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Новости Демографические проблемы на россии
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В Украине демографический провал, преодолеть который поможет реформа высшего образования, - профессор КНУ Попко

профессор КНУ Попко

Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Вадим Попко считает, что именно реформа высшего образования поможет преодолеть демографический кризис в Украине.

Об этом он написал в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.

По словам профессора, сейчас основная задача - восстановление Украины и возвращение молодежи.
Попко отметил, что сокращение рождаемости, массовая миграция и изменения в структуре общества приводят к тому, что школы выпускают все меньше абитуриентов.

Так, по данным МОН, в январе 2024 года сообщалось о наличии 170 государственных высших учебных заведений, 100 частных и 40 коммунальных. В течение прошлого года количество университетов сократилось, и по состоянию на апрель этого года в Украине осталось 150 университетов, из которых 120 - государственные. В будущем Министерство ориентируется на оптимизацию до 100 государственных ЗВО после завершения реформы.

Профессор считает, что следует найти не только баланс между количеством выпускников и высших учебных заведений, но и приложить усилия для преодоления демографического кризиса.

Данные правительства свидетельствуют, что на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 млн человек. Около 5 млн проживает на временно оккупированных территориях, еще от 5 до 8 млн выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения.

Попко отмечает, что в 2030-2040 годах прогнозируется дальнейшее сокращение населения. Одной из причин является демографический провал, который продолжается и сейчас. Демографическая ситуация в Украине сейчас - одна из худших в Европе. Профессор заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, сколько абитуриентов будет в Украине в ближайшие годы с учетом всех нынешних факторов.

"Все, что мы можем делать сейчас, - внедрять программы поддержки семей, чтобы хотя бы сохранить текущий уровень рождаемости", - пояснил он. Нынешней суммы в 27,4 млрд грн на помощь семьям с детьми недостаточно, чтобы преодолеть демографический кризис, ведь львиная доля бюджета идет на оборону.

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Попко считает, что для преодоления демографических вызовов необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктуры и социальных услуг, создании гибких условий труда и обучения, повышении уровня безопасности, а также на активной коммуникации с украинской молодежью за рубежом.

"Качество образования определяет уровень знаний и навыков, с которыми дети входят во взрослую жизнь. Поэтому мы должны обеспечить нашим детям доступ к качественному обучению. Ведь именно сегодняшняя молодежь будет преодолевать вызовы будущего и формировать новую реальность", - сказал профессор.

Автор: 

демография (297) образование (2271) высшее образование (182)


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Топ комментарии
+19
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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13.06.2025 18:40 Ответить
+15
і шо ? ..в вищих закладах тепер чпокатись на парах почнуть ?
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13.06.2025 18:35 Ответить
+6
Таке гилити - професор мабуть
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13.06.2025 18:38 Ответить
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Попко-дурак!
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13.06.2025 18:33 Ответить
Скоріш за все косить під дурака...хоч можливо і природжений
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13.06.2025 18:38 Ответить
Я так и не понял, как реформирование высшего образования решит демографический кризис в Украине!? Передайте Попко классику:"воля ваша, профессор, но вы что-то несуразное придумали. Оно, может и умно, но уж больно не понятно. Над вами потешаться будут".
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13.06.2025 19:07 Ответить
і шо ? ..в вищих закладах тепер чпокатись на парах почнуть ?
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13.06.2025 18:35 Ответить
Та вже давно почали.
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13.06.2025 18:54 Ответить
а результат де ? ..криза чого ? ))
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13.06.2025 19:21 Ответить
бла бла бла ....бла бла
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13.06.2025 18:36 Ответить
Проффесор ще один.. Тільки цей лопух--жополиз
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13.06.2025 18:37 Ответить
Таке гилити - професор мабуть
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13.06.2025 18:38 Ответить
Ще одне щобло клоун
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13.06.2025 18:39 Ответить
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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13.06.2025 18:40 Ответить
Країна ЙОГО МРІЙ! ****!
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13.06.2025 18:42 Ответить
Епоха бідності закінчилась - почалася епоха злиднів
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13.06.2025 18:49 Ответить
Все, що ти описав, крім війни, в Україні вже 33 роки. І?
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13.06.2025 18:49 Ответить
Шахеди, Іскандери, Калібри, тисячі загиблих і скалічених, мільйони біженців?
Це про які 33 роки України ??
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13.06.2025 18:56 Ответить
Для особливо обдарованих повторюю: все перелічене, крім 1 пункту, в Україні 33 роки. Чи ти ні читати, ні осмислювати прочитане не здатне?
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13.06.2025 19:00 Ответить
«Я знал что тєбє понравітся».

