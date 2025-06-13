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Новини Демографічні проблеми
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В Україні демографічний провал, подолати який допоможе реформа вищої освіти, - професор КНУ Попко

професор КНУ Попко

Професор кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Вадим Попко вважає, що саме реформа вищої освіти допоможе подолати демографічну кризу в Україні.

Про це він написав у своєму блозі, інформує Цензор.НЕТ.

За словами професора, наразі основне завдання - відновлення України та повернення молоді.
Попко зазначив, що скорочення народжуваності, масова міграція та зміни в структурі суспільства призводять до того, що школи випускають усе менше абітурієнтів.

Так, за даними МОН, у січні 2024 року повідомлялось про наявність 170 державних закладів вищої освіти, 100 приватних і 40 комунальних. Протягом минулого року кількість університетів скоротилася, і станом на квітень цього року в Україні залишилось 150 університетів, з яких 120 - державні. У майбутньому Міністерство орієнтується на оптимізацію до 100 державних ЗВО після завершення реформи.

Професор вважає, що варто віднайти не лише баланс між кількістю випускників і закладів вищої освіти, а й докласти зусиль для подолання демографічної кризи.

Дані уряду свідчать, що на підконтрольних Україні територіях проживає 31,1 млн осіб. Близько 5 млн мешкає на тимчасово окупованих територіях, ще від 5 до 8 млн виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення.

Попко зазначає, що у 2030–2040 роках прогнозується подальше скорочення населення. Однією з причин є демографічний провал, що триває й зараз. Демографічна ситуація в Україні наразі - одна з найгірших у Європі. Професор заявив, що наразі складно спрогнозувати, скільки абітурієнтів буде в Україні найближчими роками з урахуванням усіх нинішніх факторів.

"Усе, що ми можемо робити зараз, - впроваджувати програми підтримки родин, аби хоча б зберегти поточний рівень народжуваності", - пояснив він. Цьогорічної суми у 27,4 млрд грн на допомогу сім'ям із дітьми недостатньо, щоб подолати демографічну кризу, адже левова частка бюджету йде на оборону.

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Попко вважає, що для подолання демографічних викликів необхідно зосередитися на розвитку інфраструктури та соціальних послуг, створенні гнучких умов праці та навчання, підвищенні рівня безпеки, а також на активній комунікації з українською молоддю за кордоном.

"Якість освіти визначає рівень знань і навичок, з якими діти входять у доросле життя. Тому ми повинні забезпечити нашим дітям доступ до якісного навчання. Адже саме сьогоднішня молодь долатиме виклики майбутнього та формуватиме нову реальність", - сказав професор.

Автор: 

демографія (143) освіта (1314) вища освіта (209)


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Топ коментарі
+19
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
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13.06.2025 18:40 Відповісти
+15
і шо ? ..в вищих закладах тепер чпокатись на парах почнуть ?
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13.06.2025 18:35 Відповісти
+6
Таке гилити - професор мабуть
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13.06.2025 18:38 Відповісти
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Попко-дурак!
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13.06.2025 18:33 Відповісти
Скоріш за все косить під дурака...хоч можливо і природжений
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Я так и не понял, как реформирование высшего образования решит демографический кризис в Украине!? Передайте Попко классику:"воля ваша, профессор, но вы что-то несуразное придумали. Оно, может и умно, но уж больно не понятно. Над вами потешаться будут".
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13.06.2025 19:07 Відповісти
і шо ? ..в вищих закладах тепер чпокатись на парах почнуть ?
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13.06.2025 18:35 Відповісти
Та вже давно почали.
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13.06.2025 18:54 Відповісти
а результат де ? ..криза чого ? ))
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13.06.2025 19:21 Відповісти
бла бла бла ....бла бла
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13.06.2025 18:36 Відповісти
Проффесор ще один.. Тільки цей лопух--жополиз
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13.06.2025 18:37 Відповісти
Таке гилити - професор мабуть
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Ще одне щобло клоун
показати весь коментар
13.06.2025 18:39 Відповісти
Я розповім Вам про Україну в ******** реальності при Зеленському:
1. Салюти на весіллях не стріляють, натомість, стріляють по людях.
2. Поляки не шукають роботи в Україні, не шукали навіть до великої війни, і навіть до ковіду.
3.В молодої сім'ї тільки один клопіт: куди вивезти дітей.
4. Лікарі й вчителі отримують традиційно мало, а корупціонери традиційно отримують ще вищі посади.
5. Карпатські ліси майже вирізані, а депутати все такі ж недоторкані, за винятком тих, хто втратив лояльність царю.
6. Рахунки за комуналку давно забирають забирають майже всю мамину пенсію, бо субсидію в неї теж забрали.
7. Розум, освіта і талант при призначенні на посаду не враховуюься навіть в останню чергу, а ось відданість і наближеність до царя є визначальними.
8. Були дурні, які будували дороги, а залишились лише дурні.

