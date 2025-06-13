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Добкина следовало посадить еще в 2004 году, - Добродомов

добкин

Экс-мэра Харькова, "регионала" Михаила Добкина, следовало привлечь к ответственности за сепаратизм и съезд в Северодонецке еще в 2004 году.

Такое мнение во время общения на тему "Что делать с пророссийскими политиками" на YouTube-канале ProUa высказал украинский журналист, народный депутат Украины VIII созыва Дмитрий Добродомов, информирует Цензор.НЕТ.

"После завершения войны страна будет иметь реальный шанс [на развитие]. Но после пролитой крови и такой беды я реально не вижу, как этим шансом можно воспользоваться, идя рядом [с пророссийскими политиками]. Даже если они завтра три вышиванки наденут на себя и перейдут на украинский язык. С людьми, которые системно приводили в Украину русню с автоматами", - отметил Добродомов.

В этом контексте он напомнил сепаратистский мятеж в Северодонецке, на котором были продемонстрированы "первые ростки" системной антиукраинской деятельности.

"Михаила Добкина, который это все организовывал [в Северодонецке] следовало "сажать" уже тогда", - убежден экс-нардеп.

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При этом нынешнюю деятельность братьев Добкиных, которые рассказывают об инвестициях в украинский бизнес, он называет путем к легализации, ведь на них в будущем Кремль может сделать политическую ставку. При этом они с целью манипуляции могут использовать антироссийские нарративы.

"Им возможно даже разрешат критиковать Россию. Ради результата. Поэтому я всегда говорю - обращайте внимание на бэкграунд каждого политика: что он делал вчера, позавчера и поза-позавчера", - резюмировал Добродомов.

Напомним, следственное управление Главного управления Службы безопасности Украины подозревает должностных лиц ряда предприятий, владельцами которых являются братья Михаил и Дмитрий Добкины, в пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2 Уголовного кодекса, санкция - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) за торговые операции с "ЛНР" в 2019-2021-х годах.

Автор: 

Добкин Михаил (967) Добродомов Дмитрий (22)


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Топ комментарии
+5
Якби тоді Ющенко замість Універсалу Єдності беззаконно посадив діячів ПіСуАРу то й війни б не було.
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13.06.2025 17:04 Ответить
+5
Якби ющер не був таким безхребетним мудаком то може б і все було по іншому
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13.06.2025 17:06 Ответить
+4
Яке садити? Потрібно було одним пакетом разом з кернесом.
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13.06.2025 17:05 Ответить
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Якби тоді Ющенко замість Універсалу Єдності беззаконно посадив діячів ПіСуАРу то й війни б не було.
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13.06.2025 17:04 Ответить
Якби ющер не був таким безхребетним мудаком то може б і все було по іншому
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13.06.2025 17:06 Ответить
За хребетного Януковича голосував?
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13.06.2025 17:14 Ответить
" в Універсалі декларується:

Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС;Взаємовигідне співробітництво з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму."

Універсал підписано усіма політичними силами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради, крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-1 [1], а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_2006&action=edit&redlink=1 коаліційного уряду."

