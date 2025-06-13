УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11116 відвідувачів онлайн
Новини
4 238 35

Добкіна слід було посадити ще у 2004 році, - Добродомов

добкин

Екс-мера Харкова "регіонала" Михайла Добкіна слід було притягнути до відповідальності за сепаратизм і з’їзд у Сєверодонецьку ще у 2004 році.

Таку думку під час спілкування на тему "Що робити з проросійськими політиками" на YouTube-каналі ProUa висловив український журналіст, народний депутат України VIII скликання Дмитро Добродомов, інформує Цензор.НЕТ.

"Після завершення війни країна матиме реальний шанс [на розвиток]. Але після пролитої крові і такої біди я реально не бачу, як цим шансом можна скористатися, йдучи поруч [з проросійськими політиками]. Навіть якщо вони завтра три вишиванки надягнуть на себе і перейдуть на українську мову. З людьми, які системно приводили в Україну русню з автоматами", – зазначив Добродомов.

У цьому контексті він нагадав сепаратистський заколот у Сєверодонецьку, на якому було продемонстровано "перші паростки" системної антиукраїнської діяльності.

"Михайла Добкіна, який це все організовував [у Сєверодонецьку] слід було "саджати" уже тоді", – переконаний екснардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один з колишніх лідерів Партії регіонів Добкін виїхав підтримати ЗСУ на фронт та знявся на українському танку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

При цьому нинішню діяльність братів Добкіних, які розповідають про інвестиції в український бізнес, він називає шляхом до легалізації, адже на них у майбутньому Кремль може зробити політичну ставку. При цьому вони з метою маніпуляції можуть використовувати антиросійські наративи.

"Їм можливо навіть дозволять критикувати Росію. Заради результату. Тому я завжди кажу – звертайте увагу на бекграунд кожного політика: що він робив вчора, позавчора і поза-позавчора", – резюмував Добродомов.

Нагадаємо, слідче управління Головного управління Служби безпеки України підозрює посадових осіб низки підприємств, власниками яких є брати Михайло та Дмитро Добкіни, в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 Кримінального кодексу, санкція – позбавлення волі на строк від 10 до 15 років) за торгівельні операції з "ЛНР" у 2019-2021-х роках.

Автор: 

Добкін Михайло (359) Добродомов Дмитро (18)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Якби ющер не був таким безхребетним мудаком то може б і все було по іншому
показати весь коментар
13.06.2025 17:06 Відповісти
+10
Яке садити? Потрібно було одним пакетом разом з кернесом.
показати весь коментар
13.06.2025 17:05 Відповісти
+9
Якби тоді Ющенко замість Універсалу Єдності беззаконно посадив діячів ПіСуАРу то й війни б не було.
показати весь коментар
13.06.2025 17:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби тоді Ющенко замість Універсалу Єдності беззаконно посадив діячів ПіСуАРу то й війни б не було.
показати весь коментар
13.06.2025 17:04 Відповісти
Якби ющер не був таким безхребетним мудаком то може б і все було по іншому
показати весь коментар
13.06.2025 17:06 Відповісти
За хребетного Януковича голосував?
показати весь коментар
13.06.2025 17:14 Відповісти
Пасічника кацапи травонули конкретно, він і поплив .... А починав непогано....
показати весь коментар
13.06.2025 18:07 Відповісти
" в Універсалі декларується:

Забезпечення енергетичної безпеки України, підвищення ефективності використання природних ресурсів, енергоносіїв, впровадження https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 енергозбережних технологій;Продовження курсу євроінтеграції України з перспективою вступу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС, невідкладний початок переговорів про створення зони вільної торгівлі з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС;Взаємовигідне співробітництво з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E НАТО відповідно до Закону «Про Основу національної безпеки України»;Рішення питання про вступ у НАТО за результатами всеукраїнського референдуму."

Універсал підписано усіма політичними силами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Верховної Ради, крім https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%AE%D0%A2 БЮТhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96#cite_note-1 [1], а https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ - із застереженнями. Передбачалось, що текст Універсалу ляже в основу програми дій https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F_2006&action=edit&redlink=1 коаліційного уряду."