Це - Україна ******** реальності при Зеленському, тупенький інфантил. Україна, в яку не повертаються, з якої назавжди поїхали діти.

9. Кортежі нікуди не поділися, привілеї нікуди не поділися, учитель не почав жити, як президент. І вже точно не навпаки.
10. Епоха бідності не закінчилася, а епоха брехні ще навіть не почалася на повну силу.

Інколи я задумуюся про те, чи хоч колись усвідомиш, "українчик", як жорстоко ти дозволив себе на*бати?
Що з того, що Зю тобі обіцяв, правдою виявилося рівно 0 слів.
Коли він виконав, хоч одну обіцянку
Сподіваюся, ти усвідомиш, навіть, якщо вже буде пізно.
показати весь коментар
13.06.2025 18:40 Відповісти
Країна ЙОГО МРІЙ! ****!
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13.06.2025 18:42 Відповісти
Епоха бідності закінчилась - почалася епоха злиднів
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13.06.2025 18:49 Відповісти
Все, що ти описав, крім війни, в Україні вже 33 роки. І?
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13.06.2025 18:49 Відповісти
Шахеди, Іскандери, Калібри, тисячі загиблих і скалічених, мільйони біженців?
Це про які 33 роки України ??
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13.06.2025 18:56 Відповісти
Для особливо обдарованих повторюю: все перелічене, крім 1 пункту, в Україні 33 роки. Чи ти ні читати, ні осмислювати прочитане не здатне?
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13.06.2025 19:00 Відповісти
«Я знал что тєбє понравітся».

А ти не подумав, що люди зараз згадують ті 33 роки без війни, як кращі з усих років ?
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13.06.2025 19:04 Відповісти
Саме так. Найкращі 23 роки...
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13.06.2025 19:10 Відповісти
Терпимо до 2022.
31 рік
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13.06.2025 19:15 Відповісти
Саме так. З 14-го до 22-го - терпимо. До того було нормально.
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13.06.2025 19:25 Відповісти
Хай так.
Було нормально, аж допоки праффєссор Фьодорович, не відчинив двері перед кацапам на повну.
І вони сунули своє брудне рило в нашу хату.
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13.06.2025 19:31 Відповісти
Це як совєтскій анекдот про Вовочку: «Марьіванна, как жє я хочу жіть в етой странє !!! »
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13.06.2025 18:53 Відповісти
праффесор 2.0 )
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13.06.2025 18:44 Відповісти
Тільки це не потрібно робити при Боневтіку, знищить і те, що ще якось працювало. Бо до чого не доторкнеться Боневтік Потіжно-Брехливий, то все перетворюється в зелене і смердяче лайно.
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13.06.2025 18:45 Відповісти
Друг Милованова??))
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13.06.2025 18:47 Відповісти
краще навчіть баб, щоб давали не за гроші
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13.06.2025 18:48 Відповісти
Якщо не встановити дієздатний Уряд, тобто Уряд національного порятунку, то виїде ВСЯ молодь за три роки !!
Найперша задача Уряду - побити кротівню у владних структурах та дати добро на знищення кротівні у силових структурах . Одночасно створити контрактну службу і ротацію "силовиків"/псевдопенсіонерів в погонах і військових штанах замість бусифікації.
Інакше молодь виїде!! Ніякі кордони не зупинять, ніяка нацгаардія. Підкуплять або прорвуться з ризиком і екстримом..
Тобто прутін може грати в довгу - бабло щє є і є ВІСЬ сателитів рейху - кндр, іранскі рушники, найманці з Лімпопо і Чунгачанги. А у нас немає часу дуркувати, треба вже рятувати !!!!
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13.06.2025 18:55 Відповісти
Та були вже різні уряди. Все одно виїзджали.
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13.06.2025 19:12 Відповісти
Странноватый у него таки взгляд на демографический кризис..
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13.06.2025 18:56 Відповісти
Так-так.
У нас демографічна криза бо нема "реформи вищої освіти".
Це ж елементарно...
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13.06.2025 18:56 Відповісти
який брєд.
хай це прозвучить як хвалько. після трьох років навчання в універі в Україні, отримав запрошення від однієї європейської країни, вчитись в них. і ще мати державну стипендію. це був початок 2000х.
різниця в підході до навчання - колосальна. знання максимально підкріплюються практикою. з викладачів - певний відсоток запрошених з великих підприємств. замість вивчення тупих теорій 50-60х років, за такими ж підручниками - ******* бібліотека, програма актуальна до часу.
і це все безкоштовно, зі стипендією, і повагою. і тепер маю диплома що котирується по всьому світу, одни з добрих технічних вузів. але повернувся, і стараюсь принести користь своїй країні. Київ- моє місце сили.
але, своїх дітей вже готую до закордонної освіти.
поки міносвіти буде яйка в кишеньках жмакати, і думати де урвати - світ рухається вперед. я бачу по школі наскільки тупе у нас міносвіти.
у мене все.
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13.06.2025 18:57 Відповісти
"але, своїх дітей вже готую до закордонної освіти."

