Повідомлено про підозру у хуліганстві двом військовослужбовцям, які напали на бійця "Азову", - прокуратура
Двоє військовослужбовців отримали підозру у хуліганстві через напад па бійця бригади "Азов" в Івано-Франківську.
Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 13 червня підозрювані, перебуваючи у дворі житлового будинку у Івано-Франківську, напали на місцевого мешканця, бійця штурмової бригади спеціального призначення "Азов". Вони були озброєні предметами, схожими на телескопічну палицю та сльозогінні балончики. Нападники побили чоловіка і розпилили йому в обличчя хімічну речовину. У результаті, потерпілий отримав хімічний опік очей та численні забої.
Після інциденту чоловіки втекли з місця події, однак правоохоронці встановили особи підозрюваних — ними виявилися військовослужбовці однієї із військових частин.
Наразі їм повідомлено про підозри за фактом хуліганства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України).
Прокурори подали до суду клопотання про обрання для них запобіжних заходів. Разом з тим, також встановлюється можлива причетність інших осіб до вчинення злочину, а також мета його вчинення.
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за якусь битовуху, біжать до мєнтов.
і хто біжить? чоловіки, що мають досвід війни?
бачите, як просто розвінчується "мужність та героїзм" ......
і, мабуть заяву накатав, незламний корінь.
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
але, ти не переймася, вам лєвакам толєрастам, веганам пацифістам, це не загрожує. ви https://glavcom.ua/columns/bereza/rosiyani-tupikova-gilka-rozvitku-civilizaciji-742852.html тупикова гілка розвитку цивілізації.
тобі, вже нічого не допоможе!
напад групою осіб із застосуванням спезасобів це напад групою осіб із застосуванням спезасобів.
й те, що людина на яку напали воювала ніяк не означає, що після такого нападу має робити вигляд, що нічого не сталося, все чудово, "рожеві поні, веселка та єдинороги, всепоглинаюча толерантність".
моливо у вашому уявленні в нього й постріляти можна без шкоди для його здоров'я й без наслідків для стрілка, але це не так.
ані героїзм ані мужність тут ні до чого.
мєня пабілі ********.
спасітє, дапамажитє!
чітайтє во всєх пабліках.
я ішол, а они напалі.
мі лі ці я! мі лі ці я! ******** зрєнія лішают.
а, я героіческій воін, шо в глаза смєрті смотрєл. я очень мужєствєнний і воінствєнний.
куда пісать заяву на бєлєцкого?
ну, бажаю найближчим часом героїчно вихопити *****.
Ну не вбили цього разу нікого, то навіщо той кіпіш... 😏
"поліція встановила особи нападників: це - військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади ( Білецького ).
Серед них:
Семен Клок на псевдо "Малиш" - один із нападників, раніше судимий за крадіжку, ***********, керування у нетверезому стані, а також за замах на вбивство офіцера НГУ у 2024 році;
Василь Бондаренко на псевдо "Віся" - раніше судимий за напад на інкасаторів та оголошений у міжнародний розшук за підозрою в умисному вбивстві;
Джерело: https://censor.net/ua/n3559560
саме у той спосіб, що назавжди позбавляє бажання бикувати надалі?
все вірно!
твою дружину спочатку згвалтують, потім покалічать. тебе спочатку покалічать, потім згвалтують.
то, чекай рішення суду.
скиглити про білецького.
писати заяви мєнтам!
нє? не так?
нахєра оті розмазування, єслі би да каби?
то, чому так пересмикувати по маленькому? не зупиняйтесь, розвивайте далі. сусідська дитина, кинула піском у вашу дитину. ви взяли трофений дробовик, та перестріляли всіх відвідувачів атб.
от, що, за маячню ви тут плетете?
виключно білі балахони та танці во славу, з ранку до ночі. і вночі також.
квіти, веселка, рожеві поні та красиві єдинороги.
всепоглинаюча толерантність та суцільні посмішки один до одного.
ви не мовчали.
ви радісно гикали, та риготали под півас, коли зробили всю україну, разом.
Крім того, не було опубліковано хто фільмував напад чи напад було спеціально організовано у певному місці під камерою безпеки з метою його публічного розголосу.
Враховуючи вище наведене, схоже на те, що це була спланована провокація ворожої фсбшної зеленої влади проти 3-ї штурмової з використанням бійця Азову ймовірно що через публічний розголос ворожої диверсії в тилу про відсутність упродовж 3-х місяців постачання дронів у бригаду.