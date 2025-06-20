УКР
Новини Українські біженці
Швейцарія може скасувати захист для українських біженців, - ЗМІ

У Швейцарії пропонують скасувати статус захисту S для українських біженців

Цього тижня Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців, стверджуючи, що "значні частини української території були врятовані від бойових дій і можуть вважатися стабілізованими".

Про це пише видання NZZ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у травні 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку 2025 року подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.

Більшості осіб із статусом S кантони та муніципалітети забезпечують житло.

Хоча рівень зайнятості серед українців повільно зростає, дві третини українців усе ще не можуть себе утримувати, пише видання.

Минулого року швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі з Ради кантонів, яка обмежує доступ до статусу S для українців із регіонів, де немає активних бойових дій чи окупації. Ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист. Федеральна рада Швейцарії до літніх канікул має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними.

Читайте також: Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців

біженці (1978) захист (179) Швейцарія (892)
+13
Ні , там ПРосто послиця українського Козира кремлівського розливу - генПРкурвовша Вненгедіктова...
20.06.2025 21:37 Відповісти
+11
Ні це не про велфер, це про можливість законно знаходитись на території країни і працювати. Їх саме цього хочуть позбавити. І це двосторонні зусилля: русні і української влади.
20.06.2025 21:36 Відповісти
+10
хай спитають пуйла, які регіони безпечні, блд
20.06.2025 21:28 Відповісти
Ну перестануть платити пособія, тра буде працювати, я не бачу у цьму катастрофи, іх не висиляют, тому слово захист явно занадто роздутий
20.06.2025 21:23 Відповісти
Ні це не про велфер, це про можливість законно знаходитись на території країни і працювати. Їх саме цього хочуть позбавити. І це двосторонні зусилля: русні і української влади.
20.06.2025 21:36 Відповісти
Якщо людина працює, то вона має право на законних підстава бути у країні - отртмєш або робочу візу, або тичасове мп
21.06.2025 11:51 Відповісти
Абсолютна більшість наших громадян знаходиться там по 22 параграфу. Так, зараз звісно кинуться оформлювати, але це все час. І умови отримання внж в Польщі і Швейцарії можуть бути дуже різні.
21.06.2025 11:57 Відповісти
Це не так працює у Швейцарії. Зараз віза типу С дає дозвіл на роботу. Після скасування дій віз, рототодавцю, щоб би прийняти на роботу людинину із за меж ЄС, США, КАНАДИ, потрібно ДОВЕСТИ, що відсутні кандидати із числа громадян Швейцарії на цю роботу. Як все це буде працювати для вже влаштованих ніхто у світі ще незнає.
21.06.2025 13:29 Відповісти
хай спитають пуйла, які регіони безпечні, блд
20.06.2025 21:28 Відповісти
а ви гадали вони кого питали?
20.06.2025 21:43 Відповісти
Якщо людина працює, то вона має право на законних підстава бути у країні - отримуєш або робочу візу, або тимчасове мп
21.06.2025 11:52 Відповісти
щось ізраїльтяни не розбігаються по світу від свисту іранських ракет. та й я і моя сім'я сидимо на дупі рівно під час підорських обстрілів не тікаючи з країни. ще й війську допомагаємо, а не сидимо на шиї європейців як ти.
20.06.2025 22:06 Відповісти
Оце героїчна у тебе сім'я, на дупі рівно сидите - прям всім зразу героя треба дати і орден Боневтіка кожному.
20.06.2025 23:02 Відповісти
х\з, де іх дупа
20.06.2025 23:44 Відповісти
ви із Закарпаття мабуть? чи Чернівці?
21.06.2025 00:38 Відповісти
Оце ти «герой», наражаєш на небезпеку свою родину, про клас! Не то шо ті Зірільтянє, які мають «пращу Давида», бункера у кожеому будинку, да Трамп три авіаносці підігнав!
21.06.2025 11:53 Відповісти
С Трампом, мабуть, в гольф часто грають, йому теж багато чого здається…
20.06.2025 21:32 Відповісти
В хокей
20.06.2025 21:46 Відповісти
20.06.2025 21:34 Відповісти
Ні , там ПРосто послиця українського Козира кремлівського розливу - генПРкурвовша Вненгедіктова...
20.06.2025 21:37 Відповісти
дивлячись .як руми збирають по своїх полях рашистські дрони .а поляки уламки рашистських ракет,то чи не варто і їх включати в" території з бойовими діями" і небезбечними для людського життя...
20.06.2025 21:42 Відповісти
Йо-майо, це ж їм прийдеться переїзжати в країни ЄС і отримувати автоматичний статус аж в ЄС!
Шкандаль?- шкандаль- бо жаба перданула в калюжі...
20.06.2025 21:44 Відповісти
Міндіча, побачили на кордоні, чи кого ще, з ригоАНАЛІВ з московії??
20.06.2025 21:47 Відповісти
Пригрілися - нехай живуть - для чого їх колошкати?
20.06.2025 21:55 Відповісти
Та покуй що там хочуть ці поплічники куйла...
20.06.2025 22:07 Відповісти
Велком до країни мрій ...Військові ТЦК в Харкові побили адвоката, який надавав правову допомогу своєму клієнту: поліція розслідує інцидент Джерело: https://censor.net/ua/n3559084
20.06.2025 22:30 Відповісти
Жах! Тепер їм доведеться працювати, а не Тік Токи знимати та по швейцарцях стрибати 😱😨😨
20.06.2025 22:13 Відповісти
Нам, приреченим жити в зболеній Україні і, напевно, бути свідками її розпаду, байдужа доля цих хитрозроблених осіб, серед яких 2/3 - псевдобіженці.
І взагалі, відкриті кордони на початку війни виглядають як далекоглядний план знелюднення території. Це був катастрофічний перший сигнал.
20.06.2025 22:44 Відповісти
Заздріть мовчки.
20.06.2025 23:06 Відповісти
Заздрити ? Мені байдуже. В кожного свій шлях і все має свою ціну.
21.06.2025 00:03 Відповісти
То не скіглі,бірі лапату і капай .
21.06.2025 05:59 Відповісти
Швейцарія може скасувати захист для українських біженців, - ЗМІ
Ключове слово "може"-знову журналіздам ***** робити.
20.06.2025 23:32 Відповісти
Не може скасувати а скасовує....брехливі покидьки..вже всіх там попередили про це...і лише наша брехлива влада корче з себе незнайок.....
21.06.2025 05:35 Відповісти
Для біженців з яких ще країн Швейцарія вирішили скасувати статус, чи українці іншого сорту?
21.06.2025 07:07 Відповісти
Більшість в Европі шаровики з захищених територій думали просидіти на шиї у европейців,а не вийде.Европейські гроші потрібні на ЗСУ, а економіці України потрібні люди,так вважає Европа.♥️🇺🇦♥️
21.06.2025 09:34 Відповісти
 
 