"Під час президентства Віктора Януковича була сформована Антикризова коаліція у Верховній Раді України, яка складалася з Партії Регіонів, Соціалістичної партії України та Комуністичної партії України. Пізніше ця коаліція була перейменована в Коаліцію національної єдності"
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13.06.2025 17:12 Ответить
Ющенко такой же агент кремля он тоже разоружал Украину и сокращал украинскую армию и распродавал наши танки и БТРы и наши РЛС и ракеты и снаряды и другое оружие сокращал и распродавал агент кремля проклятый!
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13.06.2025 17:42 Ответить
Яке садити? Потрібно було одним пакетом разом з кернесом.
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13.06.2025 17:05 Ответить
Московську гниду ригоАНАЛЬНУ, з поганялом від них, ніколи не піздно відправити на зустіч, з Кушнарьовим, ківою та з чечетовим і портновим та гепою!!
Сирійці, це зробили б, в одну мить, але ж з 2014 року в Україні до посад в органи державної влади та до ВРУ, попали «заробітчани» …. Тимошенчиха, з другом шуфричем і бойком, можуть це засвідчити, зокрема, і щодо НЕзаведення танків у Криму!
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13.06.2025 17:12 Ответить
он не московская гнида, а ближневосточный джихадист!
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13.06.2025 17:43 Ответить
А він коли небудь був помічений у антиукраїнській чи заруській діяльності чи риториці?
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13.06.2025 17:19 Ответить
І чого ж "народний депутат України VIII скликання Дмитро Добродомов " не зробив депутатський запрос на перевірку Добкіна, коли мав всі можливості для того?
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13.06.2025 17:13 Ответить
Бггг, а це той ще кєкс
"10 вересня 2017-го разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B5%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96 Михеілом Саакашвілі незаконно перетнув кордон з Польщею" (С)
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13.06.2025 17:15 Ответить
То тепер потрібно посадити тих хто не посадив Добкіна
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13.06.2025 17:13 Ответить
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13.06.2025 17:16 Ответить
И наградить тех кто остановил Геннадия Кернеса и Владимира Кульматицкого!
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13.06.2025 17:49 Ответить
"Хорошо быть умным, как моя жена потом!" (с)
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13.06.2025 17:15 Ответить
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13.06.2025 17:42 Ответить
Допа сейчас вроде бы в рясу залез...
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13.06.2025 17:20 Ответить
Миша Добкин это ближневосточный оккупант и джихадист целью которого есть уничтожение украинского народа, Добкин совместно с дельцом из Славянска Швачка Александр Григорьевич «ПП НВКТФ Ювис» под видом продукции собственного производства вывозил в Россию в разобранном виде станки для нужд российского ВПК с заводов Славянска и Краматорска известно о вывозе с НИИВН совместно с Кульматицким Владимиром Владимировичем (директором) и со Славянского Машиностроительного завода совместно с подельником Придворовым Павлом (директором) документы оформлялись якобы на вывоз в среднюю Азию сельскохозяйственных механизмов собственного производства по производству комбикормов или что-то вроде этого на самом деле вывозились особо ценные и дорогостоящие станки в разобранном виде в которых нуждалась российское ВПК которое находилось под санкциями, так же это было сделано с целью ослабить Украину и ограбить украинцев что бы безработные украинцы не сопротивлялись вторжению России!
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13.06.2025 17:39 Ответить
Не думаю,що політика "садити" в Україні щось би дала.Хоча прихильник жорстких заходів і "твердої руки".Річ у тім що садити прийшлось би пів України а це навряд чи...Так,Добкін рафінований сепаратист і професійний зрадник,але і Добродомов не кращий.Внук радянського кегебіста-освободітєля,присланого в п"ятидесятих роках у Львів,працював в обласному виборчому штабі партіі регіонів,був редактором газети партіі регіонів.Далі своя програма на телебаченні "Хто тут живе" де він мочив всіх підряд - і його обирають у ВР.Так,патріот і навіть націоналіст,тут нічого сказати,але копни глибше і побачиш що то буквально з Добкіним одного поля ягоди...Так що тих які садять можна легко поміняти на тих кого садять - і ніц сі не змінит...
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13.06.2025 17:40 Ответить
Коли заходила мова, що ворогів України потрібно ЗАКРИТИ.
Ющенко: "Я демократ до мозга костєй".
Порошенко: "Я не хочу щоб на мене подали позов до Європейського суду".
Януковичу це і на*уй не було потрібно, а Зеленський ганявся за Порохом і шукав можливості заглянути в очі Пукіну, а за все розплачується безмозкий народ. Пардон - мудрий нарід.
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13.06.2025 17:40 Ответить
А де зараз цей войовничий супер-патріот Добродомов? Сподіваюсь, на фронті?
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13.06.2025 17:42 Ответить
 
 