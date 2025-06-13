С начала года в направленных в суд делах бизнес возместил 1,4 млрд грн неуплаченных налогов, - руководитель детективов БЭБ Ткачук

По делам об уклонении от уплаты налогов, которые направлены в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности, добровольно возмещено 1,4 млрд грн.

Об этом заявил руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук во время круглого стола "Контроль без давления: как построить доверие во время войны?", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение 5 месяцев этого года БЭБ уже объявило о подозрении в уклонении от уплаты налогов 117 лицам, 126 уголовных производств направлено в суд.

"Граница между оптимизацией и уклонением часто может быть размытой, особенно в сложных схемах или при международных транзакциях. Поэтому детективы тщательно изучают каждый кейс: исследуют обстоятельства, финансовую и налоговую отчетность, бухгалтерские документы, а также анализируют движение средств на банковских счетах предприятий, назначают дополнительные экспертизы и т.д.", - отметил Ткачук.

Кроме уклонения от уплаты налогов участники обсудили аналитическую работу Бюро, специфику обращения криптовалюты в Украине, защиту средств ЕС и проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии бизнеса с органами государственной власти, и пути их решения. В частности, речь шла о влиянии уголовных производств и налоговых проверок на процессы бизнес-комплаенса, последствиях проведения следственных действий на предприятиях реального сектора экономики, разумных сроках досудебного расследования и т.д.

По мнению бизнес-омбудсмена Романа Ващука, сейчас бизнес остро нуждается в открытых и понятных коммуникациях от власти, однако диалог между бизнесом и государственными органами сложно построить. По результатам прошлогоднего отчета Совета, больше всего жалоб от предпринимателей поступает на действия контролирующих органов, полицию и органы местного самоуправления.

"Поэтому БЭБ не является основной проблемой бизнеса", - отметил Ващук во время своего выступления.

В свою очередь и.о. Директора БЭБ Сергей Перхун отметил, что Бюро всегда готово к общению с теми, кто хочет профессиональной дискуссии и реальных совместных шагов для борьбы с теневой экономикой.

Мероприятие состоялось по инициативе Бюро экономической безопасности на базе Государственного налогового университета Украины. Кроме госструктур к круглому столу присоединились представители Совета бизнес-омбудсмена, Ассоциации адвокатов Украины, Американской торговой палаты в Украине, Федерации работодателей Украины, Торгово-промышленной палаты, Украинского совета бизнеса и т.д.