А ти не подумав, що люди зараз згадують ті 33 роки без війни, як кращі з усих років ?
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13.06.2025 19:04 Ответить
Саме так. Найкращі 23 роки...
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13.06.2025 19:10 Ответить
Терпимо до 2022.
31 рік
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13.06.2025 19:15 Ответить
Саме так. З 14-го до 22-го - терпимо. До того було нормально.
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13.06.2025 19:25 Ответить
Хай так.
Було нормально, аж допоки праффєссор Фьодорович, не відчинив двері перед кацапам на повну.
І вони сунули своє брудне рило в нашу хату.
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13.06.2025 19:31 Ответить
Це як совєтскій анекдот про Вовочку: «Марьіванна, как жє я хочу жіть в етой странє !!! »
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13.06.2025 18:53 Ответить
праффесор 2.0 )
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13.06.2025 18:44 Ответить
Тільки це не потрібно робити при Боневтіку, знищить і те, що ще якось працювало. Бо до чого не доторкнеться Боневтік Потіжно-Брехливий, то все перетворюється в зелене і смердяче лайно.
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13.06.2025 18:45 Ответить
Друг Милованова??))
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13.06.2025 18:47 Ответить
краще навчіть баб, щоб давали не за гроші
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13.06.2025 18:48 Ответить
Якщо не встановити дієздатний Уряд, тобто Уряд національного порятунку, то виїде ВСЯ молодь за три роки !!
Найперша задача Уряду - побити кротівню у владних структурах та дати добро на знищення кротівні у силових структурах . Одночасно створити контрактну службу і ротацію "силовиків"/псевдопенсіонерів в погонах і військових штанах замість бусифікації.
Інакше молодь виїде!! Ніякі кордони не зупинять, ніяка нацгаардія. Підкуплять або прорвуться з ризиком і екстримом..
Тобто прутін може грати в довгу - бабло щє є і є ВІСЬ сателитів рейху - кндр, іранскі рушники, найманці з Лімпопо і Чунгачанги. А у нас немає часу дуркувати, треба вже рятувати !!!!
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13.06.2025 18:55 Ответить
Та були вже різні уряди. Все одно виїзджали.
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13.06.2025 19:12 Ответить
Странноватый у него таки взгляд на демографический кризис..
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13.06.2025 18:56 Ответить
Так-так.
У нас демографічна криза бо нема "реформи вищої освіти".
Це ж елементарно...
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13.06.2025 18:56 Ответить
який брєд.
хай це прозвучить як хвалько. після трьох років навчання в універі в Україні, отримав запрошення від однієї європейської країни, вчитись в них. і ще мати державну стипендію. це був початок 2000х.
різниця в підході до навчання - колосальна. знання максимально підкріплюються практикою. з викладачів - певний відсоток запрошених з великих підприємств. замість вивчення тупих теорій 50-60х років, за такими ж підручниками - ******* бібліотека, програма актуальна до часу.
і це все безкоштовно, зі стипендією, і повагою. і тепер маю диплома що котирується по всьому світу, одни з добрих технічних вузів. але повернувся, і стараюсь принести користь своїй країні. Київ- моє місце сили.
але, своїх дітей вже готую до закордонної освіти.
поки міносвіти буде яйка в кишеньках жмакати, і думати де урвати - світ рухається вперед. я бачу по школі наскільки тупе у нас міносвіти.
у мене все.
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13.06.2025 18:57 Ответить
Я в освіті 40 років. Знаю про неї все зсередини - бо вчитель. Не слухайте цих ********** - проХВесорів... вони всі х'******* зі школи, написали якусь *****, яку називають дисертацією з "НАУКИ" пІдагогіки" і серуть в уха людям, вигадують рехвофрми. Остання - з НУШ це взагалі диверсія. Як може вплинути вища освіта на народжувансть - нехай цей підор розповість. А те, що вишів цих більше, ніж абітурієнтів, що приймають тих, хто ледь читає (не фігура мови, чиста правда)... ці ******** виші треба скоротити разів у 10, не менше... випускають таке лайно - соромно поруч з ними працювати. Так що всі прохвесори - йдуть на ***, їх задача, як і в усіх чинуш - щось ******** у бюджеті. На книжках, програмах, компуХТерах тощо...
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13.06.2025 18:57 Ответить
Гриша, как-то вы очень изысканно выражаетесь для учителя с 40-летним стажем.
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13.06.2025 19:11 Ответить
Мабуть, допекло. Він правий. Раніше вчителя шанували і поважали, до нього звертались за знаннями і порадою. Слово вчителя було законом і для учнів, і для їх батьків. А що таке нинішні вчителі? Малоосвічене безправне зашугане створіння, яке штурхають всі, кому не ліньки. Що в школі, що поза школою...
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13.06.2025 19:20 Ответить
прямої залежності між якістю освіти і народжуваністю немає. Професор не справжній.
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13.06.2025 18:58 Ответить
Есть. Чем тупее человек-тем охотнее он плодится. Начало "Идиократии" можно глянуть.
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13.06.2025 19:08 Ответить
В Україні демографічний провал, подолати який допоможе реформа вищої освіти, - професор КНУ
==========================
соціальні виплати дівкам та усілякі заохочення за добровільне шпекання врятують демографічну ситуацію. Бо хлопці їм не треба...Мають смартфони з інстаграмати і тіктоками.
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13.06.2025 18:58 Ответить
Всё очень просто, чтобы минимизировать провал в демографии надо чтобы зарплаты, пенсии были в Украине выше чем в ЕС, чтобы цены и тарифы были ниже чем в ЕС, чтобы медицина и образование были доступнее и лучше чем в ЕС. Можно ли этого добиться ? Полагаю что не УНИЧТОЖИВ в Украине коррупцию невозможно даже мечтать о таком.
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13.06.2025 18:59 Ответить
Ото дурачок.Звідки воно таке вилазить?Б
Дай людям нормальне життя в віру в майбутнє,буде вибух демографічний.
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13.06.2025 18:59 Ответить
Единственное что может помочь приросту населения в Украине и где либо ещё это миграция в сельскую местность. В истории не было случая когда население какого либо города не уходило в ноль без подпитки сельской молодежью.

То есть нужны дополнительные налоги и трудовые повинности для жителей городов, а не реформы высшего образования.
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13.06.2025 19:05 Ответить
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13.06.2025 19:16 Ответить
першопричина всіх проблем України тотальна горизонтально-вертикальна владно-кланова коруція.
Рішай професор
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13.06.2025 19:14 Ответить
 
 