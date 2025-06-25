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Новости Аптечные сети создают собственные марки лекарств
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Аптечные сети зарабатывают на собственных марках, заменяя бренды и обходя регулирование, - СМИ

Аптечные сети зарабатывают на собственных марках

Аптечные сети в Украине активно наращивают доходы путем выпуска собственных торговых марок (СТМ), которые стали их ключевым источником дохода после запрета маркетинговых договоров в марте 2025 года. Фактический контроль отпускной цены и агрессивная промоция позволяют эффективно продавать потребителям дорогие лекарства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания The Pharma Media.

Согласно данным продаж за май, доля СТМ в розничных аптечных продажах достигла 10,6% в натуральном выражении, что является рекордным показателем. Это стало возможным благодаря полному контролю сетей над процессом: от контрактного производства до продвижения товара на полке.

Например, компания Baum Pharm, которая является СТМ сети "Подорожник", за первый квартал 2025 года получила более 800 млн грн дохода - почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь 2024 год чистый доход компании достиг более 2 млрд грн.

"Благодаря СТМ аптечные сети могут получать плюс 20-40% маржи по сравнению с классическими брендами, ведь сети полностью контролируют размещение и продажу СТМ: от цены до фармацевтической замены в самой аптеке", - отмечает The Pharma Media.

Формально СТМ - это генерические препараты (воспроизведенные лекарственные средства), изготовленные другими производителями по контракту, но брендированные под вымышленные псевдоевропейские названия. При этом аптечный персонал активно продвигает эти товары, сознательно не раскрывая пациенту, что речь идет о внутреннем бренде сети.

"Это новая модель рынка. И если законодатель, производители и пациенты не будут ее анализировать - рискуют оказаться в фармацевтической среде, где ключевым становится не эффективность препарата, а контроль над полочкой в аптеке", - заключают исследователи рынка.

Напомним, с марта 2025 года в Украине действует запрет на маркетинговые услуги для аптек, который был введен решением СНБО и Президентом Украины в ответ на неконтролируемый и необоснованный рост розничных цен на лекарственные средства. Сейчас правительство в сотрудничестве с производителями лекарств готовит проект постановления, призванного окончательно урегулировать фармацевтический рынок. Предложенный Минздравом вариант постановления предусматривает ограничение маркетинговых бюджетов и их администрирование компаниями-производителями.

Автор: 

цены (2293) аптека (137)


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Топ комментарии
+4
Заробляють не на власних марках, а на власних громадянах
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25.06.2025 14:43 Ответить
+4
Зате не "доктор смєрть" Супрун. Радійте.
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25.06.2025 14:51 Ответить
+1
Залиште вже в покої цей бізнес. Бо після "клоунської турботи" ліки зросли в ціні на 100%. Більшисть населення звичайно не має мізків, але вбивати їх за це відсутністю медичної допомоги не треба.
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25.06.2025 14:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Заробляють не на власних марках, а на власних громадянах
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25.06.2025 14:43 Ответить
Залиште вже в покої цей бізнес. Бо після "клоунської турботи" ліки зросли в ціні на 100%. Більшисть населення звичайно не має мізків, але вбивати їх за це відсутністю медичної допомоги не треба.
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25.06.2025 14:47 Ответить
Где они выросли? что ты врёшь. Я живу в Днепре, покупаю лекарство Бисопролол и Амлодипин цены снизились на 2 гривны.
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25.06.2025 16:07 Ответить
К Амлодипину неплохо еще добавить Афиген и По-уин.
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25.06.2025 16:11 Ответить
Непотопляємі! - була одна аптека на вулицю - зараз 6
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25.06.2025 14:48 Ответить
Зате не "доктор смєрть" Супрун. Радійте.
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25.06.2025 14:51 Ответить
Як завжди у Зельоних. Головне пафосно пропіарити, а потім прозвітувати, що все досягнуто.
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25.06.2025 14:51 Ответить
Можна було б спокійно зменшити кількість аптек вдвічі - якби посполиті почали вести здоровий спосіб життя - без алкоголю , паління та фастфудів. Але краще нічого не робити самому - бо завжди можна у всьому звинуватити аптекарів -бариг -спекулянтів
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25.06.2025 15:09 Ответить
А зачем? На моё мнение вы не понимаете что такое капитализм. Плохие аптеки сами обанкротятся и уйдут с рынка Когда в них не будет покупателей
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25.06.2025 16:09 Ответить
Порівняно з радянськими ціни на горілку піднялись у 16 разів, на пиво - у 150 разів, а на ліки - у 800 разів. Чому горілчані магазини не плачуть, не вибирають соплі і не благати про допомогу? Їх ціни влаштовують, а фармацевтам всього мало.
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25.06.2025 18:50 Ответить
А ви хотіли іншого маючі міністра МОЗ ляшко???
Це потвора майже червонокнижна.
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25.06.2025 17:09 Ответить
Ці генерики в них коштують як бренди,а їх якість до гузиці.
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25.06.2025 19:15 Ответить
 
 