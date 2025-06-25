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Новини Напад на азовця Андрія Кориневича
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Повідомлено про підозру у хуліганстві двом військовослужбовцям, які напали на бійця "Азову", - прокуратура

підозра нападникам на Кориневича

Двоє військовослужбовців отримали підозру у хуліганстві через напад па бійця бригади "Азов" в Івано-Франківську.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов". Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики. Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.

Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили особи підозрюваних — ними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин. 

Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).

Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, також встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.

Автор: 

Івано-Франківськ (529) напад (1145) Івано-Франківська область (967) Азов (794) Івано-Франківський район (19)


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Топ коментарі
+8
Ну ось і все. А то нікому непотрібне розтікання мозку по дереву від Кухарчука. Де наші форумні патріоти: за напад на військового - довічне по 111 ККУ ? Ах, це ж для цивільних... Подвійні стандарти... Вибачте
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25.06.2025 17:50 Відповісти
+7
ви якусь ***** генеруєте.
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
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25.06.2025 18:47 Відповісти
+5
З ким ви сперечаєтеся? Людина мріє "силою" вирішувати питання - то тоді питання, за що воює Україна. Я ж ще вчора написав - це звичайний кримінал. Сподіваюся нападників засудять. І форумні патріоти мовчать. Незручна тема
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25.06.2025 19:15 Відповісти
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Ну ось і все. А то нікому непотрібне розтікання мозку по дереву від Кухарчука. Де наші форумні патріоти: за напад на військового - довічне по 111 ККУ ? Ах, це ж для цивільних... Подвійні стандарти... Вибачте
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25.06.2025 17:50 Відповісти
А ти вступи до ЗСУ, якщо так уже мрієш нападати на військових.
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25.06.2025 18:53 Відповісти
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25.06.2025 22:47 Відповісти
Навіщо на них нападати? Після закінчення війни вони самі один одного переб"ють.
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26.06.2025 01:18 Відповісти
І тільки ви, проросійське населення, витягнете пожмакані піонерські галстуки і будете мирно марширувати на пєрвоє мая, будувати комунізм і БАМ!
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26.06.2025 06:16 Відповісти
Галстуки якраз витягнете ви, затяті патріоти. Чи ти вже забув про партійну активістку Фаріон та комсомольського секретаря Тягнибока? І решта вас, "патріотів", нічим не краща. Ти ж сам вже марширував на пєрвоє мая. І знов будеш. Тобі не вперше перефарбовуватись.
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26.06.2025 13:19 Відповісти
Не марширував, Стицько. Я навіть піанєрам не був.
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26.06.2025 14:25 Відповісти
Ага. Всі ви зараз ніким не були...
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26.06.2025 14:26 Відповісти
дожились!
за якусь битовуху, біжать до мєнтов.
і хто біжить? чоловіки, що мають досвід війни?
бачите, як просто розвінчується "мужність та героїзм" ......
і, мабуть заяву накатав, незламний корінь.
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25.06.2025 18:00 Відповісти
все вірно! ніяких бійок!
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
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25.06.2025 18:29 Відповісти
Приро́дний до́бі́рhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80#cite_note-1 [1] (часто під упливом російської відбірhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%80#cite_note-2 [2]) - виживання та переважне розмноження найпристосованіших до умов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F довкілля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC живих організмів.

але, ти не переймася, вам лєвакам толєрастам, веганам пацифістам, це не загрожує. ви https://glavcom.ua/columns/bereza/rosiyani-tupikova-gilka-rozvitku-civilizaciji-742852.html тупикова гілка розвитку цивілізації.
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25.06.2025 18:58 Відповісти
тобто на четвертому році повномасштабної війни ти не знаєш за що воюють українці?
тобі, вже нічого не допоможе!
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25.06.2025 19:10 Відповісти
А ти знаєш?
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26.06.2025 01:12 Відповісти
ви якусь ***** генеруєте.
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
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25.06.2025 18:47 Відповісти
ой! йой!
мєня пабілі ********.
спасітє, дапамажитє!
чітайтє во всєх пабліках.
я ішол, а они напалі.
мі лі ці я! мі лі ці я! ******** зрєнія лішают.
а, я героіческій воін, шо в глаза смєрті смотрєл. я очень мужєствєнний і воінствєнний.
куда пісать заяву на бєлєцкого?
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25.06.2025 18:54 Відповісти
*** його знає, як на цю стерику реагувати.
ну, бажаю найближчим часом героїчно вихопити *****.
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25.06.2025 19:04 Відповісти
такотож!
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25.06.2025 19:06 Відповісти
Та не просто ********, а рецидивісти із цілою колекцією злочинів.
Ну не вбили цього разу нікого, то навіщо той кіпіш... 😏

"поліція встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ( Білецького ).

