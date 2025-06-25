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Новини Аптечні мережі створюють власні марки ліків
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Аптечні мережі заробляють на власних марках, замінюючи бренди та обходячи регулювання, - ЗМІ

Аптечні мережі заробляють на власних марках

Аптечні мережі в Україні активно нарощують прибутки шляхом випуску власних торгових марок (ВТМ), які стали їхнім ключовим джерелом доходу після заборони маркетингових договорів у березні 2025 року. Фактичний контроль відпускної ціни та агресивна промоція дозволяють ефективно продавати споживачам дорожчі ліки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у статті видання The Pharma Media.

Згідно з даними продажів за травень, частка ВТМ у роздрібних аптечних продажах сягнула 10,6% у натуральному вираженні, що є рекордним показником. Це стало можливим завдяки повному контролю мереж над процесом: від контрактного виробництва до просування товару на полиці.

Наприклад, компанія Baum Pharm, яка є ВТМ мережі "Подорожник", за перший квартал 2025 року отримала понад 800 млн грн доходу — майже у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2024 року. За весь 2024 рік чистий дохід компанії сягнув понад 2 млрд грн.

"Завдяки ВТМ аптечні мережі можуть отримувати плюс 20-40% маржі порівняно з класичними брендами, адже мережі повністю контролюють розміщення та продаж ВТМ: від ціни до фармацевтичної заміни в самій аптеці", — зазначає The Pharma Media.

Формально ВТМ — це генеричні препарати (відтворені лікарські засоби), виготовлені іншими виробниками за контрактом, але брендовані під вигадані псевдоєвропейські назви. При цьому аптечний персонал активно просуває ці товари, свідомо не розкриваючи пацієнту, що йдеться про внутрішній бренд мережі.

"Це нова модель ринку. І якщо законодавець, виробники та пацієнти не будуть її аналізувати – ризикують опинитися у фармацевтичному середовищі, де ключовим стає не ефективність препарату, а контроль над поличкою в аптеці", — підсумовують дослідники ринку.

Нагадаємо, з березня 2025 року в Україні діє заборона на маркетингові послуги для аптек, яку було введено рішенням РНБО та Президентом України у відповідь на неконтрольоване на необґрунтоване зростання роздрібних цін на лікарські засоби. Наразі уряд у співпраці з виробниками ліків готує проєкт постанови, покликаної остаточно врегулювати фармацевтичний ринок. Запропонований МОЗ варіант постанови передбачає обмеження маркетингових бюджетів та їх адміністрування компаніями-виробниками.

Автор: 

ціни (4075) аптека (199)


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Топ коментарі
+4
Заробляють не на власних марках, а на власних громадянах
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25.06.2025 14:43 Відповісти
+4
Зате не "доктор смєрть" Супрун. Радійте.
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25.06.2025 14:51 Відповісти
+1
Залиште вже в покої цей бізнес. Бо після "клоунської турботи" ліки зросли в ціні на 100%. Більшисть населення звичайно не має мізків, але вбивати їх за це відсутністю медичної допомоги не треба.
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25.06.2025 14:47 Відповісти
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Заробляють не на власних марках, а на власних громадянах
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25.06.2025 14:43 Відповісти
Залиште вже в покої цей бізнес. Бо після "клоунської турботи" ліки зросли в ціні на 100%. Більшисть населення звичайно не має мізків, але вбивати їх за це відсутністю медичної допомоги не треба.
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25.06.2025 14:47 Відповісти
Где они выросли? что ты врёшь. Я живу в Днепре, покупаю лекарство Бисопролол и Амлодипин цены снизились на 2 гривны.
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25.06.2025 16:07 Відповісти
К Амлодипину неплохо еще добавить Афиген и По-уин.
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25.06.2025 16:11 Відповісти
Непотопляємі! - була одна аптека на вулицю - зараз 6
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25.06.2025 14:48 Відповісти
Зате не "доктор смєрть" Супрун. Радійте.
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Як завжди у Зельоних. Головне пафосно пропіарити, а потім прозвітувати, що все досягнуто.
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25.06.2025 14:51 Відповісти
Можна було б спокійно зменшити кількість аптек вдвічі - якби посполиті почали вести здоровий спосіб життя - без алкоголю , паління та фастфудів. Але краще нічого не робити самому - бо завжди можна у всьому звинуватити аптекарів -бариг -спекулянтів
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25.06.2025 15:09 Відповісти
А зачем? На моё мнение вы не понимаете что такое капитализм. Плохие аптеки сами обанкротятся и уйдут с рынка Когда в них не будет покупателей
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25.06.2025 16:09 Відповісти
Порівняно з радянськими ціни на горілку піднялись у 16 разів, на пиво - у 150 разів, а на ліки - у 800 разів. Чому горілчані магазини не плачуть, не вибирають соплі і не благати про допомогу? Їх ціни влаштовують, а фармацевтам всього мало.
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25.06.2025 18:50 Відповісти
А ви хотіли іншого маючі міністра МОЗ ляшко???
Це потвора майже червонокнижна.
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25.06.2025 17:09 Відповісти
Ці генерики в них коштують як бренди,а їх якість до гузиці.
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25.06.2025 19:15 Відповісти
 
 