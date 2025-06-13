Во Львове теперь работает 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ

Сегодня, 13 июня 2025 года, знаковое событие произошло во Львове. В городе открыл свое представительство 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Инициатором этого выступил начальник Центра, подполковник Руслан Фурдило. Отныне жители города и его гости имеют возможность узнавать о вариантах мобилизации, открытые вакансии во всех бригадах Сухопутных войск, в том числе и для подписания контракта, у специалистов 1 центра рекрутинга, которые будут работать на Центральном железнодорожном вокзале города Львов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Содействие гражданам и поддержка в их желании вступить в ряды Сил обороны Украины всегда является для нас приоритетом, - сообщил подполковник Руслан Фурдило на открытии львовского представительства, - учитывая тот факт, что раньше для оформления документов, в том числе и для прохождения ВВК и тестов, потенциальным рекрутам нужно было приезжать к нам в Киев, тратя время и лишние средства, мной было принято решение облегчить им этот путь. Открыв свой хаб в славном городе Льва, мы сможем значительно упростить приобщение к подразделениям Сухопутных войск ВСУ не только для львовян, но и всех украинцев, живущих в западной части нашей страны. Ведь добраться до Львова им будет значительно проще, чем ехать в Киев".

Теперь все услуги, которые предоставляет 1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ, можно получить в удобном стационарном рекрутинговом пункте, который будет работать на железнодорожном вокзале в ежедневном формате, кроме воскресенья, - с 8 утра до шести часов вечера по будням и до 14:00 в субботу.

Что же предлагает 1 центр рекрутинга?

1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ - это относительно молодое подразделение, которое начало работу только в прошлом году. Однако под руководством Руслана Фурдила за этот короткий период смогло достичь уже значительных результатов и заслуженно получить уважение и узнаваемость как среди гражданского населения, так и военнослужащих. Ведь значительное количество вчерашних гражданских попало в ряды Сухопутных войск именно благодаря 1 центру, а потому советуют его теперь своим друзьям и коллегам. Преимуществ центра множество, среди них и высокий уровень обслуживания, и квалифицированная команда бойцов с боевым опытом, которая не просто предоставляет услуги, а по собственному опыту рекомендует - какую должность лучше выбрать, что стоит рекруту учесть, чтобы дальнейшая служба была максимально комфортной.

Во львовском представительстве каждый сможет выбрать себе должность, перечень которых также доступен онлайн на сайте https://lfrecruiting.com.ua/. Кроме мобилизации, здесь вы также сможете получить ответы на вопросы, которые вас интересуют, узнать все детали службы. Также есть возможность подписать контракт, в том числе и по проекту "Контракт 18-24".

Весомым преимуществом является возможность ускоренного прохождения ВВК, тестов и формирования дела со специалистами 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ сразу во Львове. Пройдя все эти этапы, рекрутер сразу едет в воинскую часть или учебный центр для прохождения БЗВП.

Все просто, но даже если у вас остались вопросы или сомнения относительно службы в ВСУ - приходите на Центральный железнодорожный вокзал в стационарный пункт 1 центра рекрутинга Сухопутных войск! Здесь вы сможете не только получить консультацию, но и почувствовать себя оператором дрона - на локации представлены игровые БПЛА-системы. Поэтому непременно посетите при случае.