытом, которая не просто предоставляет услуги, а по собственному опыту рекомендует - какую должность лучше выбрать, что стоит рекруту учесть, чтобы дальнейшая служба была максимально комфортной.

рекрутинг

Во львовском представительстве каждый сможет выбрать себе должность, перечень которых также доступен онлайн на сайте https://lfrecruiting.com.ua/. Кроме мобилизации, здесь вы также сможете получить ответы на вопросы, которые вас интересуют, узнать все детали службы. Также есть возможность подписать контракт, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

Весомым преимуществом является возможность ускоренного прохождения ВВК, тестов и формирования дела со специалистами 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ сразу во Львове. Пройдя все эти этапы, рекрутер сразу едет в воинскую часть или учебный центр для прохождения БЗВП.

Все просто, но даже если у вас остались вопросы или сомнения относительно службы в ВСУ - приходите на Центральный железнодорожный вокзал в стационарный пункт 1 центра рекрутинга Сухопутных войск! Здесь вы сможете не только получить консультацию, но и почувствовать себя оператором дрона - на локации представлены игровые БПЛА-системы. Поэтому непременно посетите при случае.

Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ открыли во Львове

Автор: 

Львов (4600) рекрутинг (139) Львовская область (2940) Львовский район (64) Сухопутные войска ВСУ (17)


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Знову перставляють ліжка,а потрібно міняти повій для результату.
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13.06.2025 15:09 Ответить
Потужно - 1 центр на 700 тис. населення....
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13.06.2025 15:53 Ответить
 
 