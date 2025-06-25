Сообщено о подозрении в хулиганстве двум военнослужащим, напавшим на бойца "Азова", - прокуратура
Двое военнослужащих получили подозрение в хулиганстве из-за нападения па бойца бригады "Азов" в Ивано-Франковске.
Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западноно региона, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов". Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики. Нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.
После инцидента мужчины скрылись с места происшествия, однако правоохранители установили личности подозреваемых - ими оказались военнослужащие одной из воинских частей.
Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).
Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, также устанавливается возможная причастность других лиц к совершению преступления, а также цель его совершения.
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за якусь битовуху, біжать до мєнтов.
і хто біжить? чоловіки, що мають досвід війни?
бачите, як просто розвінчується "мужність та героїзм" ......
і, мабуть заяву накатав, незламний корінь.
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
але, ти не переймася, вам лєвакам толєрастам, веганам пацифістам, це не загрожує. ви https://glavcom.ua/columns/bereza/rosiyani-tupikova-gilka-rozvitku-civilizaciji-742852.html тупикова гілка розвитку цивілізації.
тобі, вже нічого не допоможе!
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
мєня пабілі ********.
спасітє, дапамажитє!
чітайтє во всєх пабліках.
я ішол, а они напалі.
мі лі ці я! мі лі ці я! ******** зрєнія лішают.
а, я героіческій воін, шо в глаза смєрті смотрєл. я очень мужєствєнний і воінствєнний.
куда пісать заяву на бєлєцкого?
ну, бажаю найближчим часом героїчно вихопити *****.
Ну не вбили цього разу нікого, то навіщо той кіпіш... 😏
"поліція встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ( Білецького ).
Серед них:
Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
саме у той спосіб, що назавжди позбавляє бажання бикувати надалі?
все вірно!
твою дружину спочатку згвалтують, потім покалічать. тебе спочатку покалічать, потім згвалтують.
то, чекай рішення суду.
скиглити про білецького.
писати заяви мєнтам!
нє? не так?
нахєра оті розмазування, єслі би да каби?
то, чому так пересмикувати по маленькому? не зупиняйтесь, розвивайте далі. сусідська дитина, кинула піском у вашу дитину. ви взяли трофений дробовик, та перестріляли всіх відвідувачів атб.
от, що, за маячню ви тут плетете?
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
ви не мовчали.
ви радісно гикали, та риготали под півас, коли зробили всю україну, разом.
Крім того, не було опубліковано хто фільмував напад чи напад було спеціально організовано у певному місці під камерою безпеки з метою його публічного розголосу.
Враховуючи вище наведене, схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову ймовірно що через публічний розголос ворожої диверсії в тилу про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду.