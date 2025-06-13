У Львові тепер працює 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 13 червня 2025 року, знакова подія відбулася у Львові. В місті відкрив своє представництво 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ. Ініціатором цього виступив начальник Центру, підполковник Руслан Фурдило. Відтепер мешканці міста та його гості мають нагоду дізнаватися про варіанти мобілізації, відкриті вакансії в усіх бригадах Сухопутних військ, зокрема і для підписання контракту, у фахівців 1 центру рекрутингу, які працюватимуть на Центральному залізничному вокзалі міста Львів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сприяння громадянам і підтримка в їхньому бажанні долучитися до лав Сил оборони України завжди є для нас пріоритетом, — повідомив підполковник Руслан Фурдило на відкритті львівського представництва, — враховуючи той факт, що раніше для оформлення документів, зокрема і для проходження ВЛК та тестів, потенційним рекрутам потрібно було приїздити до нас у Київ, витрачаючи час і зайві кошти, мною було ухвалено рішення полегшити їм цей шлях. Відкривши свій хаб у славному місті Лева, ми зможемо значно спростити долучення до підрозділів Сухопутних військ ЗСУ не лише для львів’ян, а й усіх українців, що живуть у західній частині нашої країни. Адже добратися до Львова їм буде значно простіше, ніж їхати у Київ".

Тепер усі послуги, які надає 1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ, можна отримати в зручному стаціонарному рекрутинговому пункті, який працюватиме на залізничному вокзалі у щоденному форматі, окрім неділі, — з 8 ранку до шостої години вечора по буднях і до 14:00 в суботу.

Що ж пропонує 1 центр рекрутингу?

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ – це відносно молодий підрозділ, який розпочав роботу лише минулого року. Проте під керівництвом Руслана Фурдила за цей короткий період зміг досягнути вже неабияких результатів і заслужено отримати повагу та впізнаваність як серед цивільного населення, так і військовослужбовців. Адже значна кількість вчорашніх цивільних потрапила до лав Сухопутних військ саме завдяки 1 центру, а тому радять його тепер своїм друзям і колегам. Переваг центру безліч, серед них і високий рівень обслуговування, і кваліфікована команда бійців з бойовим досвідом, яка не просто надає послуги, а з власного досвіду рекомендує — яку посаду краще обрати, що варто рекруту врахувати, щоб подальша служба була максимально комфортною.

У львівському представництві кожен зможе обрати собі посаду, перелік яких також доступний онлайн на сайті https://lfrecruiting.com.ua/. Окрім мобілізації, тут ви також зможете отримати відповіді на питання, які вас цікавлять, дізнатися всі деталі служби. Також є можливість підписати контракт, зокрема і за проєктом "Контракт 18-24".

Вагомою перевагою є можливість пришвидшеного проходження ВЛК, тестів і формування справи з фахівцями 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ відразу у Львові. Пройшовши всі ці етапи, рекрутер відразу їде до військової частини чи навчального центру для проходження БЗВП.

Все просто, але навіть якщо у вас залишилися питання чи сумніви щодо служби в ЗСУ — приходьте на Центральний залізничний вокзал до стаціонарного пункту 1 центру рекрутингу Сухопутних військ! Тут ви зможете не лише отримати консультацію, а й відчути себе оператором дрона — на локації представлені ігрові БПЛА-системи. Тому неодмінно завітайте при нагоді.