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Новости Нападение на азовца Андрея Кориневича
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Сообщено о подозрении в хулиганстве двум военнослужащим, напавшим на бойца "Азова", - прокуратура

подозрение нападавших на Кориневича

Двое военнослужащих получили подозрение в хулиганстве из-за нападения па бойца бригады "Азов" в Ивано-Франковске.

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Западноно региона, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 13 июня подозреваемые, находясь во дворе жилого дома в Ивано-Франковске, напали на местного жителя, бойца штурмовой бригады специального назначения "Азов". Они были вооружены предметами, похожими на телескопическую палку и слезоточивые баллончики. Нападавшие избили мужчину и распылили ему в лицо химическое вещество. В результате, пострадавший получил химический ожог глаз и многочисленные ушибы.

После инцидента мужчины скрылись с места происшествия, однако правоохранители установили личности подозреваемых - ими оказались военнослужащие одной из воинских частей.

Сейчас им сообщено о подозрениях по факту хулиганства, совершенного по предварительному сговору группой лиц с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для них меры пресечения. Вместе с тем, также устанавливается возможная причастность других лиц к совершению преступления, а также цель его совершения.

Автор: 

Ивано-Франковск (838) нападение (2235) Ивано-Франковская область (937) Азов (810) Ивано-Франковский район (17)


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Топ комментарии
+8
Ну ось і все. А то нікому непотрібне розтікання мозку по дереву від Кухарчука. Де наші форумні патріоти: за напад на військового - довічне по 111 ККУ ? Ах, це ж для цивільних... Подвійні стандарти... Вибачте
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25.06.2025 17:50 Ответить
+7
ви якусь ***** генеруєте.
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
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25.06.2025 18:47 Ответить
+5
З ким ви сперечаєтеся? Людина мріє "силою" вирішувати питання - то тоді питання, за що воює Україна. Я ж ще вчора написав - це звичайний кримінал. Сподіваюся нападників засудять. І форумні патріоти мовчать. Незручна тема
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25.06.2025 19:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну ось і все. А то нікому непотрібне розтікання мозку по дереву від Кухарчука. Де наші форумні патріоти: за напад на військового - довічне по 111 ККУ ? Ах, це ж для цивільних... Подвійні стандарти... Вибачте
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25.06.2025 17:50 Ответить
А ти вступи до ЗСУ, якщо так уже мрієш нападати на військових.
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25.06.2025 18:53 Ответить
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25.06.2025 22:47 Ответить
Навіщо на них нападати? Після закінчення війни вони самі один одного переб"ють.
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26.06.2025 01:18 Ответить
І тільки ви, проросійське населення, витягнете пожмакані піонерські галстуки і будете мирно марширувати на пєрвоє мая, будувати комунізм і БАМ!
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26.06.2025 06:16 Ответить
Галстуки якраз витягнете ви, затяті патріоти. Чи ти вже забув про партійну активістку Фаріон та комсомольського секретаря Тягнибока? І решта вас, "патріотів", нічим не краща. Ти ж сам вже марширував на пєрвоє мая. І знов будеш. Тобі не вперше перефарбовуватись.
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26.06.2025 13:19 Ответить
Не марширував, Стицько. Я навіть піанєрам не був.
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26.06.2025 14:25 Ответить
Ага. Всі ви зараз ніким не були...
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26.06.2025 14:26 Ответить
дожились!
за якусь битовуху, біжать до мєнтов.
і хто біжить? чоловіки, що мають досвід війни?
бачите, як просто розвінчується "мужність та героїзм" ......
і, мабуть заяву накатав, незламний корінь.
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25.06.2025 18:00 Ответить
все вірно! ніяких бійок!
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
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25.06.2025 18:29 Ответить
Приро́дний до́бі́рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80#cite_note-1 [1] (часто під упливом російської відбірhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80#cite_note-2 [2]) - виживання та переважне розмноження найпристосованіших до умов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F довкілля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC живих організмів.

але, ти не переймася, вам лєвакам толєрастам, веганам пацифістам, це не загрожує. ви https://glavcom.ua/columns/bereza/rosiyani-tupikova-gilka-rozvitku-civilizaciji-742852.html тупикова гілка розвитку цивілізації.
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25.06.2025 18:58 Ответить
тобто на четвертому році повномасштабної війни ти не знаєш за що воюють українці?
тобі, вже нічого не допоможе!
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25.06.2025 19:10 Ответить
А ти знаєш?
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26.06.2025 01:12 Ответить
ви якусь ***** генеруєте.
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
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25.06.2025 18:47 Ответить
ой! йой!
мєня пабілі ********.
спасітє, дапамажитє!
чітайтє во всєх пабліках.
я ішол, а они напалі.
мі лі ці я! мі лі ці я! ******** зрєнія лішают.
а, я героіческій воін, шо в глаза смєрті смотрєл. я очень мужєствєнний і воінствєнний.
куда пісать заяву на бєлєцкого?
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25.06.2025 18:54 Ответить
*** його знає, як на цю стерику реагувати.
ну, бажаю найближчим часом героїчно вихопити *****.
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25.06.2025 19:04 Ответить
такотож!
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25.06.2025 19:06 Ответить
Та не просто ********, а рецидивісти із цілою колекцією злочинів.
Ну не вбили цього разу нікого, то навіщо той кіпіш... 😏

"поліція встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ( Білецького ).

Серед них:

Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
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25.06.2025 19:10 Ответить
то, у ветеранів азову нема ніяких інших способів вирішити питання ніж волати у пабліках та бігти до мєнтів?
саме у той спосіб, що назавжди позбавляє бажання бикувати надалі?
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25.06.2025 19:28 Ответить
А військовий - це якийсь кримінальник? Досить писати маячню. У мене в батальоні після демобілізації теж такі були. ********* все вирішувати силою. Поки один не загримів в СІЗО (в принципі логічно - його попереджали). Військові - це такі самі люди і військові воюють за правову державу
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25.06.2025 19:32 Ответить
тобто, бити у відповідь, це кримінал?
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25.06.2025 19:42 Ответить
А это уже как решит суд.
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25.06.2025 20:01 Ответить
"б'ють в одну щоку, підстав іншу"

все вірно!
твою дружину спочатку згвалтують, потім покалічать. тебе спочатку покалічать, потім згвалтують.
то, чекай рішення суду.
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25.06.2025 20:06 Ответить
Не перекручивайте, пожалуйста. Ситуации несколько разные. Когда один из нападавших стрелял в офицера НГУ в 2024-это замяли, если бы нет-вероятность данного конфликта была бы иной. Если бы Кориневич защищаясь застрелил бы нападавших из табельного оружия(если оно было при нём), то большая вероятность, что его признали виновным+часть форумчан кричала бы ,шо он работает на кацапов, ибо убил выдающихся бойцов 3 ОШБр. Жить по внутреннему кодексу, делить на "своих" и "чужих", не сотрудничать с полицией при разборках между своими( омерта)-никакую организацию не напоминает?
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25.06.2025 20:20 Ответить
кориневічу, дали в морду! замість того, що дати у відповідь, кориневіч поліз плакатися у пабліки
скиглити про білецького.
писати заяви мєнтам!
нє? не так?
нахєра оті розмазування, єслі би да каби?
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25.06.2025 20:24 Ответить
Кориневичу не дали в морду, большой шанс, что его пытались убрать( что логично,поскольку он узнал нападавших). Вы когда-нибудь выходили один на один с парочкой психопатов, которые превосходят Вас физически? Вы так обожаете Билецкого, что защищаете его всеми силами? Иной раз предать конфликт огласке-это спасти себе жизнь. Вы не понимаете, что ситуация не в том, что кого побили? Вся проблема в том, что верхушка некоторой организаций ставит себя выше закона, решает свои проблемы криминальным путём, уверенна в своей безнаказанности. Проблема в том, что все эти люди, за которых Вы с радостью проголосуете(если будут выборы), будут управлять страной. И такие как Семен Клок или Василь Бондаренко будут не на последних ролях в государстве.
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25.06.2025 20:49 Ответить
Дивіться. Є ситуація. Громадян "А" поцупив у громадянина "Б" гаманець, де були 200 гривень. Громадянин "Б" взяв трофейний дробовик та прострелив обидва коліна громадянину "А", зробивши його інвалідом. Питання на засипку: кого посадять у в'язницю? Так ото ж...
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25.06.2025 20:07 Ответить
ого як ціпануло?
то, чому так пересмикувати по маленькому? не зупиняйтесь, розвивайте далі. сусідська дитина, кинула піском у вашу дитину. ви взяли трофений дробовик, та перестріляли всіх відвідувачів атб.
от, що, за маячню ви тут плетете?
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25.06.2025 20:20 Ответить
Хочете жити "па панятіям" - вам в рашку. Там на проломлену вам на вулиці голову вас просто відправлять до дому. І будете мужньо працьувати остаток життя на ліки для подолання наслідків ЧМТ
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25.06.2025 19:29 Ответить
все вірно! ніяких бійок!
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
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25.06.2025 19:37 Ответить
Коли ти бажаєш жити в правовій державі то будь готовий до відповідальності за порушення прав!А коли ні-то йди в печеру.Напали на людину сплановано(провокаційно),чи ці нападники такі бійці,що без перцевого балончика та телескоп-палиці бояться ходити по мирному місту,да ще й гопою а не один на один(що теж не нормально).Кожен має відповідати за свої спонтанні вчинки,а коли вони сплановані - це злочинці.
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25.06.2025 21:07 Ответить
З ким ви сперечаєтеся? Людина мріє "силою" вирішувати питання - то тоді питання, за що воює Україна. Я ж ще вчора написав - це звичайний кримінал. Сподіваюся нападників засудять. І форумні патріоти мовчать. Незручна тема
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25.06.2025 19:15 Ответить
нєнє!
ви не мовчали.
ви радісно гикали, та риготали под півас, коли зробили всю україну, разом.
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25.06.2025 19:43 Ответить
Мрієш зробити Україну ще раз, разом з гопніками, кацапчику? Навчись писати Україна з великої літери, то твоє гнійне парашне болото пишеться з маленької!
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25.06.2025 21:53 Ответить
Форумні поцреоти, насправді проплачені тролі на ворожі фсбшні гроші, потрібно брати в лапки.
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26.06.2025 12:27 Ответить
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25.06.2025 18:06 Ответить
У ментоФ всё намного проще: Мент получает "пилюлей" - оформляет "средней тяжести ( а это уголовка и срок) - получает откат (десятку зелени) - и на суде рассказывает, что с "друзьями" отрабатывали приёмы рукопашного боя. И волки целы, и овца довольна.
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25.06.2025 19:06 Ответить
Щось не видно тут в коментарях місцевих цензорівських вояк. Як води в роти понабирали. Невдобна тема...
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26.06.2025 01:17 Ответить
Якщо уважно переглянути відео побиття, яке цінзор чомусь не показав, то там чітко видно, що нападники намагалися не завдавати сильних ударів, лише пригали навколо потерпілого Азовця як мавпи для ефектної картинки.
Крім того, не було опубліковано хто фільмував напад чи напад було спеціально організовано у певному місці під камерою безпеки з метою його публічного розголосу.
Враховуючи вище наведене, схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову ймовірно що через публічний розголос ворожої диверсії в тилу про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду.
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26.06.2025 12:36 Ответить
 
 