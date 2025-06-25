Повідомлено про підозру у хуліганстві двом військовослужбовцям, які напали на бійця "Азову", - прокуратура

Двоє військовослужбовців отримали підозру у хуліганстві через напад па бійця бригади "Азов" в Івано-Франківську.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов". Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики. Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили особи підозрюваних — ними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.

Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, також встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.