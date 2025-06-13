Добкіна слід було посадити ще у 2004 році, - Добродомов
Екс-мера Харкова "регіонала" Михайла Добкіна слід було притягнути до відповідальності за сепаратизм і з’їзд у Сєверодонецьку ще у 2004 році.
Таку думку під час спілкування на тему "Що робити з проросійськими політиками" на YouTube-каналі ProUa висловив український журналіст, народний депутат України VIII скликання Дмитро Добродомов, інформує Цензор.НЕТ.
"Після завершення війни країна матиме реальний шанс [на розвиток]. Але після пролитої крові і такої біди я реально не бачу, як цим шансом можна скористатися, йдучи поруч [з проросійськими політиками]. Навіть якщо вони завтра три вишиванки надягнуть на себе і перейдуть на українську мову. З людьми, які системно приводили в Україну русню з автоматами", – зазначив Добродомов.
У цьому контексті він нагадав сепаратистський заколот у Сєверодонецьку, на якому було продемонстровано "перші паростки" системної антиукраїнської діяльності.
"Михайла Добкіна, який це все організовував [у Сєверодонецьку] слід було "саджати" уже тоді", – переконаний екснардеп.
При цьому нинішню діяльність братів Добкіних, які розповідають про інвестиції в український бізнес, він називає шляхом до легалізації, адже на них у майбутньому Кремль може зробити політичну ставку. При цьому вони з метою маніпуляції можуть використовувати антиросійські наративи.
"Їм можливо навіть дозволять критикувати Росію. Заради результату. Тому я завжди кажу – звертайте увагу на бекграунд кожного політика: що він робив вчора, позавчора і поза-позавчора", – резюмував Добродомов.
Нагадаємо, слідче управління Головного управління Служби безпеки України підозрює посадових осіб низки підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років) за торгівельні операції з "ЛНР" у 2019-2021-х роках.
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А лозунг "бандитам тюрми" не висміяв лише ледачцй
Візьми он голову Дарн суду Києва Щасну - тавра нема куди приліпити.