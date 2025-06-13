Добкина следовало посадить еще в 2004 году, - Добродомов
Экс-мэра Харькова, "регионала" Михаила Добкина, следовало привлечь к ответственности за сепаратизм и съезд в Северодонецке еще в 2004 году.
Такое мнение во время общения на тему "Что делать с пророссийскими политиками" на YouTube-канале ProUa высказал украинский журналист, народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов, информирует Цензор.НЕТ.
"После завершения войны страна будет иметь реальный шанс [на развитие]. Но после пролитой крови и такой беды я реально не вижу, как этим шансом можно воспользоваться, идя рядом [с пророссийскими политиками]. Даже если они завтра три вышиванки наденут на себя и перейдут на украинский язык. С людьми, которые системно приводили в Украину русню с автоматами", - отметил Добродомов.
В этом контексте он напомнил сепаратистский мятеж в Северодонецке, на котором были продемонстрированы "первые ростки" системной антиукраинской деятельности.
"Михаила Добкина, который это все организовывал [в Северодонецке] следовало "сажать" уже тогда", - убежден экс-нардеп.
При этом нынешнюю деятельность братьев Добкиных, которые рассказывают об инвестициях в украинский бизнес, он называет путем к легализации, ведь на них в будущем Кремль может сделать политическую ставку. При этом они с целью манипуляции могут использовать антироссийские нарративы.
"Им возможно даже разрешат критиковать Россию. Ради результата. Поэтому я всегда говорю - обращайте внимание на бэкграунд каждого политика: что он делал вчера, позавчера и поза-позавчера", - резюмировал Добродомов.
Напомним, следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) за торговые операции с "ЛНР" в 2019-2021-х годах.
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