Серед них:

Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;

Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
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25.06.2025 19:10 Відповісти
то, у ветеранів азову нема ніяких інших способів вирішити питання ніж волати у пабліках та бігти до мєнтів?
саме у той спосіб, що назавжди позбавляє бажання бикувати надалі?
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25.06.2025 19:28 Відповісти
А військовий - це якийсь кримінальник? Досить писати маячню. У мене в батальоні після демобілізації теж такі були. ********* все вирішувати силою. Поки один не загримів в СІЗО (в принципі логічно - його попереджали). Військові - це такі самі люди і військові воюють за правову державу
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25.06.2025 19:32 Відповісти
тобто, бити у відповідь, це кримінал?
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25.06.2025 19:42 Відповісти
А это уже как решит суд.
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25.06.2025 20:01 Відповісти
"б'ють в одну щоку, підстав іншу"

все вірно!
твою дружину спочатку згвалтують, потім покалічать. тебе спочатку покалічать, потім згвалтують.
то, чекай рішення суду.
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25.06.2025 20:06 Відповісти
Не перекручивайте, пожалуйста. Ситуации несколько разные. Когда один из нападавших стрелял в офицера НГУ в 2024-это замяли, если бы нет-вероятность данного конфликта была бы иной. Если бы Кориневич защищаясь застрелил бы нападавших из табельного оружия(если оно было при нём), то большая вероятность, что его признали виновным+часть форумчан кричала бы ,шо он работает на кацапов, ибо убил выдающихся бойцов 3 ОШБр. Жить по внутреннему кодексу, делить на "своих" и "чужих", не сотрудничать с полицией при разборках между своими( омерта)-никакую организацию не напоминает?
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25.06.2025 20:20 Відповісти
кориневічу, дали в морду! замість того, що дати у відповідь, кориневіч поліз плакатися у пабліки
скиглити про білецького.
писати заяви мєнтам!
нє? не так?
нахєра оті розмазування, єслі би да каби?
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25.06.2025 20:24 Відповісти
Кориневичу не дали в морду, большой шанс, что его пытались убрать( что логично,поскольку он узнал нападавших). Вы когда-нибудь выходили один на один с парочкой психопатов, которые превосходят Вас физически? Вы так обожаете Билецкого, что защищаете его всеми силами? Иной раз предать конфликт огласке-это спасти себе жизнь. Вы не понимаете, что ситуация не в том, что кого побили? Вся проблема в том, что верхушка некоторой организаций ставит себя выше закона, решает свои проблемы криминальным путём, уверенна в своей безнаказанности. Проблема в том, что все эти люди, за которых Вы с радостью проголосуете(если будут выборы), будут управлять страной. И такие как Семен Клок или Василь Бондаренко будут не на последних ролях в государстве.
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25.06.2025 20:49 Відповісти
Дивіться. Є ситуація. Громадян "А" поцупив у громадянина "Б" гаманець, де були 200 гривень. Громадянин "Б" взяв трофейний дробовик та прострелив обидва коліна громадянину "А", зробивши його інвалідом. Питання на засипку: кого посадять у в'язницю? Так ото ж...
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25.06.2025 20:07 Відповісти
ого як ціпануло?
то, чому так пересмикувати по маленькому? не зупиняйтесь, розвивайте далі. сусідська дитина, кинула піском у вашу дитину. ви взяли трофений дробовик, та перестріляли всіх відвідувачів атб.
от, що, за маячню ви тут плетете?
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25.06.2025 20:20 Відповісти
Хочете жити "па панятіям" - вам в рашку. Там на проломлену вам на вулиці голову вас просто відправлять до дому. І будете мужньо працьувати остаток життя на ліки для подолання наслідків ЧМТ
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25.06.2025 19:29 Відповісти
все вірно! ніяких бійок!
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
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25.06.2025 19:37 Відповісти
Коли ти бажаєш жити в правовій державі то будь готовий до відповідальності за порушення прав!А коли ні-то йди в печеру.Напали на людину сплановано(провокаційно),чи ці нападники такі бійці,що без перцевого балончика та телескоп-палиці бояться ходити по мирному місту,да ще й гопою а не один на один(що теж не нормально).Кожен має відповідати за свої спонтанні вчинки,а коли вони сплановані - це злочинці.
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25.06.2025 21:07 Відповісти
З ким ви сперечаєтеся? Людина мріє "силою" вирішувати питання - то тоді питання, за що воює Україна. Я ж ще вчора написав - це звичайний кримінал. Сподіваюся нападників засудять. І форумні патріоти мовчать. Незручна тема
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25.06.2025 19:15 Відповісти
нєнє!
ви не мовчали.
ви радісно гикали, та риготали под півас, коли зробили всю україну, разом.
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25.06.2025 19:43 Відповісти
Мрієш зробити Україну ще раз, разом з гопніками, кацапчику? Навчись писати Україна з великої літери, то твоє гнійне парашне болото пишеться з маленької!
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25.06.2025 21:53 Відповісти
Форумні поцреоти, насправді проплачені тролі на ворожі фсбшні гроші, потрібно брати в лапки.
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26.06.2025 12:27 Відповісти
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25.06.2025 18:06 Відповісти
У ментоФ всё намного проще: Мент получает "пилюлей" - оформляет "средней тяжести ( а это уголовка и срок) - получает откат (десятку зелени) - и на суде рассказывает, что с "друзьями" отрабатывали приёмы рукопашного боя. И волки целы, и овца довольна.
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25.06.2025 19:06 Відповісти
Щось не видно тут в коментарях місцевих цензорівських вояк. Як води в роти понабирали. Невдобна тема...
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26.06.2025 01:17 Відповісти
Якщо уважно переглянути відео побиття, яке цінзор чомусь не показав, то там чітко видно, що нападники намагалися не завдавати сильних ударів, лише пригали навколо потерпілого Азовця як мавпи для ефектної картинки.
Крім того, не було опубліковано хто фільмував напад чи напад було спеціально організовано у певному місці під камерою безпеки з метою його публічного розголосу.
Враховуючи вище наведене, схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову ймовірно що через публічний розголос ворожої диверсії в тилу про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду.
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26.06.2025 12:36 Відповісти
 
 