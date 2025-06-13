В Україні демографічний провал, подолати який допоможе реформа вищої освіти, - професор КНУ Попко

Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Вадим Попко вважає, що саме реформа вищої освіти допоможе подолати демографічну кризу в Україні.

Про це він написав у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами професора, наразі основне завдання - відновлення України та повернення молоді.

Попко зазначив, що скорочення народжуваності, масова міграція та зміни в структурі суспільства призводять до того, що школи випускають усе менше абітурієнтів.

Так, за даними МОН, у січні 2024 року повідомлялось про наявність 170 державних закладів вищої освіти, 100 приватних і 40 комунальних. Протягом минулого року кількість університетів скоротилася, і станом на квітень цього року в Україні залишилось 150 університетів, з яких 120 - державні. У майбутньому Міністерство орієнтується на оптимізацію до 100 державних ЗВО після завершення реформи.

Професор вважає, що варто віднайти не лише баланс між кількістю випускників і закладів вищої освіти, а й докласти зусиль для подолання демографічної кризи.

Дані уряду свідчать, що на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 млн осіб. Близько 5 млн мешкає на тимчасово окупованих територіях, ще від 5 до 8 млн виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення.

Попко зазначає, що у 2030–2040 роках прогнозується подальше скорочення населення. Однією з причин є демографічний провал, що триває й зараз. Демографічна ситуація в Україні наразі - одна з найгірших у Європі. Професор заявив, що наразі складно спрогнозувати, скільки абітурієнтів буде в Україні найближчими роками з урахуванням усіх нинішніх факторів.

"Усе, що ми можемо робити зараз, - впроваджувати програми підтримки родин, аби хоча б зберегти поточний рівень народжуваності", - пояснив він. Цьогорічної суми у 27,4 млрд грн на допомогу сім'ям із дітьми недостатньо, щоб подолати демографічну кризу, адже левова частка бюджету йде на оборону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові до 25 років зможуть здобувати вищу освіту без відриву від служби

Попко вважає, що для подолання демографічних викликів необхідно зосередитися на розвитку інфраструктури та соціальних послуг, створенні гнучких умов праці та навчання, підвищенні рівня безпеки, а також на активній комунікації з українською молоддю за кордоном.

"Якість освіти визначає рівень знань і навичок, з якими діти входять у доросле життя. Тому ми повинні забезпечити нашим дітям доступ до якісного навчання. Адже саме сьогоднішня молодь долатиме виклики майбутнього та формуватиме нову реальність", - сказав професор.