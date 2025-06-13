В Украине демографический провал, преодолеть который поможет реформа высшего образования, - профессор КНУ Попко
Профессор кафедры сравнительного и европейского права Учебно-научного института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Вадим Попко считает, что именно реформа высшего образования поможет преодолеть демографический кризис в Украине.
Об этом он написал в своем блоге, информирует Цензор.НЕТ.
По словам профессора, сейчас основная задача - восстановление Украины и возвращение молодежи.
Попко отметил, что сокращение рождаемости, массовая миграция и изменения в структуре общества приводят к тому, что школы выпускают все меньше абитуриентов.
Так, по данным МОН, в январе 2024 года сообщалось о наличии 170 государственных высших учебных заведений, 100 частных и 40 коммунальных. В течение прошлого года количество университетов сократилось, и по состоянию на апрель этого года в Украине осталось 150 университетов, из которых 120 - государственные. В будущем Министерство ориентируется на оптимизацию до 100 государственных ЗВО после завершения реформы.
Профессор считает, что следует найти не только баланс между количеством выпускников и высших учебных заведений, но и приложить усилия для преодоления демографического кризиса.
Данные правительства свидетельствуют, что на подконтрольных Украине территориях проживает 31,1 млн человек. Около 5 млн проживает на временно оккупированных территориях, еще от 5 до 8 млн выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения.
Попко отмечает, что в 2030-2040 годах прогнозируется дальнейшее сокращение населения. Одной из причин является демографический провал, который продолжается и сейчас. Демографическая ситуация в Украине сейчас - одна из худших в Европе. Профессор заявил, что сейчас сложно спрогнозировать, сколько абитуриентов будет в Украине в ближайшие годы с учетом всех нынешних факторов.
"Все, что мы можем делать сейчас, - внедрять программы поддержки семей, чтобы хотя бы сохранить текущий уровень рождаемости", - пояснил он. Нынешней суммы в 27,4 млрд грн на помощь семьям с детьми недостаточно, чтобы преодолеть демографический кризис, ведь львиная доля бюджета идет на оборону.
Попко считает, что для преодоления демографических вызовов необходимо сосредоточиться на развитии инфраструктуры и социальных услуг, создании гибких условий труда и обучения, повышении уровня безопасности, а также на активной коммуникации с украинской молодежью за рубежом.
"Качество образования определяет уровень знаний и навыков, с которыми дети входят во взрослую жизнь. Поэтому мы должны обеспечить нашим детям доступ к качественному обучению. Ведь именно сегодняшняя молодежь будет преодолевать вызовы будущего и формировать новую реальность", - сказал профессор.
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1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
Це про які 33 роки України ??
А ти не подумав, що люди зараз згадують ті 33 роки без війни, як кращі з усих років ?
31 рік
Було нормально, аж допоки праффєссор Фьодорович, не відчинив двері перед кацапам на повну.
І вони сунули своє брудне рило в нашу хату.
Найперша задача Уряду - побити кротівню у владних структурах та дати добро на знищення кротівні у силових структурах . Одночасно створити контрактну службу і ротацію "силовиків"/псевдопенсіонерів в погонах і військових штанах замість бусифікації.
Інакше молодь виїде!! Ніякі кордони не зупинять, ніяка нацгаардія. Підкуплять або прорвуться з ризиком і екстримом..
Тобто прутін може грати в довгу - бабло щє є і є ВІСЬ сателитів рейху - кндр, іранскі рушники, найманці з Лімпопо і Чунгачанги. А у нас немає часу дуркувати, треба вже рятувати !!!!
У нас демографічна криза бо нема "реформи вищої освіти".
Це ж елементарно...
хай це прозвучить як хвалько. після трьох років навчання в універі в Україні, отримав запрошення від однієї європейської країни, вчитись в них. і ще мати державну стипендію. це був початок 2000х.
різниця в підході до навчання - колосальна. знання максимально підкріплюються практикою. з викладачів - певний відсоток запрошених з великих підприємств. замість вивчення тупих теорій 50-60х років, за такими ж підручниками - ******* бібліотека, програма актуальна до часу.
і це все безкоштовно, зі стипендією, і повагою. і тепер маю диплома що котирується по всьому світу, одни з добрих технічних вузів. але повернувся, і стараюсь принести користь своїй країні. Київ- моє місце сили.
але, своїх дітей вже готую до закордонної освіти.
поки міносвіти буде яйка в кишеньках жмакати, і думати де урвати - світ рухається вперед. я бачу по школі наскільки тупе у нас міносвіти.
у мене все.
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соціальні виплати дівкам та усілякі заохочення за добровільне шпекання врятують демографічну ситуацію. Бо хлопці їм не треба...Мають смартфони з інстаграмати і тіктоками.
Дай людям нормальне життя в віру в майбутнє,буде вибух демографічний.
То есть нужны дополнительные налоги и трудовые повинности для жителей городов, а не реформы высшего образования.
Рішай професор