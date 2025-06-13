В Украине демографический провал, преодолеть который поможет реформа высшего образования, - профессор КНУ Попко

Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Вадим Попко считает, что именно реформа высшего образования поможет преодолеть демографический кризис в Украине.

Об этом он написал в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам профессора, сейчас основная задача - восстановление Украины и возвращение молодежи.

Попко отметил, что сокращение рождаемости, массовая миграция и изменения в структуре общества приводят к тому, что школы выпускают все меньше абитуриентов.

Так, по данным МОН, в январе 2024 года сообщалось о наличии 170 государственных высших учебных заведений, 100 частных и 40 коммунальных. В течение прошлого года количество университетов сократилось, и по состоянию на апрель этого года в Украине осталось 150 университетов, из которых 120 - государственные. В будущем Министерство ориентируется на оптимизацию до 100 государственных ЗВО после завершения реформы.

Профессор считает, что следует найти не только баланс между количеством выпускников и высших учебных заведений, но и приложить усилия для преодоления демографического кризиса.

Данные правительства свидетельствуют, что на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 млн человек. Около 5 млн проживает на временно оккупированных территориях, еще от 5 до 8 млн выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения.

Попко отмечает, что в 2030-2040 годах прогнозируется дальнейшее сокращение населения. Одной из причин является демографический провал, который продолжается и сейчас. Демографическая ситуация в Украине сейчас - одна из худших в Европе. Профессор заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, сколько абитуриентов будет в Украине в ближайшие годы с учетом всех нынешних факторов.

"Все, что мы можем делать сейчас, - внедрять программы поддержки семей, чтобы хотя бы сохранить текущий уровень рождаемости", - пояснил он. Нынешней суммы в 27,4 млрд грн на помощь семьям с детьми недостаточно, чтобы преодолеть демографический кризис, ведь львиная доля бюджета идет на оборону.

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Попко считает, что для преодоления демографических вызовов необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктуры и социальных услуг, создании гибких условий труда и обучения, повышении уровня безопасности, а также на активной коммуникации с украинской молодежью за рубежом.

"Качество образования определяет уровень знаний и навыков, с которыми дети входят во взрослую жизнь. Поэтому мы должны обеспечить нашим детям доступ к качественному обучению. Ведь именно сегодняшняя молодежь будет преодолевать вызовы будущего и формировать новую реальность", - сказал профессор.