Сподіваюсь, вивчиш їх на токарів та слюсарів. І вони повернуться працювати в Україну. Почитай коментарі. Всі вимагають, щоб влада налагодила виробництво власного озброєння і ракет. А без токарів і слюсарів це неможливо...
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13.06.2025 19:39 Відповісти
от одразу видно втікуна.
у нас не совєтщіна. діти підуть вчитись на то що їм до душі. бо життя таке коротке що витрачати на недобру справу - навіщо?
кожна професія важлива, якщо людина в неї закохана.
той же вчитель, якщо живе професією, то й предмет його всім заходить.
а от тобі, аби прискіпитись до однієї фрази - варто трохи навчитись розуму.
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13.06.2025 19:43 Відповісти
Я в освіті 40 років. Знаю про неї все зсередини - бо вчитель. Не слухайте цих ********** - проХВесорів... вони всі х'******* зі школи, написали якусь *****, яку називають дисертацією з "НАУКИ" пІдагогіки" і серуть в уха людям, вигадують рехвофрми. Остання - з НУШ це взагалі диверсія. Як може вплинути вища освіта на народжувансть - нехай цей підор розповість. А те, що вишів цих більше, ніж абітурієнтів, що приймають тих, хто ледь читає (не фігура мови, чиста правда)... ці ******** виші треба скоротити разів у 10, не менше... випускають таке лайно - соромно поруч з ними працювати. Так що всі прохвесори - йдуть на ***, їх задача, як і в усіх чинуш - щось ******** у бюджеті. На книжках, програмах, компуХТерах тощо...
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13.06.2025 18:57 Відповісти
Гриша, как-то вы очень изысканно выражаетесь для учителя с 40-летним стажем.
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13.06.2025 19:11 Відповісти
Мабуть, допекло. Він правий. Раніше вчителя шанували і поважали, до нього звертались за знаннями і порадою. Слово вчителя було законом і для учнів, і для їх батьків. А що таке нинішні вчителі? Малоосвічене безправне зашугане створіння, яке штурхають всі, кому не ліньки. Що в школі, що поза школою...
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13.06.2025 19:20 Відповісти
Диссертации профессора на экспертизу по плагиату и он тихо сядет на свой стульчик и будет дальше кормиться из бюджета!
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13.06.2025 19:44 Відповісти
прямої залежності між якістю освіти і народжуваністю немає. Професор не справжній.
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13.06.2025 18:58 Відповісти
Есть. Чем тупее человек-тем охотнее он плодится. Начало "Идиократии" можно глянуть.
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13.06.2025 19:08 Відповісти
В Україні демографічний провал, подолати який допоможе реформа вищої освіти, - професор КНУ
==========================
соціальні виплати дівкам та усілякі заохочення за добровільне шпекання врятують демографічну ситуацію. Бо хлопці їм не треба...Мають смартфони з інстаграмати і тіктоками.
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13.06.2025 18:58 Відповісти
Всё очень просто, чтобы минимизировать провал в демографии надо чтобы зарплаты, пенсии были в Украине выше чем в ЕС, чтобы цены и тарифы были ниже чем в ЕС, чтобы медицина и образование были доступнее и лучше чем в ЕС. Можно ли этого добиться ? Полагаю что не УНИЧТОЖИВ в Украине коррупцию невозможно даже мечтать о таком.
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13.06.2025 18:59 Відповісти
С рождаемостью нельзя ничего сделать, потому что то же самое происходит в благополучных странах западной Европы. У них есть и качественная освита и уровень жизни, все есть, просто не хотят рожать и все.
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13.06.2025 19:42 Відповісти
Ото дурачок.Звідки воно таке вилазить?Б
Дай людям нормальне життя в віру в майбутнє,буде вибух демографічний.
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13.06.2025 18:59 Відповісти
Единственное что может помочь приросту населения в Украине и где либо ещё это миграция в сельскую местность. В истории не было случая когда население какого либо города не уходило в ноль без подпитки сельской молодежью.

То есть нужны дополнительные налоги и трудовые повинности для жителей городов, а не реформы высшего образования.
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13.06.2025 19:05 Відповісти
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13.06.2025 19:16 Відповісти
Абсолютно вірно! Відібрати паспорти, ввести трудодні і величезний податок на бездітність.
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13.06.2025 19:41 Відповісти
першопричина всіх проблем України тотальна горизонтально-вертикальна владно-кланова коруція.
Рішай професор
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13.06.2025 19:14 Відповісти
Понаприймали антисімейних законів, знищили інститут сім'ї, а тепер виясняють "шо ж случілось?".
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13.06.2025 19:40 Відповісти
 
 