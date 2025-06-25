Аптечные сети зарабатывают на собственных марках, заменяя бренды и обходя регулирование, - СМИ

Аптечные сети в Украине активно наращивают доходы путем выпуска собственных торговых марок (СТМ), которые стали их ключевым источником дохода после запрета маркетинговых договоров в марте 2025 года. Фактический контроль отпускной цены и агрессивная промоция позволяют эффективно продавать потребителям дорогие лекарства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в статье издания The Pharma Media.

Согласно данным продаж за май, доля СТМ в розничных аптечных продажах достигла 10,6% в натуральном выражении, что является рекордным показателем. Это стало возможным благодаря полному контролю сетей над процессом: от контрактного производства до продвижения товара на полке.

Например, компания Baum Pharm, которая является СТМ сети "Подорожник", за первый квартал 2025 года получила более 800 млн грн дохода - почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. За весь 2024 год чистый доход компании достиг более 2 млрд грн.

"Благодаря СТМ аптечные сети могут получать плюс 20-40% маржи по сравнению с классическими брендами, ведь сети полностью контролируют размещение и продажу СТМ: от цены до фармацевтической замены в самой аптеке", - отмечает The Pharma Media.

Формально СТМ - это генерические препараты (воспроизведенные лекарственные средства), изготовленные другими производителями по контракту, но брендированные под вымышленные псевдоевропейские названия. При этом аптечный персонал активно продвигает эти товары, сознательно не раскрывая пациенту, что речь идет о внутреннем бренде сети.

"Это новая модель рынка. И если законодатель, производители и пациенты не будут ее анализировать - рискуют оказаться в фармацевтической среде, где ключевым становится не эффективность препарата, а контроль над полочкой в аптеке", - заключают исследователи рынка.

Напомним, с марта 2025 года в Украине действует запрет на маркетинговые услуги для аптек, который был введен решением СНБО и Президентом Украины в ответ на неконтролируемый и необоснованный рост розничных цен на лекарственные средства. Сейчас правительство в сотрудничестве с производителями лекарств готовит проект постановления, призванного окончательно урегулировать фармацевтический рынок. Предложенный Минздравом вариант постановления предусматривает ограничение маркетинговых бюджетов и их администрирование компаниями-производителями.