"Під час президентства Віктора Януковича була сформована Антикризова коаліція у Верховній Раді України, яка складалася з Партії Регіонів, Соціалістичної партії України та Комуністичної партії України. Пізніше ця коаліція була перейменована в Коаліцію національної єдності"
показати весь коментар
13.06.2025 17:12 Відповісти
Так у нього Жюлька повноваження забрала,не на того нападаєте...
показати весь коментар
13.06.2025 19:33 Відповісти
Яке садити? Потрібно було одним пакетом разом з кернесом.
показати весь коментар
13.06.2025 17:05 Відповісти
Московську гниду ригоАНАЛЬНУ, з поганялом від них, ніколи не піздно відправити на зустіч, з Кушнарьовим, ківою та з чечетовим і портновим та гепою!!
Сирійці, це зробили б, в одну мить, але ж з 2014 року в Україні до посад в органи державної влади та до ВРУ, попали «заробітчани» …. Тимошенчиха, з другом шуфричем і бойком, можуть це засвідчити, зокрема, і щодо НЕзаведення танків у Криму!
показати весь коментар
13.06.2025 17:12 Відповісти
А він коли небудь був помічений у антиукраїнській чи заруській діяльності чи риториці?
показати весь коментар
13.06.2025 17:19 Відповісти
І чого ж "народний депутат України VIII скликання Дмитро Добродомов " не зробив депутатський запрос на перевірку Добкіна, коли мав всі можливості для того?
показати весь коментар
13.06.2025 17:13 Відповісти
Бггг, а це той ще кєкс
"10 вересня 2017-го разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B5%D1%96%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96 Михеілом Саакашвілі незаконно перетнув кордон з Польщею" (С)
показати весь коментар
13.06.2025 17:15 Відповісти
То тепер потрібно посадити тих хто не посадив Добкіна
показати весь коментар
13.06.2025 17:13 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2025 17:16 Відповісти
"Хорошо быть умным, как моя жена потом!" (с)
показати весь коментар
13.06.2025 17:15 Відповісти
показати весь коментар
13.06.2025 17:42 Відповісти
Допа сейчас вроде бы в рясу залез...
показати весь коментар
13.06.2025 17:20 Відповісти
Не думаю,що політика "садити" в Україні щось би дала.Хоча прихильник жорстких заходів і "твердої руки".Річ у тім що садити прийшлось би пів України а це навряд чи...Так,Добкін рафінований сепаратист і професійний зрадник,але і Добродомов не кращий.Внук радянського кегебіста-освободітєля,присланого в п"ятидесятих роках у Львів,працював в обласному виборчому штабі партіі регіонів,був редактором газети партіі регіонів.Далі своя програма на телебаченні "Хто тут живе" де він мочив всіх підряд - і його обирають у ВР.Так,патріот і навіть націоналіст,тут нічого сказати,але копни глибше і побачиш що то буквально з Добкіним одного поля ягоди...Так що тих які садять можна легко поміняти на тих кого садять - і ніц сі не змінит...
показати весь коментар
13.06.2025 17:40 Відповісти
Коли заходила мова, що ворогів України потрібно ЗАКРИТИ.
Ющенко: "Я демократ до мозга костєй".
Порошенко: "Я не хочу щоб на мене подали позов до Європейського суду".
Януковичу це і на*уй не було потрібно, а Зеленський ганявся за Порохом і шукав можливості заглянути в очі Пукіну, а за все розплачується безмозкий народ. Пардон - мудрий нарід.
показати весь коментар
13.06.2025 17:40 Відповісти
Янукович і зєлєнскій і самі вороги України. Кого вони закриють?
показати весь коментар
13.06.2025 18:15 Відповісти
А де зараз цей войовничий супер-патріот Добродомов? Сподіваюсь, на фронті?
показати весь коментар
13.06.2025 17:42 Відповісти
Ну прямо Зеленський на п'ятій каденції президенства...наче й не родичі, а дуже схожі.
показати весь коментар
13.06.2025 17:52 Відповісти
Допу давно пора отправить к Гепе.
показати весь коментар
13.06.2025 18:16 Відповісти
А чому куйхло Оранжеве водило країну за ніс? Обіцяло реформи та люстрацію а як всілося в кріслі - а на ділі Гріцацуєв розпродавав армію..
А лозунг "бандитам тюрми" не висміяв лише ледачцй
показати весь коментар
13.06.2025 19:18 Відповісти
а що самокати для пдрсів закінчились?
показати весь коментар
13.06.2025 19:34 Відповісти
Хто ж його посадить? Усі судді точно такі ж парашні ******, як оце чудо.
Візьми он голову Дарн суду Києва Щасну - тавра нема куди приліпити.
показати весь коментар
13.06.2025 19:44 Відповісти
 
 