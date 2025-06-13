УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5468 відвідувачів онлайн
Новини
267 5

З початку року у направлених до суду справах бізнес відшкодував 1,4 млрд грн несплачених податків, - керівник детективів БЕБ Ткачук

У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн.

Про це заявив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу "Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?", інформує Цензор.НЕТ.

Керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук

За його словами, впродовж 5 місяців цього року БЕБ вже оголосило про підозру в ухиленні від сплати податків 117 особам, 126 кримінальних проваджень скеровано до суду.

"Межа між оптимізацією та ухиленням часто може бути розмитою, особливо в складних схемах чи під час міжнародних транзакцій. Тому детективи ретельно вивчають кожний кейс: досліджують обставини, фінансову та податкову звітність, бухгалтерські документи, а також аналізують рух коштів на банківських рахунках підприємств, призначають додаткові експертизи тощо", - зазначив Ткачук.

Крім ухилення від сплати податків учасники обговорили аналітичну роботу Бюро, специфіку обігу криптовалюти в Україні, захист коштів ЄС й проблемні питання, що виникають під час взаємодії бізнесу з органами державної влади, та шляхи їх вирішення. Зокрема йшлося про вплив кримінальних проваджень та податкових перевірок на процеси бізнес-комплаєнсу, наслідки проведення слідчих дій на підприємствах реального сектору економіки, розумні строки досудового розслідування тощо.

бізнес-омбудсмен Роман Ващук

На думку бізнес-омбудсмена Романа Ващука, зараз бізнес гостро потребує відкритих та зрозумілих комунікацій від влади, проте діалог між бізнесом та державними органами складно побудувати. За результатами минулорічного звіту Ради, найбільше скарг від підприємців надходить на дії контролюючих органів, поліцію та органи місцевого самоврядування.

"Тож БЕБ не є основною проблемою бізнесу", - зауважив Ващук під час свого виступу.

круглий стіл з БЕБ

Своєю чергою в.о.Директора БЕБ Сергій Перхун наголосив, що Бюро завжди готове до спілкування з тими, хто прагне фахової дискусії та реальних спільних кроків для боротьби з тіньовою економікою.
Захід відбувся за ініціативи Бюро економічної безпеки на базі Державного податкового університету України. Окрім держструктур до круглого столу долучились представники Ради бізнес-омбудсмена, Асоціації адвокатів України, Американської торгівельної палати в Україні, Федерації роботодавців України, Торгово-промислової палати, Української ради бізнесу тощо.

Автор: 

податки (3886) Ващук Роман (64) Бюро економічної безпеки (654)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн.
показати весь коментар
13.06.2025 21:31 Відповісти
" добровільно"..?!)
Щось занадто оптимістично...
показати весь коментар
13.06.2025 21:48 Відповісти
Думаю на зарплати тим корупціонерам пішло більше ніж вони вшрафували
показати весь коментар
13.06.2025 21:58 Відповісти
БЕБ все робить на користь Зеленському та мародерам.
показати весь коментар
13.06.2025 22:09 Відповісти
А ты и твои родные ВОРЫ заплатили?
показати весь коментар
13.06.2025 22:26 Відповісти
 
 