Аптечні мережі заробляють на власних марках, замінюючи бренди та обходячи регулювання, - ЗМІ

Аптечні мережі в Україні активно нарощують прибутки шляхом випуску власних торгових марок (ВТМ), які стали їхнім ключовим джерелом доходу після заборони маркетингових договорів у березні 2025 року. Фактичний контроль відпускної ціни та агресивна промоція дозволяють ефективно продавати споживачам дорожчі ліки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті видання The Pharma Media.

Згідно з даними продажів за травень, частка ВТМ у роздрібних аптечних продажах сягнула 10,6% у натуральному вираженні, що є рекордним показником. Це стало можливим завдяки повному контролю мереж над процесом: від контрактного виробництва до просування товару на полиці.

Наприклад, компанія Baum Pharm, яка є ВТМ мережі "Подорожник", за перший квартал 2025 року отримала понад 800 млн грн доходу — майже у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За весь 2024 рік чистий дохід компанії сягнув понад 2 млрд грн.

"Завдяки ВТМ аптечні мережі можуть отримувати плюс 20-40% маржі порівняно з класичними брендами, адже мережі повністю контролюють розміщення та продаж ВТМ: від ціни до фармацевтичної заміни в самій аптеці", — зазначає The Pharma Media.

Формально ВТМ — це генеричні препарати (відтворені лікарські засоби), виготовлені іншими виробниками за контрактом, але брендовані під вигадані псевдоєвропейські назви. При цьому аптечний персонал активно просуває ці товари, свідомо не розкриваючи пацієнту, що йдеться про внутрішній бренд мережі.

"Це нова модель ринку. І якщо законодавець, виробники та пацієнти не будуть її аналізувати – ризикують опинитися у фармацевтичному середовищі, де ключовим стає не ефективність препарату, а контроль над поличкою в аптеці", — підсумовують дослідники ринку.

Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє заборона на маркетингові послуги для аптек, яку було введено рішенням РНБО та Президентом України у відповідь на неконтрольоване на необґрунтоване зростання роздрібних цін на лікарські засоби. Наразі уряд у співпраці з виробниками ліків готує проєкт постанови, покликаної остаточно врегулювати фармацевтичний ринок. Запропонований МОЗ варіант постанови передбачає обмеження маркетингових бюджетів та їх адміністрування компаніями-виробниками.