Швейцария может отменить защиту для украинских беженцев, - СМИ

На этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет предложение полностью отменить статус защиты S для украинских беженцев, утверждая, что "значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными".

Об этом пишет издание NZZ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в мае 2025 года статус S в Швейцарии имели более 69 тысяч человек. С начала 2025 года подано 3300 новых заявлений на защиту, тогда как вернулись в Украину около 2600 человек.

Большинству лиц со статусом S кантоны и муниципалитеты обеспечивают жилье.

Хотя уровень занятости среди украинцев медленно растет, две трети украинцев все еще не могут себя содержать, пишет издание.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, которая ограничивает доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту. Федеральный совет Швейцарии до летних каникул должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными.

