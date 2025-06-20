Швейцарія може скасувати захист для українських біженців, - ЗМІ

Цього тижня Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців, стверджуючи, що "значні частини української території були врятовані від бойових дій і можуть вважатися стабілізованими".

Про це пише видання NZZ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у травні 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку 2025 року подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.

Більшості осіб із статусом S кантони та муніципалітети забезпечують житло.

Хоча рівень зайнятості серед українців повільно зростає, дві третини українців усе ще не можуть себе утримувати, пише видання.

Минулого року швейцарський парламент підтримав ініціативу Естер Фрідлі з Ради кантонів, яка обмежує доступ до статусу S для українців із регіонів, де немає активних бойових дій чи окупації. Ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист. Федеральна рада Швейцарії до літніх канікул має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними.

