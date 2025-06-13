В Україні демографічний провал, подолати який допоможе реформа вищої освіти, - професор КНУ Попко
Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Вадим Попко вважає, що саме реформа вищої освіти допоможе подолати демографічну кризу в Україні.
Про це він написав у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.
За словами професора, наразі основне завдання - відновлення України та повернення молоді.
Попко зазначив, що скорочення народжуваності, масова міграція та зміни в структурі суспільства призводять до того, що школи випускають усе менше абітурієнтів.
Так, за даними МОН, у січні 2024 року повідомлялось про наявність 170 державних закладів вищої освіти, 100 приватних і 40 комунальних. Протягом минулого року кількість університетів скоротилася, і станом на квітень цього року в Україні залишилось 150 університетів, з яких 120 - державні. У майбутньому Міністерство орієнтується на оптимізацію до 100 державних ЗВО після завершення реформи.
Професор вважає, що варто віднайти не лише баланс між кількістю випускників і закладів вищої освіти, а й докласти зусиль для подолання демографічної кризи.
Дані уряду свідчать, що на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 млн осіб. Близько 5 млн мешкає на тимчасово окупованих територіях, ще від 5 до 8 млн виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення.
Попко зазначає, що у 2030–2040 роках прогнозується подальше скорочення населення. Однією з причин є демографічний провал, що триває й зараз. Демографічна ситуація в Україні наразі - одна з найгірших у Європі. Професор заявив, що наразі складно спрогнозувати, скільки абітурієнтів буде в Україні найближчими роками з урахуванням усіх нинішніх факторів.
"Усе, що ми можемо робити зараз, - впроваджувати програми підтримки родин, аби хоча б зберегти поточний рівень народжуваності", - пояснив він. Цьогорічної суми у 27,4 млрд грн на допомогу сім'ям із дітьми недостатньо, щоб подолати демографічну кризу, адже левова частка бюджету йде на оборону.
Попко вважає, що для подолання демографічних викликів необхідно зосередитися на розвитку інфраструктури та соціальних послуг, створенні гнучких умов праці та навчання, підвищенні рівня безпеки, а також на активній комунікації з українською молоддю за кордоном.
"Якість освіти визначає рівень знань і навичок, з якими діти входять у доросле життя. Тому ми повинні забезпечити нашим дітям доступ до якісного навчання. Адже саме сьогоднішня молодь долатиме виклики майбутнього та формуватиме нову реальність", - сказав професор.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.
Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.
9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.
Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
Це про які 33 роки України ??
А ти не подумав, що люди зараз згадують ті 33 роки без війни, як кращі з усих років ?
31 рік
Було нормально, аж допоки праффєссор Фьодорович, не відчинив двері перед кацапам на повну.
І вони сунули своє брудне рило в нашу хату.
Найперша задача Уряду - побити кротівню у владних структурах та дати добро на знищення кротівні у силових структурах . Одночасно створити контрактну службу і ротацію "силовиків"/псевдопенсіонерів в погонах і військових штанах замість бусифікації.
Інакше молодь виїде!! Ніякі кордони не зупинять, ніяка нацгаардія. Підкуплять або прорвуться з ризиком і екстримом..
Тобто прутін може грати в довгу - бабло щє є і є ВІСЬ сателитів рейху - кндр, іранскі рушники, найманці з Лімпопо і Чунгачанги. А у нас немає часу дуркувати, треба вже рятувати !!!!
У нас демографічна криза бо нема "реформи вищої освіти".
Це ж елементарно...
хай це прозвучить як хвалько. після трьох років навчання в універі в Україні, отримав запрошення від однієї європейської країни, вчитись в них. і ще мати державну стипендію. це був початок 2000х.
різниця в підході до навчання - колосальна. знання максимально підкріплюються практикою. з викладачів - певний відсоток запрошених з великих підприємств. замість вивчення тупих теорій 50-60х років, за такими ж підручниками - ******* бібліотека, програма актуальна до часу.
і це все безкоштовно, зі стипендією, і повагою. і тепер маю диплома що котирується по всьому світу, одни з добрих технічних вузів. але повернувся, і стараюсь принести користь своїй країні. Київ- моє місце сили.
але, своїх дітей вже готую до закордонної освіти.
поки міносвіти буде яйка в кишеньках жмакати, і думати де урвати - світ рухається вперед. я бачу по школі наскільки тупе у нас міносвіти.
у мене все.
Сподіваюсь, вивчиш їх на токарів та слюсарів. І вони повернуться працювати в Україну. Почитай коментарі. Всі вимагають, щоб влада налагодила виробництво власного озброєння і ракет. А без токарів і слюсарів це неможливо...
у нас не совєтщіна. діти підуть вчитись на то що їм до душі. бо життя таке коротке що витрачати на недобру справу - навіщо?
кожна професія важлива, якщо людина в неї закохана.
той же вчитель, якщо живе професією, то й предмет його всім заходить.
а от тобі, аби прискіпитись до однієї фрази - варто трохи навчитись розуму.
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соціальні виплати дівкам та усілякі заохочення за добровільне шпекання врятують демографічну ситуацію. Бо хлопці їм не треба...Мають смартфони з інстаграмати і тіктоками.
Дай людям нормальне життя в віру в майбутнє,буде вибух демографічний.
То есть нужны дополнительные налоги и трудовые повинности для жителей городов, а не реформы высшего образования.
Рішай професор