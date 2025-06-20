РУС
Швейцария может отменить защиту для украинских беженцев, - СМИ

В Швейцарии предлагают отменить статус защиты S для украинских беженцев

На этой неделе Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет предложение полностью отменить статус защиты S для украинских беженцев, утверждая, что "значительные части украинской территории были спасены от боевых действий и могут считаться стабилизированными".

Об этом пишет издание NZZ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в мае 2025 года статус S в Швейцарии имели более 69 тысяч человек. С начала 2025 года подано 3300 новых заявлений на защиту, тогда как вернулись в Украину около 2600 человек.

Большинству лиц со статусом S кантоны и муниципалитеты обеспечивают жилье.

Хотя уровень занятости среди украинцев медленно растет, две трети украинцев все еще не могут себя содержать, пишет издание.

В прошлом году швейцарский парламент поддержал инициативу Эстер Фридли из Совета кантонов, которая ограничивает доступ к статусу S для украинцев из регионов, где нет активных боевых действий или оккупации. Эти изменения не касаются тех, кто уже получил защиту. Федеральный совет Швейцарии до летних каникул должен определить, какие регионы Украины будут считаться безопасными.

Читайте также: Швейцария упростит трудоустройство для украинских беженцев

Ні , там ПРосто послиця українського Козира кремлівського розливу - генПРкурвовша Вненгедіктова...
Ні це не про велфер, це про можливість законно знаходитись на території країни і працювати. Їх саме цього хочуть позбавити. І це двосторонні зусилля: русні і української влади.
хай спитають пуйла, які регіони безпечні, блд
Ну перестануть платити пособія, тра буде працювати, я не бачу у цьму катастрофи, іх не висиляют, тому слово захист явно занадто роздутий
Ні це не про велфер, це про можливість законно знаходитись на території країни і працювати. Їх саме цього хочуть позбавити. І це двосторонні зусилля: русні і української влади.
Якщо людина працює, то вона має право на законних підстава бути у країні - отртмєш або робочу візу, або тичасове мп
Абсолютна більшість наших громадян знаходиться там по 22 параграфу. Так, зараз звісно кинуться оформлювати, але це все час. І умови отримання внж в Польщі і Швейцарії можуть бути дуже різні.
Це не так працює у Швейцарії. Зараз віза типу С дає дозвіл на роботу. Після скасування дій віз, рототодавцю, щоб би прийняти на роботу людинину із за меж ЄС, США, КАНАДИ, потрібно ДОВЕСТИ, що відсутні кандидати із числа громадян Швейцарії на цю роботу. Як все це буде працювати для вже влаштованих ніхто у світі ще незнає.
хай спитають пуйла, які регіони безпечні, блд
а ви гадали вони кого питали?
Якщо людина працює, то вона має право на законних підстава бути у країні - отримуєш або робочу візу, або тимчасове мп
щось ізраїльтяни не розбігаються по світу від свисту іранських ракет. та й я і моя сім'я сидимо на дупі рівно під час підорських обстрілів не тікаючи з країни. ще й війську допомагаємо, а не сидимо на шиї європейців як ти.
Оце героїчна у тебе сім'я, на дупі рівно сидите - прям всім зразу героя треба дати і орден Боневтіка кожному.
х\з, де іх дупа
ви із Закарпаття мабуть? чи Чернівці?
Оце ти «герой», наражаєш на небезпеку свою родину, про клас! Не то шо ті Зірільтянє, які мають «пращу Давида», бункера у кожеому будинку, да Трамп три авіаносці підігнав!
С Трампом, мабуть, в гольф часто грають, йому теж багато чого здається…
В хокей
Ні , там ПРосто послиця українського Козира кремлівського розливу - генПРкурвовша Вненгедіктова...
дивлячись .як руми збирають по своїх полях рашистські дрони .а поляки уламки рашистських ракет,то чи не варто і їх включати в" території з бойовими діями" і небезбечними для людського життя...
Йо-майо, це ж їм прийдеться переїзжати в країни ЄС і отримувати автоматичний статус аж в ЄС!
Шкандаль?- шкандаль- бо жаба перданула в калюжі...
Міндіча, побачили на кордоні, чи кого ще, з ригоАНАЛІВ з московії??
Пригрілися - нехай живуть - для чого їх колошкати?
Та покуй що там хочуть ці поплічники куйла...
Велком до країни мрій ...Військові ТЦК в Харкові побили адвоката, який надавав правову допомогу своєму клієнту: поліція розслідує інцидент Джерело: https://censor.net/ua/n3559084
Жах! Тепер їм доведеться працювати, а не Тік Токи знимати та по швейцарцях стрибати 😱😨😨
Нам, приреченим жити в зболеній Україні і, напевно, бути свідками її розпаду, байдужа доля цих хитрозроблених осіб, серед яких 2/3 - псевдобіженці.
І взагалі, відкриті кордони на початку війни виглядають як далекоглядний план знелюднення території. Це був катастрофічний перший сигнал.
Заздріть мовчки.
Заздрити ? Мені байдуже. В кожного свій шлях і все має свою ціну.
То не скіглі,бірі лапату і капай .
Ключове слово "може"-знову журналіздам ***** робити.
Не може скасувати а скасовує....брехливі покидьки..вже всіх там попередили про це...і лише наша брехлива влада корче з себе незнайок.....
Для біженців з яких ще країн Швейцарія вирішили скасувати статус, чи українці іншого сорту?
Більшість в Европі шаровики з захищених територій думали просидіти на шиї у европейців,а не вийде.Европейські гроші потрібні на ЗСУ, а економіці України потрібні люди,так вважає Европа.♥️🇺🇦♥️
