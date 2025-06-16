Украинская выпускница исполнила вальс с кителем погибшего на войне отца. ВИДЕО
На Прикарпатье выпускница Кристина Марчук станцевала вальс с кителем отца, который погиб на войне.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV.
Традиционный танец, которые выпускники выполняют на торжественном событии по случаю окончания школы, Кристина не смогла разделить со своим отцом, ведь он погиб, защищая Украину. Поэтому девушка взяла в руки китель и со слезами на глазах станцевала. В конце танца одноклассники поддержали выпускницу.
Кристина закончила лицей №3 в Делятине Ивано-Франковской области. Отец девочки Андрей Николаевич Марчук погиб 13 марта 2022 года. Воину было 48 лет.
Топ комментарии
+58 Олександр Іванович Паламарчук
показать весь комментарий16.06.2025 20:58 Ответить Ссылка
+42 Jersy Kozhukh
показать весь комментарий16.06.2025 20:59 Ответить Ссылка
+35 gr1959
показать весь комментарий16.06.2025 21:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АРМІЯ! МОВА! ВІРА!
Слава Україні!!
Прям хорошо ж стало у вас, движуха...
Твій Тато завжди буде із тобою та захищатиме Тебе
Слава Герою! Слава ЗСУ! Слава Україні!