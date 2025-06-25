Сообщено о подозрении в хулиганстве двум военнослужащим, напавшим на бойца "Азова", - прокуратура

Двое военнослужащих получили подозрение в хулиганстве из-за нападения па бойца бригады "Азов" в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западноно региона, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов". Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики. Нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

После инцидента мужчины скрылись с места происшествия, однако правоохранители установили личности подозреваемых - ими оказались военнослужащие одной из воинских частей.

Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, также устанавливается возможная причастность других лиц к совершению преступления, а также цель его совершения.